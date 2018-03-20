Саудовская Аравия умерила амбиции в отношении листинга Aramco

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Саудовская Аравия решила сократить масштабы амбициозного первоначального размещения акций нефтяного гиганта Aramco. Было решено в следующем году проводить листинг только в Саудовской Аравии и подумать еще какое-то время над тем, стоит ли выходить на международную площадку. Об этом заявили представители властей и лица, близкие к процессу подготовки размещения, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Отчасти это решение обусловили опасения по поводу правовых рисков, а отчасти – повышение цен на нефть, за счет которого необходимость в более масштабном размещении отпала.

Ожидалось, что Aramco разместит акции на одной из международных площадок, например в Нью-Йорке, и привлечет 100 млрд долларов. В поддержку такого шага высказался президент Дональд Трамп, публично призвавший компанию провести размещение в США.

Как отметили официальные лица и источники, близкие к процессу подготовки размещения, наследный принц Мухаммед ибн Салман, управляющий текущими делами нефтяного королевства, смирился с мыслью о том, что правовые риски, с которыми сопряжен листинг в США, могут быть непреодолимы.

Как сообщили официальные лица королевства, принц в ходе поездки в США, начавшейся в понедельник, должен встретиться с Трампом и деловой элитой Америки, но объявление насчет IPO не ожидается.

Официальные лица добавили, что процесс международного размещения акций Aramco оказался более сложным, чем они изначально предполагали. Нефтяные цены, сейчас близкие к 65 долларам за баррель, поддержали бюджет королевства и дали время, чтобы подумать о том, будет ли по-прежнему выгоден международный листинг.

Размещение акций на Саудовской фондовой бирже (Tadawul) позволит властям выполнить обещание наследного принца о листинге компании, но при этом она не будет подвергнута риску тяжб и раскрытия информации, который, вероятно, возникнет на крупных биржах Нью-Йорка, Лондона или Гонконга. В последние недели власти Саудовской Аравии публично привели аргументы в пользу листинга на Саудовской фондовой бирже, заявив, что это обеспечит развитие местного рынка, а доли в жемчужине королевства смогут получить рядовые граждане страны.

"Пока мы можем сказать лишь то, что наиболее вероятной площадкой листинга будет Саудовская фондовая биржа, – сказал в этом месяце CNN министр нефти Халид аль-Фалих. – Размещение акций Aramco на Tadawul станет катализатором для этого рынка капитала".

В ответ на вопросы Aramco указала, что Tadawul при размещении будет "домашней биржей". Однако компания добавила: "Все еще активно рассматривается ряд международных площадок. Компания не будет вести репортажи насчет хода IPO".

Но размещение на Tadawul тоже может представлять сложности для Aramco и самой биржи: это небольшая торговая площадка и пока не ясно, достаточно ли там внутренних мер контроля и технологий для масштабных торгов, которые начнутся при листинге столь крупной компании, как Aramco. При этом размещение акций на Саудовской фондовой бирже вряд ли произойдет к октябрю – сроку, который в прошлом году обозначили официальные лица. Как говорят представители и осведомленные лица, наиболее ранним сроком начала местного IPO, скорее всего, будет апрель 2019 года.

При этом планы листинга компании могут еще поменяться. Принц Муххамед может не послушать своих консультантов и провести в следующем году размещение на международной площадке. При этом, как отмечают осведомленные лица, консультанты опасаются, что королевство может и дальше переносить срок IPO, а в итоге так и не провести его ни на одной бирже.

По словам официальных лиц Саудовской Аравии, решение по поводу места размещения, вероятно, будет приниматься по возвращении принца из поездки по США, то есть в апреле.

Официальные лица заметили, что все еще есть вероятность листинга в Гонконге, если Китай станет якорным инвестором Aramco с многомиллиардными вложениями. Китай входит в число крупнейших клиентов Саудовской Аравии, и сделка с Aramco могла бы обеспечить долгосрочное предложение нефти. Согласно официальным лицам, переговоры продолжаются.

По словам одного высокопоставленного чиновника, некоторые должностные лица королевства сомневаются в целесообразности листинга лишь в Саудовской Аравии.

При таком размещении существенно сократится сумма, которую Aramco сможет привлечь, ведь у большинства крупных фондовых менеджеров есть лимит на инвестиции на биржах меньших размеров.

Но где бы ни провела размещение Aramco, по мнению консультантов, наибольшую роль в ее оценке будут играть цены на нефть. При более высоких ценах рыночная стоимость компании непременно будет больше.