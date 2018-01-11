Судись с тем, у кого деньги: за что могут напасть на "Газпром" и "Роснефть"

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ, Анна Подлинова. "Газпром" и "Роснефть" могут в будущем столкнуться с исками, по которым от них будут требовать компенсацию за последствия глобального потепления, считает руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин. Прецедентом может послужить недавно поданный иск властей Нью-Йорка против пяти крупнейших мировых нефтяных компаний BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell. Власти хотят получить компенсацию за усилия по защите города от последствий глобального потепления.

Опрошенные "Прайм" аналитики говорят, что теоретически подобные иски к российским компаниям могут предъявить любые ведомства или организации. Однако иски должны быть обоснованными, а ущерб – измеримым и доказуемым. Доказать же вину конкретной компании в глобальном потеплении сложно, даже практически невозможно, говорят эксперты, добавляя, что международные корпорации обладают мощным корпусом юристов, поэтому подобные разбирательства могут тянуться годами. Вместо этого лучше договариваться мирным путем, не доводя споры до суда, говорят аналитики. Власти Нью-Йорка подали в суд на крупнейшие нефтяные компании мира‍

Ничего нельзя исключать

Теоретически к энергокомпаниям, в том числе и российским, может подать экологический иск кто угодно, говорит партнер юридической компании Vinder Law Office Дмитрий Ошивалов. Если власти города Нью-Йорка подали иск против пяти глобальных нефтяных компаний, почему бы не обратиться с подобными исками и властям других городов, и не только против упомянутых пяти компаний, задается вопросом он.

"На самом же деле, эта ситуация выглядит достаточно абсурдно. Исходя из принципа "нападай на того, у кого есть деньги", можно предположить, что ответчиками по подобным искам могут оказываться именно крупные энергетические компании", - говорит Ошивалов, замечая, что "Газпром" и "Роснефть", которые принято считать российскими, на самом деле являются глобальными компаниями, так как часть их структурных подразделений и активов находится за пределами РФ.

Заместитель председателя Российской экологической партии "Зеленые" Алексей Гусенков также не исключает, что иски к российским компаниям могут появиться. "Но вопрос в том, будут ли они удовлетворены. Нужна большая доказательная база, должен быть рассчитан ущерб. Можно подать иск, но разбирательство может растянуться на годы", - говорит он.

С ним соглашается начальник аналитического отдела "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских. По его словам, разбирательство будет продолжаться долго. "В ближайший год нашим юристам точно можно отдохнуть", - шутит он. Если же Нью-Йорк сможет чего-то добиться, то после этого появится прецедент и некая мода на данные иски пусть даже с минимальной перспективой получения дохода, говорит Подлевских. WWF: "Газпром" и "Роснефть" могут в будущем столкнуться с климатическими исками

Компенсации призрачны

Ошивалов замечает, что для подачи иска требуются основания: требуется доказать, что ущерб, который понес истец, действительно существует, его можно измерить, и есть очевидная, доказанная, измеримая связь между ущербом и виновными действиями ответчика. "В такого рода спорах установить, рассчитать и доказать все факты и связи крайне сложно, практически невозможно. В глобальном мире все связано со всем, существует миллион неочевидных связей. И если кто-то где-то добывает и перерабатывает нефть, а в другой части света, например, уменьшается поголовье дельфин то эти события никак связать нельзя", - объясняет он.

Суммы требований по экологическим иска могут быть огромными, говорит Ошивалов. "С одной стороны есть богатые компании-мишени, с другой - потенциально огромный ущерб, суммы которого можно "высасывать из пальца", - говорит он.

Однако перспективы получения компенсаций по таким искам довольно призрачны, замечает Подлевских, объясняя, что до сих пор нет прецедентов по таким делам.

Мирным путем

Тем не менее экологический вред компании все-таки наносят, говорит Гусенков. "На нашей территории, конечно, есть проблемы, но в другом плане. Наша территория богата лесами, а когда ведутся разработки, наносится ущерб лесам какими-то компаниями. Однако по законодательству компании платят налоги за возмещение экологического ущерба", - говорит он.

В целом такого рода сложности чаще всего решаются в досудебном порядке, говорит Подлевских. "Когда, скажем, местная администрация имеет результаты экспертизы об экологических выбросах из-за деятельности предприятия в регионе, она просто договаривается о том, чтобы это предприятие построило очистные сооружениях, а также, например, дополнительную инфраструктуру для региона", - объясняет он, добавляя, что российские компании чаще всего готовы это делать. "Такое происходит сплошь и рядом, поэтому процент выноса на суды таких ситуаций невелик", - говорит он.