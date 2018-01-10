Американская мечта толкает индексы США к рекордам

МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Основные фондовые индексы США на закрытии обновили исторические максимумы: промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,41% - до 25385,80 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,13%, до 2751,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 0,09%, до 7163,58 пункта. Для S&P это стал уже шестой рекорд с начала года и лучший показатель с 1964 года.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что рост индексов связан с ожиданиями инвесторов от принятой Конгрессом налоговой реформы, ключевым нововведением которой является снижение налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Это, как ожидается, приведет к увеличению прибыли американских корпораций, а следовательно и к росту американских фондовых индексов. Вместе с тем ожидать сильного роста доллара в новом году не стоит, говорят эксперты. Слабеющий доллар сейчас более выгоден американским корпорациям, объясняют они. Основные фондовые индексы США закрылись на исторически максимальном уровне

Не налог, а мечта

Президент США Дональд Трамп 22 декабря 2017 года подписал закон о налоговой реформе, которая станет крупнейшей в стране в данной области с 1986 года. Ее стоимость оценивается в 1,5 триллиона долларов.

Помимо снижения налога на прибыль для юрлиц с текущих 35% до 21%, реформа предполагает уменьшение налогов при возвращении в США доходов от работы за пределами страны до 15,5% для наличных средств и до 8% - для безналичных вместо текущих 35%. Законопроект также предусматривает снижение налогов для семи групп доходополучателей, а также снижает вдвое количество лиц, на которых будет распространяться налог на наследство в размере 40%. Также он освобождает часть налогоплательщиков от минимального альтернативного налога.

Сторонники Трампа и сам президент полагают, что реформа позволит ВВП Америки вырасти до 4-6% с текущих 2-3%. Противники же говорят, что она поддержит только богатое население страны, для большей же части мера пройдет бесследно.

Сам Трамп считает, что реформа возрождает американскую мечту. По мнению президента, большинство льгот адресованы работающим американцам, небольшим компаниям и семейным фермам. 8 января Трамп заявил, что "компании в США уже начали поднимать зарплаты, и более 100 фирм предоставили бонусы тысячам своих сотрудников в результате одобренных огромных налоговых послаблений". Доллар дешевеет после роста на прогнозах по ставке ФРС США в 2018 году

Согласно оценкам независимого Центра по налоговой политике, реформа приведет к снижению налогов для 80% физических лиц, еще для 5% повышение налогов будет незначительным.

Налог высвобождает прибыль

Снижение ставки налога составило 14 п.п. - до 21%, когда инвесторы ожидали увидеть налоговую ставку на прибыль в районе 25-27%, поскольку Дональд Трамп не принял ни одного закона из обещанных им за целый год, говорит старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Однако новоиспеченный президент справился со своей задачей и удивил рынок своим достижением", - отмечает он.

Меркулов подчеркивает, что так как принятие реформы произошло прямо перед Рождеством, когда часть инвесторов уже уходили с рынка, ведущие инвестиционные банки еще не смогли полностью проанализировать закон и его влияние на фондовый рынок США. "Сейчас уже примерно понятно, чего ждать от корпоративной Америки после принятия этого закона, поэтому инвесторы вкладываются в перспективный американский рынок акций", - поясняет Меркулов.

Снижение корпоративного налога и потенциальная репатриация капитала из офшоров позитивно скажутся на выплатах акционерам, считает эксперт "БКС Экспресс" Альберт Короев. "Спорно, в какой степени средства пойдут на рост дивидендов и программы обратного выкупа, а в какой на увеличение капитальных затрат. Рынок в свою очередь давно закладывает эти факторы, и коррекция после столь длительного почти безоткатного роста, конечно, может последовать", - не исключает он.

Рост американских фондовых индексов связан с уверенностью инвесторов в американской экономике, которая наглядно прослеживается по снижающейся доходности американских гособлигаций, говорит замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева. За последние пять лет доходность 30-летних бондов упала с 3,96% до 2,89%, замечает она. "Мягкая денежно-кредитная политика ФРС США наводнила экономику дешевыми деньгами и кредитами, что позволило восстановить экономику, поддержать экономический рост. Сегодня, опираясь на улучшающуюся макростатистику, Федрезерв может перейти к повышению ставок, не опасаясь за устойчивость экономики", - объясняет она. Трамп заявил, что биржи выросли за год благодаря его избранию

Да, можно говорить о том, что в ряде секторов есть пузырь, отмечает, Кокорева, например, в технологическом и банковском секторах. "Тем не менее, инвесторы знают, что правительство не бросит банки и продолжают инвестировать. Кроме того, американские компании в большинстве своем показывают неплохую отчетность, что говорит об отсутствии глобальных проблем", - замечает она.

Доллар слаб, но для США это выгодно

Несмотря на успехи политиков и действия Федрезерва, доллар большую часть ушедшего года показывал снижение. После подписания документа 22 декабря 28 декабря американская валюта ускорила падение к мировым валютам, чему послужили настороженные настроения инвесторов относительно последствий налоговой реформы.

По словам Короева, доллар после длительного нисходящего тренда может отыграть часть потерянных в прошлом году позиций. Однако стремительно слабеющий доллар поддерживает рост фондового рынка, замечает Кокорева, ведь все активы номинированы в долларах. "Если доллар начнет укрепляться, то и рынок скорректируется. Доллар влияет на фондовый рынок, но не наоборот", - говорит она.

В свою очередь Меркулов ожидает, что доллар укрепится к концу 2018 года против основной валютной корзины за счет повышение ставок и реинвестирование в экономику США.

Фондовый рынок США вступил на тропу роста

В будущем налоговая реформа Трампа должна позитивно сказаться на финансовых показателях компаний, что поддержит рост индексов, считает Кокорева. По ее мнению, в 2018 году рост индексов продолжится и только нежданное событие может изменить ситуацию. "Денежно-кредитная политика будет ужесточаться очень грамотно, что не приведет к резким движениям доллара, а значит, на существенное укрепление рассчитывать не стоит", - говорит она.

Меркулов напоминает, что на этой неделе начинается сезон отчетов, который позволит индексам продолжить значительный рост до середины февраля. В целом аналитик довольно оптимистично оценивает наступивший год. По его мнению, 2018 год будет еще перспективнее 2017 года с точки зрения инвестирования. Главным драйвером для этого станет налоговая реформа, которая даст компаниям возможность получать больше прибыли, отмечает он. "Дополнительную прибыль компании потратят на выкуп акций с рынка, дивиденды и реинвестирование в бизнес, а все эти 3 параметра являются сильными драйверами для роста акций американских эмитентов", - говорит аналитик.



