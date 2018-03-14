Волатильность рынков и агрессивная риторика США могут не позволить ЕЦБ свернуть стимулирование

ФРАНКФУРТ, 14 мар - ПРАЙМ. Президент ЕЦБ Марио Драги сказал в среду, что банк пока не готов завершить свою широкомасштабную программу покупки облигаций. При этом он указал на новые угрозы со стороны укрепления евро и вероятности торговых войн, сообщает Dow Jones.

Эти заявления говорят о том, что, несмотря на сделанные на прошлой неделе небольшие шаги в строну сворачивания денежно-кредитного стимулирования, ЕЦБ обеспокоен тем, что волатильность рынков и агрессивная риторика Вашингтона по поводу внешней торговли могут нарушить его планы.

Выступая на конференции во Франкфурте, Драги сказал, что ЕЦБ все больше убеждается в том, что инфляция в еврозоне ускоряется, но руководителям банка необходимо иметь больше подтверждений этой тенденции. В феврале годовая инфляция в еврозоне составила 1,2%, а это минимум за 14 месяцев.

"Условия завершения покупок (облигаций) очень ясны: нам необходимо видеть устойчивую коррекцию инфляции в направлении к установленному нами целевому уровню, который для общей инфляции составляет на среднесрочную перспективу чуть менее 2%", - сказал Драги.

После его заявлений пара евро/доллар США снизилась до 1,2370.

На той же конференции главный экономист ЕЦБ Питер Прет придерживался столь же осторожного тона. "Было бы справедливо сказать, что пока мы не достигли полного и продолжительного приближения среднесрочной инфляции к установленному нами целевому уровню", - отметил он.

Инвесторы внимательно следят за сигналами, указывающими на то, что ЕЦБ может скоро завершить программу количественного смягчения, в рамках которой он покупает активы на 30 млрд евро в месяц и которая должна продолжаться до конца сентября. Срок завершения программы важен потому, что ЕЦБ заявлял, что начнет повышать процентные ставки только после ее окончания.

Руководители ЕЦБ в последнее время сигнализировали о том, что на фоне ускорения роста экономики еврозоны могут перенести акцент своих заявлений с программы количественного смягчения на повышение процентных ставок. В прошлом году темп роста ВВП валютного союза достиг максимума за 10 лет 2,5%, а безработица сокращается, поэтому необходимость в стимулировании становится меньше.

Вместе с тем в последние недели риски для экономики быстро усиливались. Драги отметил два из них: потенциальное воздействие вводимых администрацией США пошлин и курс евро, который с начала декабря вырос против доллара США примерно на 5%.

Первоначальное воздействие пошлин на импорт в США на экономику еврозоны, видимо, будет слабым, но есть риск принятия ответных мер, которые будут распространены на другие товары, и усиления напряженности в торговых отношениях, а также давления на доверие компаний и инвестиции, сказал Драги.

Он также отметил, что в последнее время евро растет не только благодаря усилению экономики еврозоны, а это "может в дальнейшем оказать давление на инфляцию".

ЕЦБ будет проводить денежно-кредитную политику терпеливо, последовательно и расчетливо, сказал Драги.

"То, что рост реальной экономики силен, не означает, что мы наша работа закончена", - добавил он.