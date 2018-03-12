Противники Nord Stream-2 начали словесную атаку на "Газпром"

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Пять европейских парламентов выступили с заявлением против строительства газопровода "Северный поток-2". В качестве обоснования главы парламентов Литвы, Латвии, Польши, Эстонии и Молдавии указали, что данный проект является геополитическим и реализуется РФ с целью отказаться от газового транзита через Украину. Последняя также подписала заявление. Украина снова просит ЕС отказаться от "Северного потока-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии параллельно с действующим "Северным потоком". Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром", а европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать его суммарно на 50%. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, обращение парламентариев пяти стран является "истерикой от бессилия и злобы". "Не думаю, что это повлияет на ход событий: потребность в российском газе в Европе растет и будет расти", - прокомментировал он в Твиттере.

Параллельно украинский президент Петр Порошенко выступил с очередным призывом к Евросоюзу и Европейской комиссии отказаться от строительства "Северного потока-2", так как этот проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы. Он также считает, что опасным для ЕС является поведение "Газпрома", отказавшегося возобновлять поставки газа на Украину. Это произошло после вынесения Стокгольмским арбитражем решения, обязывающего российскую компанию выплатить украинскому "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. "Газпром" заявил, что в этом случае начинает процедуру расторжения контрактов, поскольку такое решение создает дисбаланс в пользу Киева. Пять стран Европы выступили против "Северного потока-2"

СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, заявления европейских парламентариев вовсе не означают того, что проект будет заморожен или затормозятся сроки его реализации. "Скорее речь идет о словесных попытках привлечь к теме как можно больше влияния и завоевать сторонников, чтобы затем усилить давление на основного заинтересованного в реализации проекта игрока – Германию. Бесспорно, дискуссии вокруг целесообразности "Северного потока-2" продолжатся, и нельзя на 100% быть уверенным, что в конечном итоге он будет реализован. Однако наличие поддержки со стороны Германии и крупного бизнеса, который хочет участвовать в проекте и заинтересован в его развитии, дает основание надеяться, что это произойдет с большой долей вероятности", - сказал аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"По сути, ничего не изменилось - мы видим определенный блок стран, который на политическом уровне выступает против строительства, но с другой стороны – налицо и интерес европейского бизнеса. "За" выступают такие страны, как Венгрия, Австрия, Германия, то есть баланс сил прежний", - рассуждает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. При этом ясно, почему подобные решения принимает именно парламент – там сидят депутаты, которым необходимо быть в тренде общественных дискуссий, демонстрируя приверженность популярным трендам. Они работают на публику, но не имеют полномочий что-либо менять в ситуации.

Де-факто же получается, что строительство газопроводов в Европе, в первую очередь, регулирует законодательство ЕС и стран, которые в него входят. Попытки подавать в Еврокомиссию запросы о формировании единой позиции ЕС по этому поводу провалились, поскольку в ЕК сказали, что ЕС не уполномочен вести переговоры с "Газпромом". Затем противники строительства решили, что нужно распространить нормы Третьего энергопакета на морскую часть газопровода, но тоже получили ответ, что это противозаконно. Парламент Эстонии присоединится к заявлению против "Северного потока-2"

Таким образом, единственный вариант запретить строительство – ввести на уровне ЕС новые санкции, в которых будет прямо прописан запрет на строительство Россией газопроводов в Европе. Однако для этого необходимо, чтобы эти санкции подписали все члены ЕС, что маловероятно. В отличие от США Европа заинтересована в бесперебойном получении российского газа по выгодной цене и понимает, что такие санкции не пройдут бесследно. Все понимают, что подобные идеи носят чисто политический характер, и на деле никто в ЕС не готов жертвовать своими интересами ради этих целей, уверен Юшков.

Что касается заявлений украинских властей, то они тоже вряд ли существенно повлияют на судьбу проекта, считают эксперты. Попытки оказать влияние на Германию носят скорее фоновый характер, поскольку главное, что у немецкой стороны есть и деньги, и желание реализовать проект, вряд ли мнение Украины станет в этой ситуации решающим аргументом, добавил Полищук. Тем более, в случае реализации "Северного потока-2" Германия и компании, участвующие в проекте, смогут стать крупным хабом для передачи газа дальше по всей Европе, что для них весьма выгодно.