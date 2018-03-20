Госдума поставила вопрос о криптовалютах ребром

МОСКВА, 20 мар – ПРАЙМ, Анна Подлинова. "В ближайшее время нам нужно, что сделать? Нам нужно сделать так, чтобы инновационная составляющая развития России была главным драйвером ее развития", — заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Миропорядок 2018". В целом президент и правительство уже давно формулируют мысль о том, что России нужны инновации и технологическое превосходство, ведь "тогда, без всяких сомнений, Россия сохранит статус великой державы". Минфин: Лимит участия неквалифицированных инвесторов в ICO будет определять ЦБ

А что нужно сделать, чтобы инновации внедрялись и успешно работали? Регулировать процесс и создавать работающую правовую базу. В Госдуме озаботились наставлением президента: сегодня несколько депутатов во главе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект "О цифровых и финансовых активах". Хотя депутаты предлагают не признавать криптовалюты законным средствам платежа в России, они дают им определение и законодательно закрепляют новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики неоднозначно оценивают инициативу парламентариев: с одной стороны, закон признает существование криптовалют и легализует этот рынок, с другой, искажает их суть, считая их имуществом, а не платежным средством, поэтому, эксперты считают необходимым доработать данный документ. В любом случае инвесторы, интересующиеся данным активом, не откажутся от него, полагают они.

Зарождение рынка

Фактически в России не существует рынка криптовалют, на данный момент имеется неопределенность и отсутствие законодательной базы, говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. "Пока мы наблюдаем лишь его рождение – создание законодательной базы, введение определений в законы, и лишь потом можно будет говорить о формировании в стране рынка криптваолют и развитии ICO", - отмечает он.

По его словам, принятие закона позволит разрешить текущие сложности относительно ведения данной деятельности на территории России и станет импульсом для развития этого сектора. Биткоину на этой неделе предстоит битва с "медведями"

Аналитик "Альпари" Веселин Петков соглашается с коллегой. По его мнению, законопроект положительно повлияет на развитие рынка криптовалют в России. "Российское государство показывает, что оно не против криптовалютной торговли, если она проводится на криптовалютных биржах, которые соблюдают законы РФ", - поясняет он, добавляя, что в будущем криптовалютные биржи, которые на данный момент обслуживают российскую аудиторию, но зарегистрированы за пределами России, смогут получить документы и на территории страны. "Другими словами, этот законопроект направлен на возвращение российских капиталов обратно в страну", - полагает он.

По его мнению, Россия старается создать комфортные условия для развития рынка криптовалют на территории страны, но с учетом, что этот рынок будет соблюдать закон. Он уточняет, что если в России начнется верификация клиентов криптовалютных бирж, то затем правительство и финансовые регуляторы могут начать разработку необходимого налогообложения отрасли.

Палки в колеса

Соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов, напротив, полагает, что данная инициатива негативно повлияет на рынок криптовалют. "Можно сказать, что таким действием они ставят палки в колеса развитию инноваций", - говорит он, замечая, что признавать электронные деньги имуществом неправильно.

В любом случае, уверен эксперт, данный закон не сможет заблокировать интерес инвесторов к активу. "Колючей проволокой это не повяжешь", - говорит он, приводя в пример Китай, где произошли ужесточения регулирования отрасли, но китайцы не перестали пользоваться активом.

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин также не согласен с формулировками депутатов. "Это, несомненно, шаг вперед. Но в то же время, кажется, наши регуляторы не совсем понимают рынок. Они думают, что они могут регулировать это как какую-то другую индустрию, которая находится в стране, как будто это новая нефтегазовая поляна", — полагает он. Биткоину предсказали "крест смерти" и дальнейшее падение

Предлагаемый законопроект вводит регуляторику в индустрию, которая только зарождается. "Надо создать условия, чтобы у нас эта индустрия появилась и укрепилась", - замечает он. По его словам, РАКИБ представит свои предложения с поправками в законопроект на следующей неделе.

Основные идеи депутатов

Согласно законопроекту, криптовалюта и токен являются имуществом, при этом основное отличие между ними заключается в количестве эмитентов: у токена он один, у криптовалюты – множество. Документ также дает определения понятий "цифровая запись" и "цифровая транзакция", закрепляет правовые основы для осуществления новых видов деятельности, например, создание криптовалюты или получение вознаграждения в виде криптовалюты (майнинг), а также деятельность по подтверждению действительности цифровых записей в распределенном реестре цифровых транзакций (валидация).

Законопроект устанавливает, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ, и разрешает совершать обмен токенов на рубли или иностранную валюту только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Большая часть регуляторных функций по процедуре выпуска актива и порядку взаимодействия с операторами обмена предлагается возложить на Банк России.