"Русал" и "Интеррос" договорились о покупке у Абрамовича по 2% "Норникеля"

ЛОНДОН, 8 мар - ПРАЙМ. "Русал" и "Интеррос" предварительно договорились о покупке каждой из компаний у Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем, не более 2% акций "Норильского никеля", сообщил журналистам юрист, представляющий в суде интересы "Русала".

Высокий суд Лондона в четверг продолжил слушания по спору "Русала" и "Интерроса" о продаже акций "Норникеля", принадлежащих Crispian Investments. В настоящий момент они завершились.

По словам юриста, финальные условия соглашения между Олегом Дерипаской, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем были достигнуты днем в четверг.

Несмотря на то что суд в мае продолжит рассматривать иск "Русала", сделка может быть осуществлена в любое время, пояснил юрист. "Сделка по продаже акций может состояться в любой момент", - сказал он.

Согласно договоренности сторон, очередные слушания в суде по иску алюминиевой компании состоятся 14-17 мая. В случае если суд согласится с доводами "Русала", то сделки по продаже акций "Норникеля" структурой Абрамовича будут аннулированы.

"Если на судебном заседании в мае судья удовлетворит требования "Русала", то тогда сделка будет отменена. То есть при условии победы "Русала" в суде, продажа будет отменена. На данный момент осталось договориться по техническим моментам - как три стороны будут обмениваться информацией перед майским судебным заседанием, график этого процесса. Это будет решено завтра на заседании по процедурным вопросам, но не исключено, что этого заседания и не будет, если они сегодня между собой обо всем договорятся", - пояснил юрист.

ИСТОРИЯ СПОРА

В феврале между основными акционерами "Норильского никеля" - "Интерросом" Владимира Потанина и "Русалом" Олега Дерипаски - возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года.

Структура Потанина (владеет 30,3% ГМК) предложила Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, выкупить около 4% в ГМК (в целом доля Crispian составляет 6,37%). Оферта распространяется на 6,314 миллиона обыкновенных акций "Норникеля", цена — 234 доллара за каждую ценную бумагу и 23,4 доллара за ADR.

Crispian пригласила другого мажоритария ГМК - ОК "Русал" Олега Дерипаски (владеет 27,8%) поучаствовать в сделке на аналогичных условиях или отказаться от покупки. Алюминиевая компания предложение приняла, но посчитала, что оно не соответствует соглашению акционеров "Норникеля". Ее структура обратилась в Высокий суд Лондона с целью запретить сделку по продаже акций по причине нарушения баланса среди владельцев ГМК. Ответчиком по иску является зарегистрированная на Кипре Whiteleave Holdings Limited, подконтрольная "Интерросу".