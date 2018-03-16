Угрозы Британии заморозить счета россиян могут остаться только на бумаге

ЛОНДОН, 16 мар - ПРАЙМ. Угрозы Великобритании заморозить счета и активы российских бизнесменов и счета, связанные с российскими госструктурами, во многом могут так и остаться обещаниями, так как британским властям и правоохранительным органам будет сложно доказать, что с данных счетов финансируется деятельность, угрожающая гражданам Великобритании. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказали бизнесмены и финансисты в Лондоне.

На фоне скандала, связанного с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, в свою очередь, не исключил, что арестованы могут быть активы состоятельных россиян, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премьер-министр пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из РФ.

К тому же британские госорганы в январе получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность будет наложен арест.

В настоящее время NCA расследует два случая в отношении иностранных владельцев активов в Британии на общую сумму 22 миллиона фунтов стерлингов. На запрос РИА Новости агентство отказалось подтвердить или опровергнуть, связаны ли эти случаи с выходцами из России. Постановление на арест счетов должен выдать судебный орган.

ЧЬИ СЧЕТА МОГУТ АРЕСТОВАТЬ?

Состоятельные россияне начали активно инвестировать свои средства в активы и недвижимость Великобритании начиная с середины 90-х годов. За это время в Туманный Альбион уплыли миллиарды долларов российских бизнесменов и чиновников. Ни один эксперт не берется назвать даже приблизительную сумму средств российского происхождения, вложенных в Британию.

По данным агентства недвижимости Knight Frank, около пятой части элитной недвижимости в Лондоне принадлежит русскоговорящим гражданам.

По мнению экспертов, возможные ограничения вряд ли затронут счета и недвижимость самых богатых и известных российских олигархов.

"У этих людей многолетняя история в Англии, все счета, активы и компании зарегистрированы должным образом и давно приведены в соответствие с местными требованиями. Они не будут нарушать местное законодательство", - считает банкир, пожелавший сохранить анонимность. "Кроме того, у русских олигархов армия первоклассных юристов, которые легко защитят их интересы в любом британском суде", - добавил второй собеседник агентства, знакомый с реалиями английской бизнес-среды.

Под ударом могут оказаться российские чиновники средней руки, менеджеры госкорпораций и бизнесмены, которые не слишком внимательно подошли к оформлению своих активов, считают эксперты.

"Все будет зависеть от того, как это будет воплощаться в жизнь. Но я плохо себе представляю, что российские госкомпании напрямую со своих счетов финансируют какую-либо противоправную деятельность. Эти компании десятки лет сотрудничают с британскими банками и юридическими фирмами. А любая попытка что-то спрятать будет пресекаться и свидетельствовать, что владелец счета чего-то опасается", - считает экс-владелец банка "Траст" Илья Юров.

ВЕРНУТСЯ ЛИ ДЕНЬГИ НА РОДИНУ?

Российские эксперты разошлись во мнении, каким образом нововведения британских властей отразятся на возможности возвращения денежных средств в Россию.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов полагает, что повышенное внимание Лондона к российским активам осложнит жизнь россиянам, которые вынуждены скрываться в Великобритании от преследования в РФ.

"К ним будет такое же отношение, как к олигархам, которые скрывают свои состояния или находятся в конфликте с Россией по каким-то причинам. А эти бедные люди вынуждены скрываться и хотят вернуться в Россию, а к ним будет такое же отношение, как к олигархам", — сказал Титов в четверг журналистам.

Глава аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий полагает, что "угроза заморозки активов будет способствовать возвращению денег олигархов в Россию". А аналитик ING Bank Дмитрий Полевой считает, что слова Бориса Джонсона слишком обтекаемы. "Я не думаю, что речь идет о замораживании счетов компаний олигархов. Тут фантазировать, конечно, можно в любом направлении, но я не думаю, что этому можно придавать большое значение", - сказал он.

Как сообщил РИА Новости портфельный управляющий швейцарского инвестфонда, он пока не видит бегства британских денег в европейские или американские юрисдикции. "Перетока средств в данный момент не ощущается. Возможно, это случится, когда будут приняты конкретные меры", - отметил он.