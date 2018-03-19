Руководители ФРС, вероятно, более позитивно оценят перспективы процентных ставок

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. На этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы США, в ходе которого, вероятно, будет обсуждаться вопрос о необходимости более агрессивного повышения процентных ставок в ближайшие годы на фоне сокращения налогов и увеличения расходов правительства, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

В декабре руководители ФРС говорили о постепенном повышении процентных ставок, которое позволит сохранить дальнейшее укрепление экономики, не допуская ее перегрева.

С тех пор, на фоне всплеска налогово-бюджетного стимулирования, а также устойчивого роста и низкой занятости, у многих появились вопросы о том, насколько долго следует сохранять столь постепенный подход. Об этом свидетельствуют высказывания самих руководителей центрального банка в недавних интервью и выступлениях.

Вероятно, в среду руководители ФРС одобрят очередное повышение ставок, а также представят пересмотренные прогнозы, которые будут свидетельствовать об увеличении сторонников осуществления четырех, а не трех повышений ставок в этом году.

Более серьезный вопрос состоит в том, увеличится ли число руководителей ФРС, которые выступают за дополнительные повышения ставки в следующем году и через год, а также не решит ли центральный банк продолжать осуществлять повышения ставок до более высокого, чем прогнозировалось в декабре, уровня. Эти решения окажут широкомасштабное влияние на экономику, стоимость заимствований для потребителей, компаний и инвесторов.

Рынки пристально и настороженно следят за руководством ФРС, так как впервые с начала нормализации политики в 2015 году центральный банк скорее склонен ускорить, а не замедлить темпы повышения ставок.

Кроме того, грядущее заседание станет первым под председательством нового главы центрального банка Джерома Пауэлла, который обещал продолжать придерживаться пути постепенного повышения ставок, проложенного его предшественницей на этом посту, Джанет Йеллен.

Из-за дополнительного налогово-бюджетного стимулирования "условия, в которых оказался Пауэлл, весьма отличаются от тех, которые предполагала для него Йеллен", отметил Кришна Гуха из Evercore ISI.

Выступая перед конгрессом, Пауэлл не сказал, как значительно он намерен повысить ставки в ближайшие годы. На вопрос о том, что может заставить ФРС осуществить четыре повышения ставок в этом году, он отметил, что перспективы экономики, по его мнению, улучшились с декабря, и этому среди прочего способствовала налогово-бюджетная политика.

"Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. Некоторые данные усилят мою уверенность в том, что инфляция приближается к целевому уровню. Мировая экономика также укрепляется, а налогово-бюджетная политика становится более стимулирующей", - отметил он.

Еще одним признаком значительного изменения позиции руководства ФРС стали комментарии Лаэль Брейнард, которая в последние годы считалась влиятельной сторонницей весьма осторожного повышения ставок. В этом месяца она призналась, что более уверена в дальнейшем ускорении инфляции, которое позволит ФРС продолжить повышать процентные ставки.

По ее мнению, снижение налогов и увеличение расходов правительства находятся в числе факторов, способных спровоцировать усиление темпов роста экономики страны.

"В прошлом году мы столкнулись с ослаблением инфляции на фоне улучшения ситуации на рынке труда, но увеличение позитивных факторов в условиях полной занятости и превышающих тренд темпов роста все меняют, думаю я", - отметила Брейнард.

Йеллен пыталась действовать в условиях двух конфликтующих сигналов – падающей безработицы, которая в ноябре достигла 4,1%, 17-летнего минимума, и более слабой, чем ожидалось, инфляции, недотягивающей до целевого уровня ФРС 2%.

Ее решением стало постепенное повышение ставок. Это позволило бы низкой безработице оказать повышательное давление на инфляцию, но не привело бы к бесконтрольному нарастанию ценового давления.

Последние изменения налогово-бюджетной политики США вносят коррективы в эту стратегию.

По словам Трампа, начатое в декабре снижение налогов станет для экономики "ракетным топливом". Многие республиканцы сказали, что подобная мера может сработать, не провоцируя резкий скачок инфляции, так как компании будут склонны увеличить капиталовложения и производительность.

В феврале конгресс одобрил увеличение расходов правительства на следующие два года, что, по мнению многих аналитиков, спровоцирует укрепление спроса, но не улучшение производительности.

Экономисты Уолл-стрит ожидают, что на фоне предпринятых мер безработица приблизится к уровню 3% в следующем году. Подобных показателей не видели с момента войны с Кореей, и никто не может с уверенностью сказать, как столь высокая занятость повлияет на инфляцию или финансовую стабильность.

ФРС стремится обеспечить устойчивость роста экономики. Если повышение ставок будет осуществляться слишком медленно, то инфляция может выйти из-под контроля, что чревато образованием "мыльных пузырей" на рынке активов. Если ужесточение политики будет слишком стремительным, то это может слишком негативно отразиться на росте экономики, навредив занятости и капиталовложениям.

Некоторые из 15 участников заседания ФРС, вероятно, повысят собственные прогнозы процентных ставок на ближайшие годы. В настоящее же время у ФРС есть мало причин для резкого изменения ожиданий. Тем не менее, на фоне более сильных экономических данных ситуация может измениться.

Риск перегрева экономики заставит ФРС "нажать на тормоза на определенном этапе в ближайшие несколько лет", отметил президент ФРС-Нью-Йорк Уильям Дадли ранее в этом году.

Подобный сценарий вызывает опасения, так как у ФРС нет позитивного опыта охлаждения экономики без погружения ее в состояние рецессии.