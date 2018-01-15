Нефть или новые налоги. Власти РФ ищут средства на бюджетный маневр

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Власти могут после президентских выборов провести бюджетный маневр, предполагающий рост расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Как пишут "Ведомости", делается это по просьбе президента, однако официального поручения не было. Чиновники, поддерживающие идею, обращают внимание на главный момент – источники финансирования новых расходов. Обсуждаются разные варианты – сокращение части расходов, увеличение налогов, смягчение бюджетной политики.

Один из вариантов маневра предлагает Центр стратегических разработок Алексея Кудрина – увеличить к 2024 году расходы государства на образование на 0,8% ВВП, на здравоохранение – на 0,7% и на инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с 2017 годом. При этом предложено сократить расходы на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат, что может дать экономию до 1% ВВП. Урезать расходы на оборону не планируется, отмечает издание.

ПОЛЕЗНАЯ ИДЕЯ

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", сама идея увеличить расходы на человеческий капитал – правильная. "Такие расходы не только позволят улучшить уровень и качество жизни населения, но и способны дать важный толчок к росту экономики, причем не только за счет увеличения инвестиций в этих сферах, но и также за счет повышения инвестиционной привлекательности экономики в целом. Речь идет о качестве и квалификации рабочей силы, инфраструктуры, социальной стабильности", - считает главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров.

С одной стороны, некоторое ухудшение качества услуг населению, в том числе медицинских в связи с сокращением расходов на социальный капитал в условиях кризиса, свидетельствует о потребности повышения расходов по соответствующим статьям бюджета, согласна старший преподаватель кафедры финансовых рынков РЭУ им.Г.В.Плеханова Владислава Полетаева. "В пользу этого говорит также стабилизация экономической ситуации (увеличение ВВП, снижение инфляции), обусловленная, в том числе, ростом цен на нефть", - пояснила она.

С другой стороны, в бюджете имеется ряд статей, расходы на которые также сокращались в условиях кризиса и также требуют увеличения. Например, на национальную экономику, структурная перестройка которой необходима для обеспечения устойчивого, долгосрочного экономического роста и развития. Сильная экономика может обеспечить достаточный объем финансирования по иным статьям бюджета, в том числе социальным, добавила она.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Тем не менее, основной вариант, позволяющий получить дополнительные средства – изменение бюджетного правила. Речь идет о повышении цены отсечения сверхдоходов от продажи нефти и газа с 40 долларов за баррель до 45 долларов за баррель, как предлагает Кудрин. В выборный год и при текущем уровне нефтяных котировок Минфину будет все труднее защищать фундаментальную оправданность консервативных предпосылок по цене нефти, заложенных в бюджетное правило в виде 40 долларов за баррель, пишут в своем обзоре аналитики Росбанка.

По мнению макроаналитика Райффайзенбанка Станислава Мурашова, использование нефтяных допдоходов - наиболее вероятный сценарий. "Увеличение налогов вряд ли произойдет. У нас цены на нефть высокие, позволяют увеличение расходов сделать", - считает он. Однако, по его словам, увеличение расходов на образование и здравоохранение должно сопровождаться институциональными преобразованиями в данных сферах, а не ограничиваться одним лишь ростом заработных плат.

"В сущности, есть два способа увеличения финансирования: либо за счет сокращения расходов в других областях, либо за счет роста налоговой нагрузки (включая изменение "бюджетного правила" и увеличение пенсионного возраста). Если решение об увеличении финансирования в указанных областях будет принято, то, скорее всего, для его обеспечения будет использована комбинация мер - как налоговых, так и чисто бюджетных", - полагает, в свою очередь, Тихомиров.

По словам Полетаевой, обсуждаемое в контексте поиска дополнительных средств увеличение акцизов на предметы роскоши целесообразно. Что касается увеличения НДФЛ, о котором также задумываются представители экономического блока, то в условиях высокой социальной дифференциации целесообразно ввести прогрессивную шкалу налогообложения, обеспечив при этом должный контроль за своевременностью и объемом получаемого населением дохода во избежание "ухода в тень". Возможно также введение системы софинансирования услуг медицинской помощи для более обеспеченных слоев населения. "По нашему мнению, не следует задействовать для финансирования средства ФНБ, которые целесообразно направить на иные расходы бюджета", - говорит она.

Успех реализации новации будет зависеть во многом от экономической ситуации в стране, которая пока остается в существенной мере зависимой от конъюнктуры товарных и финансовых рынков, а также геополитической ситуации в мире. В этой связи принципиально важно определение приоритетов и модели развития на несколько лет. Понимание того, что без реформ экономика РФ будет стагнировать, а жизненный уровень населения - снижаться, у руководства есть, а это значит, что шанс на изменение экономической и бюджетной политики после выборов довольно высокий, заключил Тихомиров.