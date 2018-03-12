ОПЕК разделилась в вопросе о правильной цене нефти

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Минувший год ОПЕК демонстрировала в целом единую твердую позицию, однако теперь в картеле обозначилось два лагеря. С одной стороны, это Саудовская Аравия, которая хотела бы цен на нефть не ниже 70 долларов за баррель, а с другой стороны – Иран, для которого предпочтительна цена около 60 долларов за баррель, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Такое разделение вызвано различием во взглядах на то, как цена нефти в 70 долларов влияет на добычу сланцевой нефти в США, может ли эта добыча возрасти при такой цене в достаточной степени, чтобы обрушить рынок. На кону договоренность ОПЕК об ограничении добычи, которая долгие месяцы поддерживала восстановление цен.

Иран хотел бы, чтобы ОПЕК содействовала сохранению цен в районе 60 долларов за баррель, чтобы ограничить активность сланцевых производителей, сообщил министр нефти Ирана Биджан Зангане в редком интервью Wall Street Journal. Такой ценовой район чуть ниже пятничной цены Brent на уровне 65,49 доллара за баррель и цены WTI на уровне 62,04 доллара.

"Если цена подскочит до района 70 долларов, она спровоцирует увеличение добычи сланцевой нефти в США", – сообщил Зангане. Американские производители сланцевой нефти – более гибкие, чем крупные компании стран ОПЕК, и используют технологии, которые позволяют им увеличивать или снижать добычу в зависимости от цен на нефть.

Что касается Саудовской Аравии, то она не очень верит в способность сланцевой отрасли обрушить рынок и полагается на альянс с крупнейшим мировым производителем нефти, Россией, как на опору в борьбе с американской нефтедобычей.

Россия и девять других крупных нефтедобывающих стран, не входящих в картель, год назад присоединились к соглашению ОПЕК о сокращении добычи. В целом коалиция нефтедобывающих стран снизила общемировое предложение нефти примерно на 2%.

"Не сказал бы, что не могу сомкнуть глаз, думая о сланцевой нефти, которая может наводнить рынок", – заметил министр нефти Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих в январе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В феврале Аль-Фалих объявил, что ОПЕК в текущем году сохранит ограничения добычи, даже если предложение нефти упадет ниже спроса. Такой сигнал тогда привел к росту цен на нефть.

Фалих публично никогда не говорил о том, что хочет увидеть нефтяные цены на уровне 70 долларов за баррель. Однако представители Саудовской Аравии в частном порядке заявляли, что данный уровень обеспечил бы стране доход, позволяющий кронпринцу Мухаммеду бен Салману осуществить свои грандиозные планы в экономической и военной сфере, а также поддержал бы первичное публичное размещение акций (IPO) государственного нефтяного гиганта Saudi Arabian Oil (или Aramco).

В январе, когда цены на нефть Brent ненадолго поднялись в район 70 долларов за баррель, основное внимание рынков сосредоточилось на реакции производителей сланцевой нефти в США. С момента заключения сделки ОПЕК в 2016 году, которая привела к восстановлению нефтяных цен, производители сланцевой нефти в основном наращивали добычу. В итоге нефтедобыча в США чуть более чем за один год выросла до более чем 10 млн баррелей в день с менее чем 9 млн баррелей в день.

Если цены на нефть в следующем году в среднем составят 70 долларов за баррель, нефтедобыча в США вырастет еще на 600 000 баррелей в день по сравнению с уровнем, который наблюдался бы при 60 долларах, утверждает Артем Абрамов из норвежской консалтинговой компании Rystad Energy.

В Международном энергетическом агентстве (IEA) на прошлой неделе сообщили, что добыча сланцевой нефти уже выросла так сильно, что спрос на нефть из стран ОПЕК до 2020 года останется ниже текущей нефтедобычи картеля. Этот фактор может побудить картель на более длительное ограничение нефтедобычи, чем того ожидают большинство стран, входящих в его состав.

Опасения относительно роста добычи сланцевой нефти в США, вероятно, станут основной темой на следующем заседании ОПЕК в Вене в июне, утверждают представители картеля.

Иран будет стремиться к постепенному увеличению внутренней нефтедобычи, сказал Зангане, которое может оказать понижательное давление на цены. В настоящий момент нефтедобыча страны составляет около 3,8 млн баррелей в день и может вырасти примерно на 100 000 баррелей в день.

По словам Зангане, в июне ОПЕК может решиться на постепенное ослабление ограничений нефтедобычи в 2019 году. В Саудовской Аравии не исключают подобного варианта событий.

Разногласия относительно желаемого уровня цен отражают изменения настроений внутри ОПЕК. Ранее Иран долгое время выступал за более высокие цены, а в Саудовской Аравии более сдержанно подходили к данному вопросу.

Данное изменение частично отражает новую динамику в политике и экономике этих двух стран. Иран больше не парализован западными санкциями. Согласно данным МВФ, для того чтобы уравновесить свой бюджет, этой стране необходимо, чтобы цены на нефть составляли хотя бы 57,20 долларов за баррель. Для того чтобы покрыть рекордные национальные расходы за этот год, Саудовской Аравии необходимо, чтобы цена на нефть составляла хотя бы 70 долларов за баррель.

У Саудовской Аравии и Ирана также расходятся и внешнеполитические подходы. Они поддерживали разные стороны сирийского конфликта. Саудовская Аравия выступила за ужесточение санкций против Ирана, а также обвинила Тегеран в том, что он поставлял оружие повстанцам в Йемене.

Зангане настаивает, что Иран хочет наладить отношения с Саудовской Аравией.

Россия, вероятно, сыграет важную роль в обсуждении ОПЕК цен на нефть. Хотя Россия не является членом картеля, снижение объемов добычи нефти в этой стране позволило ей оказывать особое влияние на ОПЕК.

Министр энергетики России Александр Новак в прошлом месяце заявил, что цены на нефть в районе 64 долларов за баррель были “удовлетворительными”. Комментарии пресс-секретаря Новака получить не удалось.

Зангане находится на посту министра энергетики дольше, чем другие представители стран ОПЕК, и он не упускает возможность снова показать свою силу. Он хочет добиться специальных условий для Ирана, чтобы стране пришлось не снижать объемы добычи, а просто ограничить их с тем, чтобы восстановить нефтяную промышленность после окончания действия санкций, связанных с ядерной программой.

Зангане выразил скептицизм относительно попыток ОПЕК договориться с американскими производителями сланцевой нефти. Он сказал Wall Street Journal, что во встрече представителей ОПЕК с американскими сланцевыми компаниями, состоявшейся в прошлый понедельник в Хьюстоне, не было необходимости, так как американские производители не смогут прийти к всеобъемлющему соглашению по поводу добычи.

“Существует 1000 компаний. И у них нет (какого-либо общего) объединения”, - отметил он. Сокращение (добычи) – единственное средство, которое есть у ОПЕК для контроля рынка нефти”.