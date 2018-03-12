Влияние санкций на экономику РФ сокращается, считают эксперты

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Продление санкций не несет в себе негатива, в целом их влияние на российскую экономику постепенно сокращается, но и позитива такие новости не несут, заявили опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Ранее в понедельник Совет ЕС продлил еще на полгода, до 15 сентября, санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из-за ситуации вокруг Украины. Согласно релизу, оценка ситуации Евросоюзом не дает возможности изменить санкционный режим. Юридические акты по этому продлению санкций будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 13 марта.

"Здесь нет дополнительного негатива, просто отсутствие позитива. В целом, эффект, влияние от этих санкций на российскую экономику постепенно сокращается. Оно было достаточно заметно первые 1,5-2 года после введения, но после этого постепенно ослабевает", - рассказал руководитель Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсей Гурвич.

"Хотя, конечно, если говорить о сохранении санкций не на один год, а на много лет вперед, то конечно это будет серьезным ограничением для развития российской экономики. Краткосрочный эффект сейчас не такой сильный. Но если это будет просто шаг, за которым последуют еще несколько шагов, то, конечно, это будет серьезным сдерживающим фактором", - добавил он, отметив, что долгосрочный эффект можно будет оценить в середине 2020-х годов, то есть примерно через 10 лет после введения санкций.

Поддержал его точку зрения Дмитрий Полевой из ING Bank. "Это технический вопрос. На Россию этот никак особо не повлияет", - считает эксперт.

Аналогичного мнения и экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Олег Кузьмин: "Я думаю, что это было достаточно ожидаемое событие, даже никаких вопросов и разговоров по этому поводу не было. Я думаю, что это никак ни на что не повлияет, не стоит ждать больших изменений на рынке".

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.