Профицитный бюджет и 2% роста ВВП: что готовит 2018 год России

МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Прогнозы Минэкономразвития уже традиционно можно считать оптимистичными: в начале прошлого года ведомство ожидало роста российской экономики по итогам 2017 года на уровне 2%. Согласно опубликованному сегодня мониторингу МЭР, темп роста ВВП РФ в прошлом году не дотянул до прогноза и составил 1,4-1,8%. Тем не менее министерство собирается провести ретроспективный пересмотр данных, после чего показатель может повыситься. В целом министерство не отчаивается и обещает достигнуть заявленный ранее рост в 2% уже в 2018 году. Вместе с тем, по прогнозу МЭР, профицит бюджета РФ по итогам 2018 года может составить 1% ВВП. По последним данным Минфина, дефицит бюджета по итогам 2017 года составил 1,6% ВВП. МЭР: ВВП РФ в ноябре снизился на 0,3% в годовом выражении после роста в 1% в октябре

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", уверены, что рост экономики будет, однако, их оценки разнятся от 1,8% до более 2%. По их мнению, рост показателя будет достигнут за счет стабильного положения на энергорынке, инвестиций со стороны крупных экспортеров, снижения кредитных ставок, а также за счет улучшения потребительской динамики и небольшого роста заработной платы. Относительно же состояния бюджета мнения аналитиков разошлись. Ставка сделана на дорогую нефть, которая позволит стать бюджету профицитным, однако даже она может оказаться не в силах вытянуть бюджет России из дефицита.

ВВП и рост

Старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич считает, что по итогам 2018 года рост ВВП может составить даже чуть более 2%. "Этому будет способствовать стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где котировки "черного золота" будут поддержаны продлением соглашения об ограничении добычи до конца 2018 года, заключенного в рамках ОПЕК+", - говорит он.

Также, по его словам, ожидается рост инвестиций, которому будет способствовать снижение стоимости кредитов: за счет снижения ставок российским ЦБ, ставки по кредитам продолжат снижаться. Дополнительным позитивным стимулом станет сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, добавляет он. "Не стоит ожидать существенного ослабления или роста национальной валюты", - говорит Зварич. Путин: Рост ВВП в 1,6% и инвестиций на 4,2% внушает оптимизм, но расслабляться нельзя

Главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров также не считает прогнозы МЭР чересчур оптимистичными или завышенными. По его словам, показатели, представленные министерством вполне достижимы, особенно в случае если реализация структурных реформ после выборов будет происходить быстро, цена на нефть останется комфортной, а геополитические риски снизятся.

По мнению Тихомирова, рост ВВП по итогам 2017 года составит 1,6%, а по итогам 2018 года - 1,8%. По его словам, рост будет достигнут за счет чистого экспорта, инвестиций государства и крупных экспортеров, жилищного строительства и роста ипотеки, а также улучшения динамики потребления и небольшого роста доходов и розницы.

Рост инвестиций будет способствовать созданию рабочих мест, а, значит, конкуренция за работников будет расти, добавляет Зварич. Это в свою очередь заставит компании улучшать условия труда, в частности, через рост заработной платы. Рост реальных доходов населения по итогам года может составить порядка 4 – 5%, а рост номинальных зарплат - порядка 8 – 10%. "В результате по итогам следующего года мы можем увидеть более существенный рост промышленного производства, продолжение роста АПК, позитивную динамику в потреблении и сфере услуг, что в сумме позволит ВВП страны вырасти в пределах 2 – 2,2%", - говорит он.

Бюджет. Дефицит или профицит?

Несмотря на высокие ожидания по росту ВВП, Зварич не верит в достижение профицита бюджета. "По итогам 2018 вряд ли мы сможем увидеть профицит", - говорит он. Скорее всего, несмотря на высокие цены на нефть в начале года, в дальнейшем поступления от нефтегазового сектора могут снизиться, хотя по итогам года будут выше, чем в 2017 году, отмечает он. "В результате мы получим минимальный дефицит бюджета по итогам года, который не превысит 1%", - считает он.

Тихомиров в свою очередь считает, что закончить 2018 год с профицитным бюджетом вполне реально. "Я прогнозирую профицит в 0,3%, однако при более мягком подходе к "бюджетному правилу" (более высокая цена отсечения)", - говорит он. В случае сохранения жесткого "бюджетного правила" и сбалансированной бюджетной политики при цене на нефть около 60 долларов за баррель профицит в 1% ВВП вполне достижим, подчеркивает экономист. Силуанов: Дефицит бюджета РФ в 2018 г составит 1,4% ВВП

При этом если профицит будет достигнут, полученные доходы главным образом могут быть потрачены на пополнение ФНБ, то есть на увеличение резервов правительства, говорит Тихомиров. "Часть денег может быть потрачена на софинансирование программ ГЧП (государственно-частное партнерство – прим.) в сфере инфраструктуры и новых технологий", - говорит он. Но это будут сравнительно небольшие суммы, поскольку приоритетом является восполнение резервов, а не их трата, заключает экономист.