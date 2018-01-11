Все больше экспертов ожидают роста цен на нефть WTI к $80 в 2018 году

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть продолжают рост, что заставляет экспертов ожидать достижения котировками WTI в этом году 80 долларов за баррель, сообщает Dow Jones со ссылкой на статью в The Wall Street Journal.

Нефтяные цены уже находятся на максимуме за три года. Так, котировки WTI за последние 12 месяцев подскочили на 22%. Теперь некоторые наблюдатели ожидают, что в результате продолжения ралли в 2018 году цены достигнут новых вершин.

Байрон Виен из Blackstone указывает достижение ценами на нефть WTI уровня 80 долларов за баррель в этом году в качестве одного из 10 сюрпризов, которые может готовить рынок.

“Спрос по-прежнему будет расти быстрее, чем предложение”, - сказал Виен в интервью. “Такое мнение не совпадает с консенсусом, но на рынке недооценивают рост среднего класса в развивающихся странах и возникающий в связи с этим спрос”, - добавил он.

Уменьшение запасов нефти, приверженность Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сокращению добычи в течение этого года и небольшой рост добычи стран, не входящих в ОПЕК, также могут подтолкнуть цены наверх, утверждает Виен.

Сокращение нефтедобычи ОПЕК и крупнейшими нефтедобывающими странами, не входящими в картель, наряду с неожиданно высоким спросом в прошлом году сделали свое дело и помогли нефтяным котировкам выйти из трехлетнего нисходящего тренда.

В Citigroup также считают достижение ценами отметки 80 долларов за баррель возможным сценарием. В банке во вторник отметили, что нужная совокупность геополитических рисков может обеспечить диапазон торговли 70-80 баррелей. Предложение на рынке уже ограничено, поэтому любые неожиданные перебои в поставках могут привести к скачку нефтяных цен.

Большую часть прошлого года на мировом рынке нефти наблюдалось относительное затишье. Однако неожиданные перебои с поставками в конце года сократили предложение примерно на 2 млн баррелей в день. При этом сохраняются риски перебоев с поставками нефти из Ирана, Ирака, Ливии, Нигерии и Венесуэлы.

“После того, как перебои с поставками в сентябре 2017 года достигли 5-летнего минимума, в 2018 году они могут вновь существенно увеличиться” в особенности в странах ОПЕК, считают аналитики Citi.

Однако другие эксперты по-прежнему скептично смотрят на подобный сценарий. Аналитики Commerzbank в среду отметили, что участники игнорируют риски увеличения добычи сланцевой нефти в США, которое выглядит все более вероятным с учетом текущих высоких цен.

“Выборочное восприятие – одна из причин того, почему рынок сейчас абсолютно игнорирует этот факт. Все внимание направлено на новости, которые поддерживают рост нефтяных цен”, - сказали в Commerzbank.

В Citi на прошлой неделе также предупредили, что высокие цены на нефть могут не сохраниться продолжительный период.

“Текущие высокие цены (WTI выше 60 долларов и Brent выше 65 долларов) приведут к коррекции позже в этом году”, - написали аналитики Citi.