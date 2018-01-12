ОПЕК и Россия нашли идеальную цену на нефть

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Цены на нефть, испытавшие настоящий шок в 2014-2016 годах, начали свое восхождение. Переизбыток "черного золота" на рынке уронил цены до 30 долларов за баррель в начале 2016 года. Тогда ОПЕК и Россия предприняли попытку договориться. Получилось не сразу, однако уже к концу года удалось прийти к общему решению: страны ОПЕК и ряд не входящих в нее государств заключили соглашение о сокращении добычи нефти. В результате усилий 24 нефтедобывающих стран цена на нефть стала карабкаться к вершинам. Вечером 11 января она пробила уровень в 70 долларов за баррель впервые с 4 декабря 2014 года.

Текущая цена на нефть на уровне 60-70 долларов за баррель устраивает рынок, в частности участников сделки по сокращению добычи ОПЕК+, считает глава "Лукойла" Вагит Алекперов. При закреплении цены в районе 70 долларов за баррель необходимо плавно выходить из соглашения ОПЕК+, говорит он. Опрошенные агентством "Прайм" аналитики соглашаются с главой нефтяной компании: текущая цена действительно наиболее оптимальна как для России, так и для ОПЕК. Растущая больше этого значения цена дестабилизирует ситуацию на рынке и не позволяет компаниям последовательно реализовывать свои инвестиционные циклы. РФ в декабре выполнила сделку ОПЕК+, сократив добычу на 300 тыс барр в сутки

Дорого не значит хорошо

Начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских отмечает, что в данный момент сложилась благоприятная ситуация на рынке. "Текущие условия и цена позволяют говорить о стратегии выхода из сделки (ОПЕК+ - прим.), о чем уже сейчас начинают говорить. Думаю, что пограничным для будущего изменения условий может быть уровень около 60 долларов за баррель", - говорит он.

По его словам, слишком высокая цена ведет к неустойчивости положения как покупателей, так и потребителей энергоресурсов. "Это тоже не очень хорошо, ведь инвестиционные циклы очень длинные и сильные колебания слишком вредны", - поясняет Подлевских.

Традиционно ОПЕК были выгодны более высокие цены на нефть, говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов. "При прочих равных ОПЕК обычно руководствуется принципом "чем больше, тем лучше". Однако в последние годы ситуацию осложняет деятельность сланцевиков в США, которым при высоких ценах становится выгодно увеличивать добычу нефти", - говорит он, замечая, что таким образом американские нефтяники выталкивают ОПЕК с некоторых рынков. Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,2%

По приблизительным оценкам, сланцевым производителям выгодно наращивать добычу при среднесрочной цене нефти выше 65 долларов за баррель, говорит Кононов. Если на этом уровне закрепится не текущая спотовая, а фьючерсная цена, тогда объем добычи сланцевой нефти резко вырастет, поясняет он. "И тогда декларируемую позицию ОПЕК "чем выше, тем лучше" вероятно пересмотрят", - говорит он, подчеркивая, что оптимальная цена для участников договора – 60-65 долларов за баррель.

Успешно и досрочно

Кононов не исключает, что в марте участники соглашения могут принять решение о досрочном прекращении действия сделки. "Вполне возможно, что в марте договорятся о пересмотре условий сделки. Не факт, что соглашение действительно продлится до конца года, как предполагается сейчас. Все будет зависеть от динамики цен в последующие два-три месяца", - отмечает он.

Пока что предметно говорить об этом рано, добавляет Подлевских, лучше подождать до июня, когда прояснится ситуация с добычей у основных игроков. Пока, говорит аналитик, верной видится стратегия стран по выходу из сделки к концу 2018 года. "Если же цена вдруг начнет резко колебаться, ОПЕК+ сможет договориться об иных условиях", - отмечает он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на три квартала — до конца марта 2018 года. В ноябре участники сделки продлили ее еще на девять месяцев — до конца 2018 года.