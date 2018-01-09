Ищи, кому выгодно. "Алроса" готова уступить газовые активы по сходной цене

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В начале года получила продолжение история с продажей газовых активов "Алросы". Как стало известно, "Роснефть" в конце прошлого года направила в ФАС, Минфин и Росимущество жалобу на условия аукциона по данным активам. Компания указала, что выдвинутые продавцом требования нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Как факторы риска в письме отмечаются отсутствие гарантий со стороны "Алросы", присутствие в сделке компаний с офшорной юрисдикцией и отсутствие истории их бенефициаров. "Роснефть" также отмечала, что может не успеть вовремя получить разрешение ФАС, которое является обязательным для участия в аукционе. Структуры "Роснефти", включая "Башнефть", подали в ФАС три заявки на аукцион "Алросы"

Во вторник 9 января ФАС сообщила о получении жалобы. Кроме того, в этот же день стало известно, что структуры "Роснефти", в том числе "Башнефть" подали в антимонопольную службу три заявки на право участия в аукционе по продаже активов "Алросы". Аналогичное ходатайство подали "Новатэк" и структура Газпромбанка.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Речь идет о приобретенных десятью годами ранее "Алросой" компаниях "Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" (УГК), которые ведут добычу газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Целью покупки была диверсификация бизнеса, однако в разгар кризиса 2008-2009 годов компания продала по 90% акций обеих компаний. Спустя три года она вновь выкупила их за более чем 1,1 млрд долларов. Тогда же компания заключила соглашение о намерениях с "Зарубежнефтью", которое предусматривало продажу 25% плюс 1 акция "Геотрансгаза" и 26%-ной доли в УГК с возможностью увеличения доли до контроля в середине 2013 года. Сделка по продаже блокпакетов "Зарубежнефти" планировалась, исходя из оценки газовых активов в 1 млрд долларов, но так и не состоялась.

После этого "Алроса" заключила соглашение с "Роснефтью" о продаже газовых компаний за 1,38 млрд долларов до конца 2013 года, однако такую цену нефтяная компания сочла завышенной. Стороны договорились пробурить дополнительные скважины на месторождениях для определения уровня запасов, после чего переговоры прекратились.

Теперь "Алроса" назначила аукцион по продаже активов на 19 февраля. Начальная цена определена в размере 30 млрд рублей, шаг аукциона — 10 млрд рублей. Единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале УГК.

КОНКУРЕНЦИЯ, ЦЕНА, КАЧЕСТВО

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, сложно говорить о том, что нарушения, о которых заявляет "Роснефть", действительно серьезны. Компания ссылается на то, что продавец требует внести часть суммы еще до аукциона, и это ее не устраивает. Не нравится ей и то, что потом нельзя будет предъявить претензии к "Алросе" по качеству активов, напомнил заместитель директора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. ФАС получила ходатайство структуры Газпромбанка о покупке газовых активов "Алросы"

"Однако в данном случае продавец, как мне кажется, вправе решать, какие условия выдвигать покупателям. С учетом того, что у "Алросы" и раньше были попытки реализовать данные активы, но сделки срывались из-за отказа покупателя в последний момент, компания хочет таким образом повысить шансы на продажу. Решать, конечно, ФАС, но не думаю, что это серьезно влияет на конкуренцию", - рассуждает он.

Что касается качества активов, то оно может быть любым – все дело в конечной цене. По мнению аналитика Райффайзенбанка по нефтегазовому сектору Андрея Полищука, даже 1 млрд долларов за данные активы может оказаться избыточно много. "Если газовые активы не экспортные, то их рентабельность ниже, соответственно, ниже и стоимость", - считает он.

В свою очередь, Танурков напомнил, что предыдущие сделки срывались не из-за проблем с качеством, а из-за изменения внешних условий на рынке. Сейчас ситуация достаточно стабильна, цены на газ растут, равно как и его потребление в РФ и Европе, поэтому газовые активы интересны многим. Кроме того, "Алроса" обозначала, что готова продавать их дешевле балансовой стоимости, по которой покупала, поэтому предложение будет конкурентным, полагает эксперт. Об этом говорит и число претендентов – многие выразили готовность поучаствовать в сделке и, возможно, это еще не предел.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

Вопрос в том, кто готов заплатить больше. С уверенностью можно сказать, что "Новатэк" более других заинтересован в покупке, поскольку у них несколько упала добыча в РФ (без учета "Ямал СПГ"), и нужны новые активы для ее поддержания, полагают эксперты. "Все зависит от содержания конденсата. Если оно окажется высоким, то "Новатэк" мог бы стать главным интересующимся игроком. У него падает добыча на зрелых месторождениях, где значительна доля конденсата, который необходим для загрузки Пуровского перерабатывающего завода. Оттуда конденсат направляется на экспорт, поэтому месторождения с высоким конденсатным фактором являются для компании системно значимыми", - рассказал Полищук.

Что касается "Роснефти", то у нее газовых активов достаточно, в дополнительных источниках конденсата она не нуждается, и свои планы по увеличению добычи сможет реализовать в любом случае. "Башнефть" выглядит посредником, поскольку у нее нет серьезного газового бизнеса, и, скорее всего, в сделке она выступила бы как "дочка" "Роснефти".

Для Газпромбанка это был бы не стратегический актив, он может приобрести его с целью дальнейшей продажи, нежели развития газодобывающего бизнеса, полагает Танурков. Однако кто в этом случае станет конечным покупателем – неясно. У "Газпрома" есть серьезная инвестпрограмма на ближайшие годы, и дополнительные активы ему вряд ли понадобятся, разве что по очень привлекательной цене.



