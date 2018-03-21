Пенсии в России вырастут, но получить их будет сложнее

МОСКВА, 21 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Как стало известно в среду, Минтруд готовит предложения по индексации пенсий выше инфляции. По словам главы министерства Максима Топилина, это произойдет в рамках текущего бюджетного цикла, прежде всего 2019-2021 годов.

В настоящее время закон обязывает власти индексировать их не ниже, чем на уровень инфляции прошлого года, однако в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия должна обеспечить регулярную индексацию пенсий выше темпов инфляции. Он добавил, что необходимо сокращать разрыв между размером пенсии и заработной платы, которая была у человека перед выходом на пенсию. В этом году пенсии уже были индексированы выше инфляции – на 3,7%.

Такая необходимость действительно назрела, согласны опрошенные "Прайм" эксперты. "Дело в том, что, если индексировать пенсии только на инфляцию, уровень жизни пенсионеров будет оставаться прежним или даже снижаться, если продуктовая инфляция будет выше. Поэтому необходима индексация пенсии выше инфляции, что позволит улучшить положение российских пенсионеров. Плюс к этому стоит цель поднять пенсию до 2,5 – 3 прожиточных минимумов, для чего необходим более активный подъем пенсий", - считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич.

Кроме того, индексировать выплаты вровень или выше уровня инфляции стало проще после того, как этот показатель значительно снизился. Во всяком случае, в 2016 году, когда по итогам года индексация по инфляции должна была составить более 15%, ее заменили разовой выплатой, снизив базу для дальнейших индексаций, напомнил главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

По его мнению, речь, скорее всего, идет о достаточно отдаленной перспективе, и далеко не факт, что пенсионеры почувствуют реальное улучшение своего материального состояния. "Вообще, в пенсионных вопросах, когда речь заходит о "раздаче пряников", надо следить за формулами расчетов – наверняка в процессе реализации благих намерений попробуют ввести очередной понижающий коэффициент", - считает эксперт.

ИСТОЧНИКИ БЛАГОДЕНСТВИЯ

Одним из главных источников возможного повышения пенсий эксперты называют бюджет РФ. "Любая индексация страховых пенсий – благо, но это мало соотносится со страховыми принципами пенсионной системы, которая в идеале должна самостоятельно наполняться деньгами за счет страховых взносов. А этого не происходит. Поэтому источником любой индексации будет по определению служить бюджет", - считает советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Валерий Виноградов.

"Для сравнения, частные пенсионные фонды ежегодно самостоятельно зарабатывают доходность для клиентов. Так, средняя доходность за 2017 год в НПФ, входящих в НАПФ, превысила 9%, что выше государственной индексации и выше инфляции. Более того, российские НПФ ежегодно индексируют уже назначенные пенсии, но не из бюджета, а за счет собственного заработанного дохода", - сказал он.

В числе других вариантов Табах называет повышение соцвзносов работодателей в Пенсионный фонд, но подчеркивает, что это маловероятно, поскольку они и без того немаленькие. В настоящее время ставка взносов на обязательное пенсионное страхование составляет 22% от заработной платы сотрудника. По прогнозу ПФР, рост объема страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018 году составит 2,9%.

НЕДОСТУПНАЯ ПЕНСИЯ

Еще один вариант, о котором упоминают эксперты – ограничение права на страховую пенсию. Сейчас ее можно получить при наличии минимального трудового стажа, требования к которому постоянно растут (9 лет на текущий год, с 2024 года – 15 лет). Кроме этого, необходимо набрать минимальное количество пенсионных баллов (13,8 в этом году, 30 - с 2025 года). Их число напрямую зависит от уплаченных работодателем пенсионных взносов. Тем самым государство стимулирует трудиться за белую зарплату. Однако с учетом того, что многие россияне в течение трудовой жизни работали "в тени", шанс получить страховую пенсию у них год от года сокращается. В случае отказа, им назначается минимальная пенсия по старости, получать которую можно с 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

"Основными причинами неполучения страховой пенсии выступает нехватка трудового стажа и пенсионных баллов. В результате, гражданам, чтобы достичь необходимых минимальных значений данных показателей приходится работать еще какое-то время", - отметил Зварич.

По данным Пенсионного фонда, только за 2016-2017 годы более 20 тысяч россиян получили отказ в назначении страховой пенсии по старости именно по причине отсутствия требуемой величины пенсионного коэффициента. В 2018 году общее число таких отказов прогнозируется на уровне 45,5 тысячи человек.

"Это уже запущенный процесс, который позволит, не повышая базовый пенсионный возраст, снизить число получателей пенсий и отсрочить выход "лишенцев" на 5 лет", - рассуждает Табах. И в ближайшие десятилетия все больше граждан будут сталкиваться с этим. Неуплаченные взносы, утраченные данные, зарплата в конвертах, периоды вне рынка труда – все это будет снижать число тех, кто имеет право на полную пенсию, а не на социальную. Однако много денег сразу не сэкономить – уже назначенные пенсии отобрать нельзя. Вполне возможно, что рост числа получателей пенсий ниже уровня бедности будет одним из стимулов перехода к общему базовому доходу. Но этот вопрос явно встанет не раньше 2025 года, полагает он.