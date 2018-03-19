Ренессанс "Системы" не будет быстрым: "Роснефть" ударила больно

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Суд Башкирии отменил последнюю обеспечительную меру по искам "Роснефти" ROSN к АФК "Система" AFKS после того, как нефтяная компания в середине марта отказалась от всех претензий. Сегодня были сняты аресты со всех акций подконтрольных АФК компаний. На этом фоне в середине дня бумаги "Системы" прибавляли 3% на торгах Московской биржи.

Несмотря на отказ "Роснефти" судиться и ее готовность к заключению мирового соглашения с АФК, акции "Системы" не смогут стремительно вернуть себе утраченные позиции, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Падение акций было слишком болезненным, чтобы быстро о нем забыть. Сейчас инвесторы не готовы рисковать: необходимо дождаться данных за первый квартал о долговой нагрузке компании, чтобы понимать ее дальнейшие перспективы, которые, в частности, будут касаться и будущего МТС MTSS.

Не неожиданный позитив

Снятие ареста с акций дочерних компаний стало достаточно позитивным сигналом для бумаг АФК "Система", которые к середине дня росли почти на 3%, замечает эксперт-аналитик "Финама" Алексей Калачев. Этот позитив даже перекрыл негативную для бумаг компании информацию об исключении глобальных депозитарных расписок (ГДР) "Системы" из MVIS Russia Index, поясняет он. "Но как ни крути, в итоге конфликта, даже с учетом его мирного исхода, компания потеряла 100 миллиардов рублей. Деньги не маленькие. Для того чтобы закрыть эту финансовую брешь, понадобится немало времени", - говорит он.

Калачев напоминает, что теперь выросла долговая нагрузка – для выплат "Роснефти" привлечена кредитная линия Сбербанка SBER под залог акций МТС. "Все это будет давить на котировки "Системы", и быстрого восстановления к доконфликтным уровням не будет", - полагает он.

Интерес к акциям АФК "Система" сильно снизился из-за залога акций главного актива группы – МТС, отметила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева. "К тому же до недавнего времени судьба компании была не ясна, как и судьба ее остальных активов. Новость о мировом соглашении немного повысила стоимость акций "Системы", но сам факт того, что придется выплатить крупную сумму и увеличить долговую нагрузку существенно ограничивает потенциал бумаг", - объясняет она.

Само по себе снятие ареста с активов не так много значит, как дальнейшие перспективы компании, говорит Кокорева. "Хотя сказать, что рынок совсем не отреагировал на известие, нельзя – сегодня котировки прибавляют почти 3%", - уточняет она.

В целом решение суда является техническим: ранее "Система" достигла соглашения с "Роснефтью" и "Башнефтью" и начала выплату долга, замечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Соответственно, обеспечительные меры сняты. Рынок резко отыгрывает неожиданные события, а не то, что известно заранее", - объясняет он.

Перспективы АФК после мировой

С учетом низких котировок бумаги можно было бы считать перспективными для вложений, рассчитывая на рост по мере восстановления финансового здоровья компании после этого удара, если бы не опасения в уязвимости позиций основного владельца "Системы" Владимира Евтушенкова после его поражения, полагает Калачев. "Конечно, память у биржевых инвесторов не слишком длинная, однако какое-то время понадобится, чтобы забыть боль, полученную от падения акций. Все это будет давить на котировки", - говорит он.

Калачев замечает, что лучшим активом "Системы", конечно, являются акции МТС. По его словам, они интересны вне зависимости от состояния самой "Системы", даже с учетом общих рисков холдинга. "Стабильный бизнес, высокие дивиденды – что еще нужно, чтобы бумага смотрелась привлекательной для инвестиционного портфеля", - поясняет он.

При этом, риск того, что акции МТС останутся у Сбербанка, не нулевой, однако вероятность такого развития событий невелика, полагает эксперт, добавляя, что "Системе" удастся восстановиться, если против нее не будет инициировано новых исков.

По мнению Ващенко, падение котировок, вызванное последствиями спора с "Роснефтью", будет отыграно очень нескоро. "Холдинг удалось сохранить, его структуру теперь составляют преимущественно телекоммуникационные активы. Инвесторы, на мой взгляд, дождутся публикации отчета за первый квартал, из которого будет понятна текущая долговая нагрузка", - говорит он.

Высокий долг создает риски, прежде всего, для МТС, поскольку для обслуживания долга "Системы" нельзя исключать использования возможностей оператора. "Акции "Системы" будут демонстрировать высокую волатильность, вероятно, еще несколько месяцев", - считает эксперт.

По мнению Кокоревой, в ближайшие два года вряд ли акции "Системы" смогут отыграть провал после скандала с "Роснефтью". "Для этого компании нужно снизить долговую нагрузку и приобрести актив не менее привлекательный, чем "Башнефть", или увеличить инвестиционную привлекательность и доходы от оставшихся активов", - говорит она.

По ее словам, с долгосрочными вложениями в акции компании лучше подождать, хотя бы до конца года: последить за деятельностью, отчетностью. "Возможно, в будущем она снова станет привлекательной для инвестиций, но пока стоит подождать", - отмечает она.

Судебные перипетии

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. Истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск - о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

Согласно мировому соглашению, стороны договорились о поэтапном снятии ареста с активов "Системы", при условии, что "Система" обязуется в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей.

"Система" 19 февраля сообщила о привлечении кредитной линии Сбербанка объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из которых 40 миллиардов рублей будут направлены на выплату "Башнефти" по мировому соглашению. В начале марта АФК передала Сбербанку по кредиту 320 миллионов акций МТС залоговой стоимостью 64,6 миллиарда рублей. Согласно уставу МТС от июня 2016 года, капитал компании состоит из 2,066 миллиарда акций. Таким образом, АФК передала 15,5% акций компании Сбербанку.

Сегодня Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей по совместному ходатайству сторон. Арест снят с 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций ПАО "МТС-Банк", 100% долей ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей ООО "Объединенное мостостроительное предприятие", 100% акций группы компаний "Медси".