Промышленность и инвестиции не дали экономике РФ вырасти на 2%

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Рост российской экономики по итогам 2017 года не дотянул до 2%, обещанных главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Среди причин, которые не позволили ВВП выйти на прогнозные показатели - провал в промышленности и не сыгравшая ставка на инвестиции, считают аналитики.

Минэкономразвития официально не пересматривало прогноз по росту ВВП на 2017 год в 2,1%. Минфин в конце декабря заявлял, что ожидает роста экономики в 1,8-2%, а по оценкам Банка России, экономика РФ в 2017 году должна была вырасти на 1,7-2,2%, но ближе к нижней границе. Правда, к концу года и министр Орешкин тоже стал делать более обтекаемые прогнозы, говоря, что рост будет около 2%. Реальность оказалась менее оптимистичной.

В понедельник министерство озвучило грубую оценку динамики ВВП по итогам 2017 года - экономика продемонстрировала рост в коридоре от 1,4 до 1,8%. Правда, в Минэкономразвития все еще рассчитывают, что окончательная цифра может быть и выше обозначенного диапазона – из-за ретроспективного пересмотра ряда показателей и новых данных за декабрь.

"Я думаю, что 1,8% - это, конечно, необоснованный оптимизм, и если мы вообще попадем в этот коридор, то, скорее, это будет ближе к нижней границе - 1,4%", - сказал агентству "Прайм" главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов.

Такие же прогнозы делают и в "Нордеа банке". "По нашим оценкам, если мы получим 1,4% - это будет неплохим итогом после продолжительного спада в экономике, который мы наблюдали", - считает главный аналитик "Нордеа банка" Денис Давыдов.

ПОДВЕЛИ ИНВЕСТЦИИ

По мнению Давыдова, среди причин, которые не позволили ВВП России в прошлом году продемонстрировать рост в 2%, стали гораздо меньшие темпы роста промпроизводства, хорошая, но все-таки недостаточная инвестиционная активность и слабое восстановление потребительского спроса.

"Наверное, Минэкономразвития было более оптимистично в части внутренней инвестиционной активности, и здесь, скорее всего, случился тот самый промах и просчет, который не позволяет говорить о выходе на заданные цифры", - добавил Давыдов.

Минэкономразвития в прошлом году два раза существенно пересматривало прогноз по инвестициям. В апреле министерство улучшило прогноз по инвестициям в основной капитал со снижения на 0,5% до роста в 2%, а в августе и вовсе подняло планку до 4,1%. Однако рост инвестиций в РФ резко замедлился в третьем квартале до 4,2% (во втором квартале рост составил 6,3%, в первом – 2,3%).

Данных по инвестициям за четвертый квартал пока нет, но ноябрьские индикаторы указывают, что они будут близки к третьему кварталу, отмечают в Минэкономразвития.

"Мы видим, что настроения остаются достаточно сдержанными, осторожными. У бизнеса есть определенные опасения в отношении будущего спроса, никто не хочет работать на склад", - говорит Давыдов.

НЕФТЬ И ПОГОДА ПОДПОРТИЛИ СТАТИСТИКУ

Экономика России в ноябре 2017 года продемонстрировала спад в 0,3%, сообщили в Минэкономразвития. Это произошло, прежде всего, за счет провала в промышленности.

В ноябре промпроизводство снизилось на 3,6% в годовом выражении после нулевой динамики месяцем ранее. Ноябрьская статистика оказалась существенно хуже как ожиданий рынка, так и прогнозов Минэкономразвития. Этот спад стал самым глубоким с кризиса 2009 года.

Наибольший спад в промышленности в ноябре 2017 года наблюдался в обрабатывающих отраслях, прежде всего в металлургии и в производстве ряда транспортных средств и оборудования.

Неустойчивая и негативная динамика в обрабатывающих отраслях, свидетельствует о том, что без поддержки государства обработка по-прежнему себя чувствует себя уязвимо, полагает Давыдов.

При этом ускорившийся в ноябре спад в добывающих отраслях не стал сюрпризом для Минэкономразвития. Снижение добычи было обусловлено в первую очередь реализацией сделки стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти; другим фактором стала теплая погода в Центре России, которая отразилась на добыче газа, на выработке тепловой и электрической энергии.

"В декабре, если смотреть на этот фактор, погода тоже была достаточно теплой и в отдельные дни даже были поставлены температурные рекорды, поэтому, честно говоря, я думаю, что в отношении декабря нам тоже не стоит рассчитывать на большой рост промышленного производства", - уверен Девятов.

НОВЫЙ ГОД - НОВЫЕ РЕАЛИИ

Министерство экономического развития в понедельник также подтвердило свои оценки по росту экономики РФ в 2018 году на уровне 2%. На 2018-2020 годы Минэкономразвития опять делает ставку на рост инвестиций и ожидает их ежегодный прирост на 4-5%. Участники рынка вновь сомневаются в реалистичности этих показателей.

"Мы ожидаем рост (ВВП – ред.) в 1,8%. Минэкономразвития делает большую ставку на инвестиционную активность. Честно говоря, мы не разделяем этого. Мы считаем, что действительно инвестиционная активность будет вносить свой вклад, но наши оценки несколько скромнее", - отметил Давыдов.

"В отношении 2018 года есть определенные факторы, которые могут нам немного помочь. Мы видим, что ЦБ продолжает смягчать ДКП, и рассчитываем на то, что она продолжится в этом году - это частично облегчит условия для кредитования и соответственно поможет экономике. Кроме того, все-таки будет определенное ослабление рубля", - говорит Девятов.

"До 2% (роста ВВП – ред.), наверное, не дотянем, 1,6% на этот год представляется более реалистичной цифрой", - добавляет он.