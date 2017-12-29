Сохранятся ли благоприятные условия на рынке акций в 2018 году?

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Большую часть 2017 года ситуация на рынке акций превосходила ожидания инвесторов.

Многие фондовые менеджеры и аналитики в начале года в основном ожидали бокового тренда, при котором уровень ключевых индексов в конце года в целом остался бы неизменным. Однако S&P 500 при нынешних темпах завершит год с наибольшим приростом с 2013 года, сообщает Dow Jones.

Некоторые были удивлены одновременным действием нескольких тенденций, поддерживающих рынок. Они не ожидали, что прибыль и выручка компаний будут расти так быстро. Не ожидали они и роста экономики всех 45 стран, развитие которых отслеживает Организация экономического сотрудничества и развития, – явления довольно редкого. Они не могли и предположить, что волатильность останется столь низкой даже перед лицом геополитических волнений в Вашингтоне и в различных странах мира.

"Рынок был непоколебим, – заметил Джо Кинахан, главный рыночный стратег TD Ameritrade. – Пару раз он покачнулся, но безумного потока продаж не было. Каждый спад нес с собой крупные покупки".

В преддверии 2017 года многие аналитики и инвесторы предрекали S&P 500 умеренный прирост. В январе 2017 года Goldman Sachs Group Inc. в аналитическом обзоре указал, что индекс в 1-м квартале вырастет до 2400 пунктов, а к концу года опустится до 2300 пунктов. Credit Suisse в начале января также высказал предположение о том, что индекс завершит год на уровне 2300 пунктов. В четверг S&P 500 завершил торги на отметке 2687,54 пункта.

Основой 20%-ного роста индекса было повышение прибыли компаний, которое при расчете на основе прибыли на акцию может оказаться самым значительным с 2011 года. В конце первого квартала аналитики, опрошенные FactSet, предполагали, что компании из S&P 500 отчитаются о росте прибыли на 9,1%. Однако, по данным FactSet, квартальная прибыль поднялась на 14%. При этом рост продолжился, хоть и более скромными темпами: во 2-м квартале прибыль компаний из S&P 500 увеличилась к тому же периоду предыдущего года на 10%, а в 3-м квартале – на 6,4%.

"Темпы роста достигли пика", – считает Боб Долл, старший портфельный менеджер и главный стратег по рынку акций из Nuveen Asset Management. Однако, по его словам, инвесторам не нужно спешить с продажей акций: даже если в следующие пару лет рост замедлится, пространство для повышения все равно еще есть.

Долл признал, что его прогнозы по росту S&P 500 в 2017 году оказались неточными. Он объяснил сильное повышение одновременным ростом экономики разных стран. США быстрее других оправились от финансового кризиса, но в этом году подтянулись и другие страны. В итоге подавляющее большинство мировых фондовых индексов находится у рекордных отметок или многолетних максимумов, начиная с японского Nikkei Stock Average и заканчивая британским FTSE 100. MSCI All Country World Index также близок к рекордному уровню.

Из-за сильного роста этого года некоторые аналитики беспокоятся, что в 2018 году ралли может сойти на нет, в особенности если волатильность, в этом году достигшая исторического минимума, усилится, как многие и прогнозируют. Отношение цены акций к прибыли за 12 месяцев превышает средние значения, а на рынке гособлигаций появились тревожные знаки, касающиеся перспектив экономики США, и в 2018 году это может быть встряской для индексов.

Аналитики спорят насчет того, насколько важно сокращение разницы между доходностью краткосрочных и долгосрочных казначейских облигаций США, однако этот процесс, известный на Уолл-стрит как выравнивание кривой доходности, часто был тревожным предзнаменованием. Судя по данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, в пяти из последних шести случаев, когда доходность 2-летних облигаций превышала доходность 10-летних, то есть была кривая доходности с отрицательным угловым коэффициентом, экономика в последствии вступала в фазу рецессии.

Правда, других признаков рецессии нет, и инвесторы считают, что есть причины сомневаться в этих сигналах. По мнению некоторых, на кривую доходности повлияла мягкая политика центробанков Европы и Японии, из-за которой инвесторы в поисках дохода обратились к гособлигациям США, и доходность долгосрочных бумаг сократилась.

Однако многие инвесторы и аналитики полагают, что в 2018 году выравнивание кривой продолжится, учитывая, что ФРС, судя по всему, может продолжить повышение ставок, даже если инфляция останется ниже годовой цели в 2%.

В итоге из-за этих факторов и замедления экономического роста 2018 год может оказаться более трудным, чем нынешний. Положительным моментом, на который указывают некоторые аналитики, будет снижение ставки корпоративного налога, которое может привести к усилению роста прибыли и акций. И все же некоторые аналитики беспокоятся, что выгода от налоговой реформы уже может быть учтена в цене акций компаний, а значит, в 2018 году пространство для роста будет ограничено.

"Мы привыкли к тому, что дела обстоят очень хорошо", – отметил Брэд Макмиллан, инвестиционный директор Commonwealth Financial Network. Он не ждет в 2018 году ни существенных подъемов, ни сильных падений. "Для кардинального изменения рыночной ситуации совсем не нужно, чтобы благоприятные тенденции превратились в неблагоприятные, достаточно исчезновения пары положительных факторов", – пояснил он.