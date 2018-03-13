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ЦБ намерен изменить формирование резервов по обеспеченным ссудам и расширить надзор


МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банк России в рамках начала системной реформы регулирования залогового обеспечения предлагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учетом залогов, а также расширить свой надзорный инструментарий.

Предложения регулятора изложены в консультативном докладе, опубликованном на сайте ЦБ для обсуждения с банковским и экспертным сообществом. Комментарии и предложения к докладу принимаются до 15 апреля.

"Мы предлагаем банкам обсудить несколько вопросов. Первый вопрос будет касаться самой возможности учета залога в качестве фактора, который снижает размер формируемого резерва. ... Вторая тематика касается снижения рисков вывода этого обеспечения", - сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

ПРИЧИНЫ РЕФОРМЫ

Банки выдают обеспеченные кредиты, как правило, для минимизации риска их невозврата. Однако в ЦБ указывают на наметившуюся тенденцию, когда банки, выдавая такие кредиты, часто уделяют большое внимание оценке именно залога, вместо оценки качества самого кредита и кредитного качества заемщика. На практике же никакое залоговое обеспечение не может исправить низкое качество кредитного инструмента или плохое финансовое положение заемщика.

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По мнению регулятора, банковский сектор, основанный на таком принципе, теряет признаки "банковского" и постепенно начинает функционировать по типу ломбарда. Помимо этого, в ходе надзорных мероприятий Банком России выявляются случаи вывода ликвидных активов, в том числе имущества и ценных бумаг, принятых в залоговое обеспечение. Последствием таких операций является потеря банками платежеспособности.

Кроме того, в прошлом году председатель Банка России Эльвира Набиуллина обратила внимание, что недобросовестные банкиры используют нормы регулирования, позволяющие формировать резервы в меньшем размере, чем это предусмотрено для необеспеченных ссуд. Текущее регулирование действительно предусматривает возможность формировать резервы по обеспеченным требованиям в меньших объёмах.

Предполагается, что залог в данном случае может служить своего рода "подушкой безопасности" при отсутствии у заемщика возможности погасить кредит. Однако, как отмечается в докладе, на практике часто распространены ситуации, когда кредитное требование имеет низкое качество, а банком в целях снижения расходов на формирование резерва создается видимость наличия ликвидного залога по кредиту, реально обратить взыскание на который невозможно.

ПУТИ РЕШЕНИЯ

В целях адаптации участников банковского сектора к регулятивным изменениям ЦБ планирует осуществлять реформирование поэтапно. На первом этапе регулятор предполагает изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учётом залогов.

Так, ЦБ предлагает ужесточить требования к ликвидности обеспечения, принимаемого для уменьшения расчетного резерва по обеспеченным требованиям. Тем самым регулятор предлагает увеличить категории качества залогового обеспечения до трех групп с соответствующими дисконтами. Сейчас таких категорий две. В третью категорию качества обеспечения предлагается перенести наименее ликвидные залоги с существенным дисконтном. Для уменьшения размера резервов банки смогут использовать только 20% стоимости такого обеспечения.

По мнению Банка России, такое ужесточение должно стимулировать банки к более взвешенной оценке кредитных рисков. В качестве следующего этапа реформы регулирования залогового обеспечения Банк России рассматривает расширение надзорного инструментария. Так, ЦБ планирует разработать механизм применения новой для банков меры надзорного реагирования - введения регулятором запретов на изменение и прекращение договоров об обеспечении.

Как пояснил Поздышев, сейчас ЦБ имеет право ограничивать и запрещать только банковские операции, а операции с залогом таковыми не являются. Механизм исполнения таких запретов будет зависеть от типа залога, добавил зампред ЦБ.

Своевременное применение данной меры, по мнению Банка России, решит проблему вывода активов недобросовестными банками и повысит потенциал банков оставаться устойчивыми в случае дефолта заемщиков. Банк России также рассматривает возможность введения правила о получении обязательного согласия ЦБ на учёт залогового обеспечения при формировании резервов.

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