Упасть, чтобы вновь подняться: доллар покажет себя к концу года

МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Доллар в начале недели продолжил падение к основным валютам, достигнув минимальных значений за последние три года. За 2017 год доллар в среднем потерял 6% по отношению к другим валютам, говорят аналитики, опрошенные агентством "Прайм". Снижение доллара связано в первую очередь с подорожанием нефти, которая на прошлой неделе пробила отметку в 70 долларов за баррель и продолжает держаться около этого уровня.

Однако, уточняют эксперты, падение доллара не значит, что экономика США движется к рецессии: на данном этапе американским производителям текущая цена валюты вполне комфортна. К тому же ФРС пристально следит за курсом доллара и вполне способна выступить с заявлением, которое поддержит национальную валюту. Помимо этого, по прогнозам аналитиков, к концу года "американец" все-таки поднимется из глубин и установится на уровне 60 рублей, если, конечно, не появятся дополнительные факторы для еще большего роста.

Причины падения

В первую очередь укрепление рубля к доллару и евро связано с ростом цены на нефть до 70 долларов за бочку, говорит главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. "Это вызвало приток ликвидности на российский рынок в силу его сырьевой составляющей. Так, иностранные инвесторы спешат заработать, пока цены на нефть держатся высоко", - объясняет он, добавляя, что укрепление рубля продолжится до конца января. При этом в первом квартале, по прогнозам аналитика, доллар будет стоить 55 рублей.

Это произойдет, во-первых, благодаря налоговому периоду, а во-вторых, из-за высоких цен на нефть. Однако в начале февраля ожидается введение новых санкций США против РФ, что может временно спровоцировать отток иностранной ликвидности с российского рынка, уточняет Веселов. Вместе с тем, иностранные инвесторы вернутся в Россию из-за высокой реальной ставки выше 5%, говорит он.

Российская валюта торгуется синхронно с прочими валютами развивающихся стран, замечает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. С 12 января мексиканский песо укрепился к доллару на 0,8%, российский рубль – на 0,5%, китайский юань, малайзийский ринггит, польский злотый – на 0,3-0,5%. "Такая динамика связана преимущественно с повышенными ожиданиями инвесторов от мировой экономики в 2018 году, что касается и спроса на commodities, и спроса на более рисковые и доходные активы", - поясняет Шилова.

Она также считает, что в январе-феврале рубль останется крепким, благодаря сохранению относительно устойчивых цен на нефть и сезонному расширению сальдо торгового баланса.

Более заметное ослабление доллара ко всем валютам развивающихся рынков связано также с тем, что шаги, которые будет принимать ФРС, во многом уже учтены рынком, говорит главный аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. Одновременно с этим потенциал ужесточения политики со стороны ЕЦБ и некоторые сигналы от Банка Японии по сужению стимулирующих мер делают эти валюты более привлекательными. "Поэтому рынок пока ориентируется на то, чтобы получить больше прибыли от инвестиций в евро и иену, нежели от инвестиций в доллар", - говорит он.

Это не означает, что экономика США приближается к рецессии. "Просто рынок капиталов не видит рисков, которые видел в начале прошлого года, и занимает более активную позицию в прочих отличных от доллара валютах и активах", - говорит Давыдов. В текущем году доллар будет сдержанно снижаться к евро, однако потенциал его дальнейшего ослабления выглядит не таким уж и глубоким, замечает аналитик. Полного повторения ситуации 2017 года, когда доллар потерял более 10% к евро, не ожидается, движение в паре может составить порядка 5%, уточняет он.

За рубль

Базовый прогноз Нордеа Банка предполагает 61 рубль за доллар на конец 2018 года. "Несмотря на то что привлекательность рубля будет сохраняться, сужение дифференциала между ставкой ЦБ РФ и ФРС будет делать менее привлекательной историю с кэрри", - объясняет Давыдов. Если укрепление рубля и произойдет, оно не будет таким ярким, как в ушедшем году. Также активность участников рынка охладит рост инфляции во второй половине года, говорит он.

Росту рубля способствует уплата большого объема страховых платежей, приходящихся на сегодняшний день, добавляет главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов. Против американской валюты продолжает играть укрепление евро, связанное с возможным возобновлением дискуссии о более быстром сворачивании мер поддержки экономики стран зоны евро со стороны ЕЦБ, а также с успешными переговорами о создании правящей коалиции в Германии, отмечает он. Средний курс доллара в текущем году составит 58 рублей, прогнозирует эксперт.

С ним полностью соглашается Шилова, которая также ожидает доллар по 58 рублей в среднем по году. По ее мнению, рубль останется устойчивым благодаря росту экспорта за счет высокой цены на нефть. При этом введение дополнительных санкций будет ограничивать приток внешних инвестиций, замечает она. "Однако с учетом того, что в последние годы он был и так несущественный, в условиях стабильной сырьевой конъюнктуры 2018 года данный фактор будет малозначим", - говорит Шилова.

Ожидания по Brent

Дефицит предложения нефти на мировом рынке подтолкнет нефтяные котировки вверх в первом квартале текущего года, считает Веселов. Однако из-за того, что стратегия выхода стран из сделки ОПЕК+ пока неясна, в будущем это создаст риск снижения цены на "черное золото". По прогнозам "Глобэкса", среднегодовая цена на нефть составит около 68 долларов за баррель.

В Бинбанке в среднем по году ожидают стабилизацию цен на нефть вблизи отметки 60 долларов, говорит Шилова, отмечая, что после первого квартала наиболее вероятна коррекция. По прогнозу Давыдова из Нордеа Банка, в базовом сценарии среднегодовая цена Brent составит 63 доллара, а под конец 2018 года окажется на уровне 65 долларов.

Старший аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин к концу января ожидает снижения цены нефти до уровня около 65 долларов, обусловленного ростом буровой активности и добычи в США и снижением оценки риска возврата санкций США в отношении Ирана. Среднегодовая цена на Brent, по прогнозу "Уралсиба", составит 57 долларов за баррель.

Против рубля

Динамика котировок рубля в ближайшие дни будет зависеть от цен на нефть, которые могут умеренно снизиться, говорит Девятов, замечая, что против рубля может сыграть увеличение операций Минфина по покупке валюты на рынке. В среднесрочной перспективе стоит ожидать умеренного ослабления курса национальной валюты по сравнению с текущими котировками за счет коррекции цен на нефть и постепенного падения интереса нерезидентов к рублевым активам в результате дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и роста ставки ФРС, полагает экономист.

Против рубля будут играть покупки валюты Минфином РФ, введение новых санкций против РФ, снижение ключевой ставки, соглашается Веселов. "Эти факторы помогут доллару укрепиться к рублю", - говорит он, прогнозируя под конец 2018 года рубль на отметке 59-60 за доллар.

В целом, отмечает Давыдова, на данный момент курс доллара вполне комфортен американской экономике. "С учетом долга США, это вполне неплохая история. Это также повышает конкурентоспособность производителей американских товаров", - говорит он. В дальнейшем же вряд ли американский регулятор позволит доллару бесконтрольно ослабляться, резюмирует Давыдов.