Уверенный рыночный рост не принес счастья трейдерам Уолл-стрит

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Для мировых фондовых рынков 2017 год сложился удачно, но банки Уолл-стрит этот праздник обошел стороной.

Спокойный декабрь стал логичным завершением непримечательного для трейдеров года. Снижение дохода от торговых операций грозит трейдерам сокращением бонусов. Руководители и консультанты не исключают частичного сворачивания этого бизнеса, сообщает Dow Jones.

Унылое завершение года контрастирует с его бодрым началом. Президентские выборы 2016 года в США, долгожданное повышение процентных ставок и политическая борьба в Европе – все это в начале года вызвало на рынках оживление.

Фондовые рынки повышались весь год: так, американский Dow Jones Industrial Average обновлял рекордные максимумы закрытия 71 раз. Однако торги на биржах акций, облигаций, валют и других активов проходили настолько спокойно, что искушенные трейдеры стали менее востребованы. Кроме того, им стало сложнее извлекать выгоду из колебаний котировок.

Руководители JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Bank of America Corp. в последние недели говорили о том, что в 4-м квартале их выручка от трейдинга упадет в годовом сравнении на 15%. Это означает, что за год доходы от трейдинга снизятся на 5%–10%. В 2016 году эти три банка заработали на торговых операциях 50 млрд долларов, примерно пятую часть совокупной выручки.

За первые 9 месяцев года торговая выручка десяти крупнейших банков мира опустилась на 5%. Выручка от операций с акциями снизилась на 2%. Торговля активами с фиксированной доходностью принесла на 7% меньше выручки. К этому сегменту относятся корпоративные и государственные долговые бумаги, валюты, сырьевые активы, инструменты, связанные с процентными ставками, и другие специализированные активы.

"От этого не защищен никто, – говорит аналитик инвестиционного банка JMP Securities Дэвин Райан. – Обстановка была действительно сложной".

Инвесторы в последнее время отдают предпочтение пассивным индексным фондам, где торговые объемы ниже.

"Стоит трезво смотреть на вещи: мир уже не тот, что 8 или 10 лет назад, – говорит Алан Джонсон, который консультирует банки по вопросам выплаты вознаграждений. – Пора перестать надеяться на возвращение прежних условий трейдинга".

По данным финансовой рекрутинговой компании Options Group, среднее вознаграждение трейдеров снизится примерно на 7%. Точная цифра станет ясна в январе, при выплате бонусов. Наибольшее снижение грозит специалистам по торговле акциями, так как многие их задачи теперь выполняют компьютеры. Для тех, кто умеет программировать, ситуация будет не столь критична.

Год назад в отделах трейдинга царило воодушевление. Решение Великобритании выйти из состава ЕС оживило торговлю на рынках британского фунта, европейских гособлигаций и процентных инструментов. Свою роль сыграла и неожиданная победа Дональда Трампа. В 2016 году торговая выручка пяти крупнейших банков США увеличилась на 4%.

Многие сочли, что Уолл-стрит вновь улыбнулась удача, и поспешили нанять новых трейдеров. В начале 2017 года лондонские банки пытались переманить специалистов по процентным ставкам, суля им повышение оплаты труда на 30%, говорит Джессика Ли из Options Group.

Однако в 2017 году макроэкономических шоков было меньше. "Число катализаторов сократилось, динамика стала более плавной", – заявила в декабре финдиректор JPMorgan Марианна Лейк.

Ничто так и не смогло расшевелить рынки. Инвесторы абстрагировались от острых тем, включая ядерные испытания Северной Кореи и расследование связей Белого дома с Россией.

По данным JMP Securities, объем торговых операций с казначейскими облигациями с 1 по 22 декабря был на 8% ниже, чем годом ранее, несмотря на то, что ФРС 13 декабря повысила процентные ставки.

Индекс VIX, который характеризует степень рыночных колебаний, в декабре обновил минимумы. Объем торгов на ключевых фондовых биржах США в этом квартале упал на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года, отмечает JMP.

Объем операций с корпоративными облигациями вырос, но разница между ценой продажи и покупки сократилась, поэтому прибыль банков, играющих роль посредника, упала.

Уходящий год был благоприятен для инвестиционного банкинга. Рынок IPO разогрелся после вялого 2016 года. Бум слияний и поглощений продолжился. Компании спешили воспользоваться низкими процентными ставками для эмиссии облигаций.

По оценкам Options Group, вознаграждение инвестбанкиров за этот год вырастет на 10%.

Не в накладе остались и более рутинные бизнесы управления активами и частного банкинга, говорит Алан Джонсон. Эти подразделения требуют меньше капитала и генерируют более низкую, зато более стабильную прибыль, чем трейдинг и инвестиционный банкинг. Акционеры ценят их как раз за предсказуемость.

"Уолл-стрит эволюционирует", – заметил Джонсон.