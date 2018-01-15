"Газпром" усиливает финансовые вливания в турецком направлении

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. "Газпром" в понедельник озвучил ряд инвестпланов на 2018 год. Согласно обнародованным материалам компании, она намерена увеличить в текущем году инвестиции в Nord Stream 2 на 12% - до 114,5 млрд рублей. В 2017 году вложения в проект составляли 102,4 млрд рублей. Инвестиции в газопровод "Сила Сибири" вырастут на 4% по сравнению с 2017 годом – почти до 218 млрд рублей. В 2017 году объем инвестиций в строительство "Силы Сибири" составил 209,8 млрд рублей. "Газпром" в 2018 г планирует увеличить инвестиции в "Силу Сибири" на 4%

При этом инвестиции в строительство "Турецкого потока" по сравнению с 2017 годом вырастут почти в два раза - до 182,4 млрд рублей. В 2017 году в проект было вложено 92,8 млрд рублей. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка этого газопровода, предназначенная непосредственно для потребителей Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. При этом Россия неоднократно подчеркивала, что вторая нитка "Турецкого потока" будет строиться только при получении твёрдых гарантий от Еврокомиссии. Москва готова к обсуждению любых вариантов маршрута.

АКТИВНАЯ ФАЗА

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такое внимание к "Турецкому потоку" связано с тем, что как раз сейчас он входит в активную фазу строительства. "Все три проекта одинаково важны для "Газпрома" и имеют стратегическое значение. Однако "Северный поток-2" пока находится в подготовительной фазе: инвестиции в определенном объеме сделаны, контракты заключены, заказаны трубы, но, по сути, самого строительства еще нет. "Сила Сибири", напротив, уже строится несколько лет, и все эти годы активно финансируется. "Турецкий поток" начал активно строиться в прошлом году, а в этом году уже должна быть запущена первая ветка. С этим и связан рост вложений", - рассуждает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач.

Вопрос по "Северному потоку-2" пока находится на согласовании с европейскими контролирующими органами, его судьба не до конца очевидна из-за санкций США. Кроме того, Гривач напомнил, что в "Северном потоке-2" предусмотрена значительная доля инвестиций иностранных партнеров, в то время, как "Турецкий поток" – в чистом виде проект "Газпрома". Это также предполагает больше вложений. "Газпром" в 2018 г намерен увеличить инвестиции в Nord Stream 2 на 12%

По "Северному потоку-2" и "Силе Сибири" строительные работы, по данным компании "Газпром", ведутся в соответствии с ранее разработанным планом, согласна аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. "По "Турецкому потоку" планы по развитию трубопровода уточняются, проводятся переговоры с основными получателями, ведутся работы по достижению договоренностей с представителями европейских и балканских государств о прохождении через их территорию трубы, которая будет снабжать газом Юг и Юго-восток Европы", - напомнила она.

В конце прошлого года были достигнуты договоренности с сербскими властями об увеличении поставок газа в эту страну и строительстве газового хаба на их территории, в который вольется труба "Турецкого потока". Не стоит забывать о том, что Европа и Турция продолжают наращивать импорт российского газа, что связано как в растущим потреблением газа в регионе, так и с либерализацией условий торговли российским газом внутри ЕС. Таким образом, проект постепенно продвигается на юг и юго-восток Европы, что требует увеличения инвестиций в строительство, говорит Лукичева.

ТУРЕЦКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Говоря о глобальных планах на "Турецкий поток", старший аналитик по нефтегазовому сектору ФК "Уралсиб" Алексей Кокин отметил, что для "Газпрома" важно получить еще один потенциально значимый маршрут транспорта газа в Европу. Пока говорится о двух ветках проекта, но, если будет построена турецкая часть, возникнет уже готовый коридор, позволяющий увеличить мощности поставок на юг и юго-восток европейского региона. Тогда возможно строительство третьей и четвертой ветки. "Газпром" в 2018 г планирует почти вдвое увеличить инвестиции в "Турецкий поток"

Это важно, в том числе, из-за того, что вопрос с транзитом газа через Украину остается открытым, рассуждает Кокин. "В 2019 году истекает срок действия контракта, и если бы можно было быстро запустить "Северный поток-2", а также перебросить газовые потоки на новое южное направление, договорившись с клиентами, то было бы проще установить дату окончания транзита", - отметил он. Но на юге много неопределенности, требующей как временных, так и финансовых затрат. Например, необходимо вложиться в строительство газораспределительной инфраструктуры в этом направлении, поскольку там ее нет. В "Северном потоке" она есть и работает, речь идет лишь об увеличении объема поставок.

По его мнению, шансы на полноценный запуск "Турецкого потока" в европейском направлении есть, но все зависит от политической воли. Должны произойти серьезные перемены в европейской линии от стремления к диверсификации поставок к принятию того, что "Газпром" остается крупнейшим, пусть и не доминирующим поставщиком в регионе. Российская компания уже пошла на ряд уступок по единообразию цен для всех стран, и, если шаги навстречу с нашей стороны продолжатся, то и Европа тоже может пойти на договоренности.

В целом на юге и юго-востоке ЕС будет продолжать увеличиваться доля СПГ, но "Газпром" в течение как минимум нескольких лет будет иметь ценовое преимущество, полагает эксперт. Любые варианты трубопроводных альтернатив пока под вопросом – объемы азербайджанского и туркменского газа относительно невелики. Прорывом мог бы стать иранский газ, но там нужно решать целый ряд вопросов, прежде всего, относительно маршрутов, которые в любом случае пройдут через гористые и труднодоступные районы, а также нестабильный Курдистан. Возможен вариант поставок СПГ из Ирана, тем более, подобную практику уже использует Катар, который фактически эксплуатирует то же самое месторождение. Однако это недешево и включает трансфер по легко блокирующемуся Персидскому заливу. В любом случае, европейцы будут анализировать выгоды и риски, и не исключено, что в конечном итоге выберут вариант от "Газпрома".



