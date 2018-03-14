Избыток алюминия в Китае довлеет над рынком больше американских пошлин

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Высокие импортные пошлины на алюминий, введенные США, вызвали беспокойство относительно избытка предложения металла на мировом рынке. Однако прежде всего у рынка алюминия есть проблема такого рода с Китаем, сообщает Dow Jones.

Увеличение разницы между ценами на алюминий на LME и в Шанхае уже спровоцировало рост поставок металла из Китая на мировой рынок, и это может привести к завершению почти двухлетнего восстановления цен на этот металл.

Несмотря на широкое применение алюминия в производстве ряда товаров, от банок до автомобилей, цены на него в КНР снижаются из-за рекордных запасов в хранилищах и более высокого, чем ожидалось объема производства в зимний период. Однако в других регионах мира цены на алюминий держатся устойчиво, побуждая китайских производителей все более активно экспортировать металл.

"Цены на алюминий на LME в этом году оказались более устойчивыми, чем мы ожидали, и поэтому мы надеемся, что избыток (металла) в Китае является проблемой только этой страны", – отметили аналитики Credit Suisse в понедельник.

Цены на алюминий в Шанхае упали до почти годового минимума и примерно на 200 долларов за тонну ниже по сравнению с уровнями на момент реформы налога на добавленную стоимость. Но столь значительное различие между ценами в Китае и Лондоне не может длиться долго.

В феврале экспорт алюминия из Китая подскочил на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно последним китайским таможенным данным.

"Китай наращивает поставки алюминия за рубеж, чтобы получать больше прибыли", – замечают в Macquarie Group.

Аналитики обеспокоены, что экспорт металла из Китая на такие рынки как европейский лишь увеличится с введением 10%-х импортных пошлин на алюминий в США позже в марте.

Инвесторы определенно “опасаются, что импортные пошлины приведут к избыточному предложению алюминия в Европе и Азии”, сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

При этом мнения экспертов относительно возможного влияния шагов США на мировой рынок алюминия разделились.

В компании Capital Economics полагают, что пошлины в этом году не станут основным драйвером цен, а на первом месте останутся факторы, связанные с самим Китаем. На США обычно приходится около 14% экспорта алюминия из КНР.

“Мы полагаем, что изменения в экономике Китая окажут намного более весомое давление на котировки алюминия, нежели пошлины в США”, - отметили в Capital Economics. По прогнозам компании, экономический рост Китая в 2018 году замедлится до 4,5%, и это станет причиной падения цен на алюминий к декабрю до 1900 долларов за тонну. В настоящий момент котировки составляют примерно 2100 долларов за тонну.

Тем не менее другие эксперты утверждают, что импортные пошлины в США и избыточное предложение металла в Китае в совокупности приведут к катастрофической ситуации.

“Мы ожидаем, что низкие цены в Китае, продолжение экспорта алюминиевых полуфабрикатов, а также возможное возобновление работы алюминиевых заводов в США на фоне … введения импортных пошлин в конце концов окажут давление на цены (в Лондоне)”, - утверждают в Credit Suisse. В банке прогнозируют падение цен на алюминий в течение нескольких месяцев ниже 1900 долларов.