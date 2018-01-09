Россияне увидели спасение сбережений в наличности

МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Рост наличных денег в обращении в РФ ускорился, причем как в национальной, так и в иностранной валюте, сообщается в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном РАНХиГС и Институтом Гайдара. Объем наличных вырос за 10 месяцев 2017 года на 375 миллиардов рублей, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Как следствие, доля наличных денег в объеме денежной массы в прошлом году перестала сокращаться, уточняют авторы исследования. Объем наличной иностранной валюты также увеличился: ее объем вырос на 660 миллиардов в рублевом эквиваленте, хотя годом ранее прирост был в 1,5 раза ниже.

Одновременно отмечается замедление притока средств физических лиц в банки. По мнению авторов мониторинга, это связано с устойчивым снижением доходности банковских депозитов. Банковские вклады россиян за период выросли на 720 миллиардов рублей, что на 36,4% меньше, чем в 2016 году. Валютные сбережения населения сократились на 333 миллиарда в рублевом эквиваленте, или на 6%.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", говорят, что на фоне популяризации банковских карт рост объема наличности – явление необычное, которое может говорить о недоверии населения к банковскому сектору. Низкие ставки по депозитам не привлекают россиян, более того, население боится потерять накопленные средства в связи с участившимися санациями и отзывами лицензий. По словам экспертов, в целом экономике страны ничего не угрожает, хотя рост наличности, а также тенденция накапливать, а не тратить, может привести к снижению объемов производства и падению цен.

Банки пугают

Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах говорит, что сам по себе рост наличных денег в обращении – явление необычное. "С ростом распространения банковских карт и активных мер по стимулированию безналичных платежей в последние годы ситуация была обратной, как и должна быть", - говорит он.

Рост наличных денег в обращении свидетельствует об изменении поведения потребителей в условиях кризиса и снижающихся доходов, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров. "Потребители стали искать более низкие цены, что привело к их оттоку из организованной торговли в неорганизованную - малый бизнес, рынки", - отмечает он.

Табах добавляет, что, скорее всего, такое поведение можно считать последствием "тряски" в банковском секторе. "Санация трех системообразующих банковских групп плюс излишне ретивое применение антиотмывочных мер, в том числе блокировки личных счетов и карт индивидуальных предпринимателей, плюс активные списания приставами денег со счетов делают наличные платежи более предпочтительными", - объясняет он. Помимо "тряски" в банковском секторе, на поведение россиян повлияло и общее снижение ставок, все же высоких на фоне инфляции, и вымирание банков третьего эшелона, предлагавших вклады с повышенными ставками.

Население не стремится вкладывать свои деньги в банки на фоне низких ставок по депозитам и целой череды отзывов лицензий и крахов крупнейших кредитных учреждений страны, соглашается аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев. "Страх потерять свои деньги при заметной грядущей неопределенности приводит к переходу от модели потребления к модели накопления. Это, в свою очередь, вызвано снижающимися доходами россиян и падением реальной покупательской способности населения", - говорит он.

Также динамика денежной массы сильно зависит от сезонности, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "К примеру, ежегодно в ноябре-декабре наблюдается всплеск объема на фоне увеличения потребления домохозяйствами в преддверии праздников и получения годовых премий. Впоследствии в январе-феврале объём денежной массы сезонно сокращается", - говорит он, замечая, что в годовом сопоставлении наличная денежная масса ускоряет темпы роста.

Рост иностранной валюты как рефлекс

Тенденцию по росту наличной иностранной валюты аналитики связывают с попытками населения защитить себя от внутренних шоков и рисков. Коренев замечает, что в текущих экономических условиях основной причиной роста количества наличной иностранной валюты является существенный интерес к сбережению денежных средств в инструментах, максимально защищенных от внутристрановых рисков.

Табах считает, что у многих россиян покупка валюты – это рефлексивное действие при любых, даже мелких, потрясениях. "Держать же валюту в банках при крайне низких ставках бессмысленно – это не окупает рисков", - говорит он.

Альтернатива депозитам

Для неквалифицированных инвесторов или тех, кто не готов к вложениям в более рискованные активы, главный способ сбережения денег - это все-таки банковские депозиты, убежден Тихомиров. "Несмотря на существенное снижение ставок по депозитам, они по-прежнему остаются выше инфляции и, таким образом, позволяют сохранить сбережения", - отмечает он. Для более рискованных инвесторов интересными и доходными могут оказаться вложения в ценные бумаги, особенно в облигации, объясняет экономист.

В свою очередь Коренев замечает, что низкие ставки по депозитам никак не способствуют тому, чтобы вкладывать свои сбережения в банки. По его словам, хорошей альтернативой депозитам могли бы стать вложения в облигации и в фонды коллективных инвестиций, показывающие относительно хороший доход при умеренном уровне рисков.

Угрозы экономике

Аналитики сходятся во мнении, что рост наличности в целом не повлияет на экономику и не сможет разогнать инфляцию, российской экономике также не угрожает валютизация. Тем не менее, "накопления под матрасом" – не очень здоровая тенденция для экономики.

Объем наличности растет "не от хорошей жизни, а от проблем банковского сектора", напоминает Табах. "И это скорее не рост оборота, а рост запасов наличности "на руках", которые не влияют на экономику. Эти деньги фактически изъяты из обращения", - говорит он.

Тихомиров считает, что рост наличных в обращении не может простимулировать экономику, хотя для малого бизнеса в сфере торговли это является поддержкой. Рост наличных также не повлияет и на инфляцию, считает экономист.

В свою очередь Коренев говорит, что теоретически рост наличности может разогнать инфляцию. "Но противовесом ему будет выступать та самая пресловутая модель накопления, которая не способствует ни росту цен, ни росту доходов производителей и розничной торговли, и, соответственно, оказывает существенное встречное давление на темпы инфляции", - поясняет он.

В текущих условиях не видно и риска валютизации для российской экономики, отмечает Тихомиров. По его словам, рост объема наличной иностранной валюты связан с ростом объемов заграничного туризма. С ним соглашается Нигматуллин. Учитывая стабильно высокие цены на нефть и жесткую монетарную политику ЦБ РФ, активно стерилизующего излишнюю рублевую ликвидность, например, посредством КОБР и депозитных аукционов, риски валютизации российской экономики и разгона монетарной инфляции остаются низкими, подчеркивает он.

Действительно, в тех объемах, в каких выросли объемы наличных денежных средств, пока существенного риска валютизации нет, говорит Коренев. "Но если темпы роста наличной валюты, и особенно иностранной, сохранятся или, тем более, увеличатся, то такие риски возникнут", - считает он.

По мнению Коренева, в целом существенный рост наличной валюты на руках свидетельствует о том, что Россия вновь входит в эпоху "накопления валюты под матрасом". "Ничего хорошего в этом нет, так как падение спроса со стороны покупателей из-за снижения доходов и предпочтения накапливать, а не тратить, ведет к снижению объемов производства и падению цен как у производителей, так и у реализаторов продукции", - объясняет он.

Это тянет за собой снижение маржи и у тех, и у других, и приводит к необходимости экономить, продолжает Коренев, замечая, что в итоге это вызывает новый виток падения доходов. "Пока это еще не дефляционная спираль, но, на наш взгляд, причина и структура дезинфляции (снижения темпов инфляции), носят экономически нездоровый характер", - отмечает он.

Тенденции нового года

Скорее всего, в той или иной мере тенденции ушедшего года сохранятся и в 2018 году, говорит Коренев. "Впереди выборы, возможна новая волна санкций, и пока неясны перспективы развития экономики", - напоминает он, отмечая, что надеяться на чрезмерно оптимистичные заявления некоторых чиновников не стоит. "Объективные факторы говорят о том, что в текущем году мы увидим прирост ВВП ниже, чем в прошлом. Также есть страхи по поводу возможного продолжения падения располагаемых денежных доходов россиян", - отмечает Коренев.

По его словам, не случайно инфляционные ожидания, составляющие сейчас около 8,5 – 9% существенно превышают реальные уровни инфляции. "Боязнь финансовых потерь со стороны рядового потребителя может оказать существенное воздействие и на объем обращающихся наличных денег, и на объемы банковских вкладов, и на желание тратить деньги в условиях заметной неопределенности", - объясняет аналитик.

В свою очередь Тихомиров считает, что темпы роста объема наличности в России в новом году замедлятся, так как ожидается увеличение реальных доходов и объемов организованной торговли. По прогнозам Нигматуллина, объем наличной массы в 2018 году может вырасти на 9-12% в годовом выражении.

По мнению Табаха, если в банковском секторе не будет новых масштабных потрясений, то вряд ли оборот наличных денег будет расти. "Если же 2018 будет таким же, как 2008 год и 1998 год, то рост будет резким, кризисным", - сказал он, заметив, что все же пока фундаментальных причин для этого не просматривается.