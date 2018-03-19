Дожить до зарплаты. Что делать, если работодатель перестал платить

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рост задолженности по зарплате в РФ снизился – согласно опубликованным в понедельник данным Росстата, за февраль показатель составил 2,795 млрд рублей, что на 4,5% больше январских показателей. Для сравнения, в январе задолженность по зарплате выросла на 7,6% - до 2,676 млрд рублей. При этом из общей суммы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 1,067 млрд рублей, или 38,2%, в 2016 году и ранее — 1,201 млрд рублей, или 43%. Россия уходит от дорогих долгов СССР

ЭКОНОМИКА НЕ ПРИ ЧЕМ

Следует разделять задолженность из-за несвоевременного перечисления средств из федерального и/или местного бюджета и долги из-за отсутствия собственных средств предприятий, напомнил замдиректора НИИ "Центр развития" ГУ-ВШЭ Валерий Миронов. "Если посмотреть на детальную статистику, мы увидим, что в январе значительно – в 2,6 раза - выросла задолженность федерального бюджета. Возможно, это произошло из-за новогодних праздников. В феврале ее рост составил всего 70%, при этом задолженность местного бюджета сократилась на 70%, а субъектов федерации на 30%. Это несколько сократило общий прирост задолженности по зарплате", - указал он.

При этом более 90% всех долгов по зарплате приходится на долги самих предприятий, т.е. они связаны не с перечислениями из бюджетов разных уровней, а с динамикой средств на счетах компании. Это, возможно, связано с несвоевременным получением средств от поставщиков в конце или начале года, либо с просчетами в начислении средств. Ситуация в феврале наладилась, что отразилось на статистике. Таким образом, сокращение темпов роста задолженности по зарплате никак не связано с улучшением в экономике, просто деньги, наконец, дошли по назначению, считает эксперт.

Первый месяц нового года в России традиционно считается несколько проблемным по части своевременного проведения любых платежей, согласен юрист CAF Group Валентин Островский. Связано это в первую очередь с большим количеством выходных и нерабочих дней в январе. В феврале компании постепенно увеличивают обороты, и проблема задержек платежей снимается, что ежегодно подтверждается статистикой.

КТО В ОТВЕТЕ

В настоящее время по закону руководителей предприятий, не платящих вовремя зарплату, ждет ответственность вплоть до уголовной. Так, согласно статье 236 ТК РФ работодатель, задержавший выплату заработной платы, обязан выплатить не только образовавшуюся задолженность, но и компенсацию, которая составляет не менее 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка России от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. С 14 мая 2009 года установлена ставка рефинансирования в размере 12%. Минфин: Бюджет РФ за январь-февраль исполнен с профицитом в 1,7% ВВП

Нарушение сроков выплаты зарплаты является нарушением трудового законодательства. За это могут оштрафовать как компанию, так и ее должностных лиц. Размер штрафа в первом случае составит от 30 до 50 тысяч рублей, во втором - от 1000 до 5000 рублей. Если же зарплата не выплачивается два и более месяца, то в силу вступает УК РФ, согласно которому нерадивых работодателей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или приговорить к лишению свободы сроком до трех лет.

С подобными прецедентами активно борются судебные и исполнительные органы. Так, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), задолженность по зарплатам была полностью или частично выплачена по 85% исполнительных производств, находившихся на исполнении у приставов в прошлом году. Следователи в рамках уголовных дел и доследственных проверок добились возмещения 75% от установленной суммы задолженности по зарплатам в 2017 году, что составило 3,5 миллиарда рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. А по данным Генпрокурора РФ Юрия Чайки, за прошедший год по материалам ведомства возбуждено свыше 1 тысячи уголовных дел, около 50 тысяч виновных в задержках зарплаты привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ЗАРПЛАТЕ

По словам Островского, есть несколько инстанций, в которые нужно жаловаться на невыплату заработной платы. Это трудовая инспекция, прокуратура и суд. "В любом случае, а особенно при небольшом сроке задержки выплаты зарплаты, изначально целесообразно подавать жалобу в трудовую инспекцию, которая является основным надзорным органом в данной сфере и обладает полномочиями по привлечению виновных лиц к административной ответственности. Если меры реагирования трудовой инспекции не принесли успеха, целесообразно подавать иск в суд, это позволит быстрее добиться принудительного взыскания задолженности. При этом о нарушении трудовых прав целесообразно сообщить прокурору", - советует он.

Проблема в том, что многие работники из боязни показаться "скандалистом" или юридической безграмотности не обращаются в соответствующие инстанции, отмечает в этой связи Миронов. Важно стимулировать людей не молчать, а действовать, чтобы появилась возможность запустить законные механизмы воздействия на работодателей, и в этом велика роль профсоюзов. Задолженность по зарплате в РФ за февраль увеличилась на 4,5%

Со своей стороны, государство не остается в стороне от проблем оставшихся без зарплаты граждан. В конце прошлого года власти РФ обсуждали возможность создания гарантийного фонда для решения проблемы задолженности по зарплате. При этом премьер Дмитрий Медведев подчеркнул, что обязанность по выплате ложится, прежде всего, на работодателя, и никакие гарантийные механизмы не должны посылать им ложный сигнал. Для решения проблемы задолженности по зарплате необходимо найти сбалансированный подход: как за счет обычных мер, так и за счет процедур наблюдения, банкротства, правоохранительных действий и гарантийных инструментов, отметил глава правительства.



