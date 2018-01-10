Последний триллион: Минфин потратил все деньги Резервного фонда

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ, как и планировал, в декабре потратил последний триллион рублей из Резервного фонда, который объединяется с Фондом национального благосостояния и с февраля прекратит свое существование. Теперь все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в ФНБ.

Минфин в декабре потратил последний 1 трлн руб из Резервного фонда >>

Идея создания государственной "подушки безопасности" на случай падения цен на нефть принадлежала экс-министру финансов РФ Алексею Кудрину. Разработанный механизм, с одной стороны, аккумулировал в резервах дополнительные нефтегазовые доходы, с другой - был страховкой от чрезмерного укрепления рубля в условиях быстрого роста цен на нефть и притока валюты в страну.

Для этих целей в 2004 году был создан Стабилизационный фонд РФ. В 2008 году он был разделен на ФНБ и Резервный фонд, который в течение 10 лет служил источником финансирования дефицита бюджета на случай резкого падения доходов казны. По оценкам большинства экспертов, накопленные резервы помогли России не только пережить мировой кризис 2008 года без серьезных социальных и финансовых потрясений, но и не раз выручали в последующие годы.

Теперь главной палочкой-выручалочкой становится новый объединенный Фонд национального благосостояния, который изначально создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, а также для инвестирования в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

"Резервный фонд выполнил важную функцию, в нужный момент поддержав экономику. Остался ФНБ, там еще свыше 3,75 триллиона рублей на реализацию проектов развития", - написал Кудрин в среду в Twitter.

ОДИН НА ВСЕХ

Формировать объединенный фонд предполагается за счет дополнительных нефтегазовых доходов. Если общий объем средств в объединенном фонде превысит 5% ВВП, его использование предлагается ограничить объемом выпадающих нефтегазовых доходов. Если общий объем средств составит меньше 5% ВВП, то объем использования будет ограничен 1% ВВП.

По информации Минфина, по состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3,753 триллиона рублей, что эквивалентно 65,15 миллиарда долларов. Планируется, что в 2018 году ФНБ пополнится валютой, которую Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за 2017 год, на общую сумму 829,2 миллиарда рублей.

Власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ: за этот год на эти цели, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений, из фонда будет направлено 1,114 триллиона рублей. В последующие годы тратить средства ФНБ планируется только на пенсионные накопления - 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году.

При этом Минфин и дальше будет пополнять ФНБ, направляя в него купленную по бюджетному правилу валюту.

Объединенный ФНБ продолжит выполнять функции прежних фондов: предоставлять средства для обеспечения сбалансированности страховой пенсионной системы, для покрытия дефицита федерального бюджета и для софинансирования добровольных пенсионных накоплений. Однако по решению властей средства ФНБ на финансирование новых инфраструктурных проектов пока выделяться не будут. Как говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, "подушка безопасности" должна достичь 7% ВВП, лишь после этого можно думать, куда направлять допдоходы от нефти.