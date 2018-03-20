Великобритания и ЕС определили условия переходного периода после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. В понедельник представители ЕС и Великобритании достигли соглашения относительно условий взаимоотношений во время переходного периода после Brexit. Этот период начнется в марте следующего года и продлится 21 месяц. Тем не менее, неразрешенным остается острый вопрос о будущем Ирландии, и это может свести на нет все усилия переговорщиков, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Новое соглашение позволяет начать переговоры по безопасности и экономическим отношениям Великобритании и ЕС, на чем давно настаивает Соединенное Королевство. И хотя сторонам было относительно легко достичь компромисса относительно условий переходного периода, им предстоит еще самая сложная фаза переговоров.

До выхода Великобритании из ЕС остается один год, за который необходимо завершить переговоры и добиться одобрения сделки правительствами стран ЕС, Великобритании, а также парламентом ЕС.

Великобритания хочет сохранить тесные торговые и экономические взаимоотношения с ЕС после Brexit, тогда как в валютном блоке считают, что подобный исход невозможен для страны, которая отказывается представлять гражданам ЕС свободное перемещение по своей территории, а также не готова исполнять постановления Суда ЕС.

Тем не менее, в ходе необычно позитивной совместной пресс-конференции представители ЕС и Великобритании, Мишель Барнье и Дэвид Дэвис, говорили о "решительном шаге", сделанном в сторону сделки о переходном периоде, который предоставит компаниям и правительствам с двух сторон достаточно времени для адаптации к новым правилам игры.

Согласно достигнутому соглашению, Великобритания будет выполнять все правила и продолжит осуществлять свободную торговлю на едином рынке ЕС до конца 2020 года. Ей не будет позволено принимать участие в принятии решений относительно правил и норм регулирования внутри блока, но ЕС пошел на уступки и позволил Великобритании обсуждать и подписывать собственные торговые соглашения, которые вступят в силу после окончания переходного периода.

Великобритания соглашается на то, что мигранты из стран ЕС, обосновавшиеся на территории Великобритании в течение переходного периода, будут иметь те же права, что и граждане ЕС, приехавшие до Brexit.

В ходе саммита в пятницу главы ЕС должны одобрить условия соглашения о переходном периоде и проинструктировать Барнье относительно следующей фазы переговоров с Великобританией, которую Лондон готов начать как можно раньше.

Обе стороны согласны с тем, что особого внимания требует вопрос про Ирландию, так как воссоздание там границы может положить конец 20-летнему мирному соглашению, позволяющему людям и товарам свободно перемещаться между Ирландией, входящей в состав ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании.

Барнье предупреждает, что "ничто не решено, пока не решено все", а значит, ирландский вопрос должен быть решен, чтобы подписание окончательного соглашения по Brexit стало возможным.

До настоящего времени было невозможно привести к единому знаменателю отсутствие границы и обещание Терезы Мэй о выходе Великобритании из таможенного союза с ЕС и с единого рынка, что позволило бы сохранить контроль над миграцией и выйти из-под юрисдикции судебной власти ЕС.

Подготовленный ЕС документ, описывающий возможные условия развода с Великобританией на случай отсутствия иных реальных альтернатив, в прошлом месяце всполошил общественность, так как он предусматривал введение общей экономической зоны на острове Ирландия после Brexit.

Это означает, что Северная Ирландия должна будет исполнять определенные налоговые нормы ЕС, а также остальные нормы в таких сферах, как сельское хозяйство, государственная поддержка и защита окружающей среды. Таким образом, экономические условия в Северной Ирландии будут резко контрастировать с условиями в остальных регионах Великобритании. Мэй отвергла подобные предложения, заявив, что "никто из премьер-министров Великобритании никогда не согласился бы на эти условия".

В понедельник Барнье заявил, что этот запасной вариант "будет использован, если не удастся найти иных решений".

Обе стороны согласились с расписанием переговоров по данному вопросу на следующие несколько недель, добавил он.