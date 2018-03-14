Рост экономики Китая превысил прогноз благодаря сильному экспорту

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. За первые два месяца этого года экономика Китая росла быстрее, чем ожидалось, при поддержке сильного внешнего спроса на китайские товары. Тем не менее экономисты предупреждают, что напряженность торговых отношений с США может в ближайшие месяцы ослабить импульс роста, сообщает Dow Jones.

Согласно опубликованным в среду официальным данным, промышленное производство за первые два месяца этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло на 7,2% после роста на 6,2% в декабре. Опрошенные Wall Street Journal экономисты прогнозировали рост в январе и феврале на 6,1%.

В Китае данные за январь и февраль приводятся вместе, чтобы избежать искажений, связанных с празднованием Нового года по лунному календарю, которое в прошлом году пришлось на январь, а в этом - на февраль.

Рост вложений в основной капитал в городах Китая и розничных продаж также превысил прогнозы.

"Более сильный, чем ожидалось, импульс роста в основном был обеспечен устойчивым внешним спросом, а также увеличением инвестиций", - сказал экономист Standard Chartered Дин Шуан.

Вложения в основной капитал в городах Китая за первые два месяца выросли на 7,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года при прогнозе роста на 7,0%. В 2017 году рост составил 7,2%.

Рост розничных продаж в январе-феврале составил 9,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, ускорившись от 9,4% в декабре и превысив прогноз экономистов, ожидавших роста на 9,6%.

На укрепление внешнего спроса указали вышедшие на прошлой неделе данные, которые показали рост экспорта в феврале на 44,5%, а также увеличение положительного сальдо торгового баланса Китая.

По словам экономистов, позитивный вклад со стороны экспорта ослабнет, когда США усилят торговый протекционизм. Президент Дональд Трамп уже объявил о введении повышенных пошлин на импорт изделий из стали и алюминия и обещал принять целенаправленные меры против незаконного использования интеллектуальной собственности китайскими компаниями.

"Даже без торговой войны с США Китаю будет почти невозможно до конца года поддерживать рост экспорта выше 20%", - сказал Дин Шуан.

В среду официальный представитель Национального бюро статистики Китая Мао Шенюн сказал, что Пекин вместе с США будет поддерживать рост мировой экономики и работать над разрешением разногласий в торговле. "Разбалансированность торговли между Китаем и США - это результат рыночной конкуренции", - сказал он.

Рынок недвижимости Китая, на который приходится треть роста ВВП страны, еще раз доказал свою устойчивость, несмотря на принятые властями меры против спекуляций и намерений ввести налог на недвижимость.

Инвестиции в коммерческую и жилую недвижимость в январе и феврале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 9,9% после роста на 7% за весь 2017 года. Цены на жилье продолжали быстро расти, хотя рост замедлился до 15,7% с 21,2% в декабре.

Экономист Nomura Group Чжао Ян сказал, что данные по рынку жилья в некоторой степени некорректны, поскольку на них повлиял рост цен на сырьевые товары. В первые два месяца этого года рост закладок новых проектов замедлился до 2,9%, а продажи земли под застройку сократились по сравнению с таким же периодом прошлого года на 1,2%.

"Ожидается, что рынок недвижимости станет тормозить рост китайской экономики", - сказал Чжао Ян.