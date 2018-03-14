Торговые войны США и Китая могут бумерангом ударить по всему миру

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. По данным телеканала CNN, в администрации президента США Дональда Трампа готовят предложения по пошлинам на ввоз продукции из Китая. Они, как считают авторы идеи, должны стать ответом на нарушение КНР интеллектуальных прав американских пользователей. Потенциальный ущерб для китайского импорта в США СМИ оценивает в 30 млрд долларов.

Ранее Трамп уже заявил о введении ввозных пошлин на сталь в размере 25% и на алюминий – в размере 10%. Это касается целого ряда стран-экспортеров данного сырья.

ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты отмечают, что данные меры направлены на защиту интересов американских производителей – это был один из пунктов предвыборной программы Трампа, который он последовательно воплощает. Цель – снизить долю китайской продукции на американском рынке и заместить ее собственной, таким образом, поддержав экономический рост в стране. Однако последовательное воплощение этих идей свидетельствует о раскручивании нового витка торговой войны, которая уже вовсю идет.

"Ведется она не только против КНР, но и против других сильных игроков, в том числе, ЕС", - уверена замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева. США нужен экономический рывок. Правительство страны осознает, что американские производители не выдерживают конкуренции и терпят убытки. Потребительская корзина американца состоит из товаров, которые произведены по большей части не из американского сырья или не американскими производителями, и в будущем это приведет к рецессии в экономике США. Пошлины на ввоз алюминия и стали, а также на китайские товары - лишь первые ласточки, дальше ситуация будет усугубляться. США ограничат доступ на свой рынок для всех иностранных компаний, которые могут составить серьезную конкуренцию местному производителю.

В свою очередь, аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что меры на рынке стали/алюминия и прочих товаров следует разделять. По его словам, Китай занимает лишь десятую строчку по объемам экспорта стали и алюминия на американский рынок. Более того, КНР проводит программу сокращения неэффективных мощностей по выпуску этих товаров, и потери на американском рынке не будут так уж заметны. От введения пошлин серьезнее пострадают РФ, Бразилия и Южная Корея, которые входят в пятерку крупнейших поставщиков.

Другое дело, если новые ограничения коснутся товаров широкого потребления. В администрации США обсуждают большой план поэтапного введения пошлин на китайские дешёвые товары, чтобы обеспечить американские компании преимуществом на своём домашнем рынке. Это может существенно ударить по китайской экономике. Что касается самих США, то эффективность подобных мер весьма сомнительна. К примеру, можно говорить о том, что протекционизм в конце 20-х и начала 30-х годов прошлого века привёл к резкому сокращению международной торговли и, фактически, стал существенным фактором Великой депрессии в США, привел пример эксперт.

ЧЕМ ОТВЕТИТ КИТАЙ

Власти КНР уже предупредили Вашингтон о последствиях таких шагов. Однако вводить аналогичные меры Пекину невыгодно, считает Кокорева. "Это негативно повлияет на экономический рост страны. Однако КНР может снизить объемы покупок американских гособлигаций или активнее переходить к расчетам в национальных валютах с торговыми партнерами. Это будет означать отказ от доллара, как от платежного средства", - пояснила она.

Для Китая возможный ущерб от экспортных пошлин может составлять многие десятки миллиардов долларов. И ему есть чем ответить, уверен начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. "У КНР есть возможность введения пошлин на ввоз товаров из США. Поскольку номенклатура поставляемых из США товаров и услуг достаточно широка, то выбирать будет из чего. Но, наверное, наиболее критичными ограничения могут быть в поставках продукции сельского хозяйства, транспортного оборудования, автомобилей, компьютеров и электроники, химической промышленности", - считает он.

По мнению руководителя Московского отделения "Опоры России" Алексея Каневского, контрмеры в торговой войне возможны не только со стороны Китая, но и из ЕС. "Ответные меры, скорее всего, распространятся не на те позиции, которые выберут США, а на те, по которым товарные потоки наиболее весомы. Это позволит усилить эффект. Подобные ситуации не новость – они периодически возникают и являются элементом рыночной экономики", - считает он. Однако с учетом колоссального взаимопроникновения товарно-денежных потоков вряд ли ситуация достигнет критического уровня. Решить подобные споры в ультимативной форме невозможно, поэтому стороны вынуждены будут искать компромиссы.

БУМЕРАНГ

Эксперты выражает надежду, что Китай, особенно на первых порах, проявит известную сдержанность, чтобы не провоцировать дальнейшей резкой эскалации. Но на горизонте нескольких лет обострение торговых отношений США и Китая представляется практически неизбежным, уверен Подлевских. Особенно чувствительными для США в будущем могут стать ограничения в поставляемых услугах (по туризму и образованию, деловым и профессиональным, а также финансовым услугам). А планируемый уже в ближайшее время запуск фьючерсной торговли нефти и золота за юани можно считать неким асимметричным ответом Китая сегодняшним действиям США, отметил он.

В дальнейшем подобные действия могут перерасти в полноценные валютные войны с вариантами обострения взаимоотношений (ограничения потоков капиталов, искусственная девальвация валют и т.д.). Кроме того, даже просто эскалация торговой войны приведет к торможению роста мирового товарооборота и снижению темпов роста мировой экономики. Скажем, прогнозируемое ограничение поставок алюминиевой фольги и стали из Китая в США даст торможение спроса Китая на поставки угля из Австралии и ряда других стран. И так по цепочкам ограничение товарных потоков двух наиболее крупных держав бумерангом будет ударять по многим торговым партнерам Китая и США, добавил представитель "Цериха".

Все это подрывает многолетние сложившиеся торговые отношения в мире, согласен Кочетков. В теории, если поставки на американский рынок будут невыгодными, то они направятся на другие рынки по более низким ценам. Естественно, что это будет негативно сказываться на производстве аналогичной продукции в других регионах. Географическое распределение труда формировалось на протяжении десятилетий и не может быть изменено по решению узкой группы людей. Если в США менее выгодные условия по производству, то Китай пользуется данным обстоятельством благодаря более низкой стоимости труда и более лёгких условий обеспечения производственной деятельности, рассуждает он.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ

В конечном итоге глобально выиграть в торговых войнах невозможно, а вот потери весьма вероятны. Эксперты сходятся во мнении, что, прежде всего, пострадают сами США, поскольку чрезмерный протекционизм на конкурентном рынке приводит к росту издержек и утрате конкурентных преимуществ на международном рынке.

Для Европы и Азии ограничения Трампа обернутся материальными потерями, считает Кокорева. Что касается России, то она может в чем-то даже выиграть. С учетом того, что товары ЕС и Азии станут менее востребованы в США, производители будут бороться за иные рынки сбыта в частности, за российский. Для нашей страны это будет возможность укрепить свои торговые связи и наладить новые.

Но и это весьма относительная выгода. Эксперты напоминают, что стоимость труда в РФ уже сравнима, а иной раз и ниже китайской. Поэтому многое будет определяться способностью российских компаний к работе в конкурентной среде. В целом потери РФ от мировых торговых войн будут существенно ниже, чем у Китая, или у самих США, хотя бы за счет скромного в сравнении с ними товарооборота. С другой стороны, не следует забывать, что эскалация торговых отношений, как правило, приводит к снижению цен на сырьевые товары, от которых по-прежнему зависит наш бюджет.