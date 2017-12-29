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Уверенный рыночный рост не принес счастья трейдерам Уолл-стрит


Компании / Финансы
  • "Бык с Уолл-Стрит"
    © flickr.com/Arch_Sam

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Для мировых фондовых рынков 2017 год сложился удачно, но банки Уолл-стрит этот праздник обошел стороной.

Спокойный декабрь стал логичным завершением непримечательного для трейдеров года. Снижение дохода от торговых операций грозит трейдерам сокращением бонусов. Руководители и консультанты не исключают частичного сворачивания этого бизнеса, сообщает Dow Jones.

Унылое завершение года контрастирует с его бодрым началом. Президентские выборы 2016 года в США, долгожданное повышение процентных ставок и политическая борьба в Европе – все это в начале года вызвало на рынках оживление.

Фондовые рынки повышались весь год: так, американский Dow Jones Industrial Average обновлял рекордные максимумы закрытия 71 раз. Однако торги на биржах акций, облигаций, валют и других активов проходили настолько спокойно, что искушенные трейдеры стали менее востребованы. Кроме того, им стало сложнее извлекать выгоду из колебаний котировок.

Руководители JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Corp. в последние недели говорили о том, что в 4-м квартале их выручка от трейдинга упадет в годовом сравнении на 15%. Это означает, что за год доходы от трейдинга снизятся на 5%–10%. В 2016 году эти три банка заработали на торговых операциях 50 млрд долларов, примерно пятую часть совокупной выручки.

За первые 9 месяцев года торговая выручка десяти крупнейших банков мира опустилась на 5%. Выручка от операций с акциями снизилась на 2%. Торговля активами с фиксированной доходностью принесла на 7% меньше выручки. К этому сегменту относятся корпоративные и государственные долговые бумаги, валюты, сырьевые активы, инструменты, связанные с процентными ставками, и другие специализированные активы.

"От этого не защищен никто, – говорит аналитик инвестиционного банка JMP Securities Дэвин Райан. – Обстановка была действительно сложной".

Инвесторы в последнее время отдают предпочтение пассивным индексным фондам, где торговые объемы ниже.

"Стоит трезво смотреть на вещи: мир уже не тот, что 8 или 10 лет назад, – говорит Алан Джонсон, который консультирует банки по вопросам выплаты вознаграждений. – Пора перестать надеяться на возвращение прежних условий трейдинга".

По данным финансовой рекрутинговой компании Options Group, среднее вознаграждение трейдеров снизится примерно на 7%. Точная цифра станет ясна в январе, при выплате бонусов. Наибольшее снижение грозит специалистам по торговле акциями, так как многие их задачи теперь выполняют компьютеры. Для тех, кто умеет программировать, ситуация будет не столь критична.

БиржиСохранятся ли благоприятные условия на рынке акций в 2018 году?

Год назад в отделах трейдинга царило воодушевление. Решение Великобритании выйти из состава ЕС оживило торговлю на рынках британского фунта, европейских гособлигаций и процентных инструментов. Свою роль сыграла и неожиданная победа Дональда Трампа. В 2016 году торговая выручка пяти крупнейших банков США увеличилась на 4%.

Многие сочли, что Уолл-стрит вновь улыбнулась удача, и поспешили нанять новых трейдеров. В начале 2017 года лондонские банки пытались переманить специалистов по процентным ставкам, суля им повышение оплаты труда на 30%, говорит Джессика Ли из Options Group.

Однако в 2017 году макроэкономических шоков было меньше. "Число катализаторов сократилось, динамика стала более плавной", – заявила в декабре финдиректор JPMorgan Марианна Лейк.

Ничто так и не смогло расшевелить рынки. Инвесторы абстрагировались от острых тем, включая ядерные испытания Северной Кореи и расследование связей Белого дома с Россией.

По данным JMP Securities, объем торговых операций с казначейскими облигациями с 1 по 22 декабря был на 8% ниже, чем годом ранее, несмотря на то, что ФРС 13 декабря повысила процентные ставки.

Индекс VIX, который характеризует степень рыночных колебаний, в декабре обновил минимумы. Объем торгов на ключевых фондовых биржах США в этом квартале упал на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает JMP.

Объем операций с корпоративными облигациями вырос, но разница между ценой продажи и покупки сократилась, поэтому прибыль банков, играющих роль посредника, упала.

Уходящий год был благоприятен для инвестиционного банкинга. Рынок IPO разогрелся после вялого 2016 года. Бум слияний и поглощений продолжился. Компании спешили воспользоваться низкими процентными ставками для эмиссии облигаций.

По оценкам Options Group, вознаграждение инвестбанкиров за этот год вырастет на 10%.

Не в накладе остались и более рутинные бизнесы управления активами и частного банкинга, говорит Алан Джонсон. Эти подразделения требуют меньше капитала и генерируют более низкую, зато более стабильную прибыль, чем трейдинг и инвестиционный банкинг. Акционеры ценят их как раз за предсказуемость.

"Уолл-стрит эволюционирует", – заметил Джонсон.

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