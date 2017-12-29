Биткоин сдает позиции: что ждет "криптовалюту №1" в 2018 году

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Самая популярная в мире криптовалюта – биткоин – к концу года сдала позиции, не оправдав ожиданий ряда экспертов, что в 2018 год она вступит на отметках в районе 20 тысяч долларов. В результате коррекции, ее котировки достигали 12 тысяч долларов после ранее достигнутой 20-тысячной отметки. В настоящее время курс несколько скорректировался и находится в районе 15 тысяч долларов за биткоин.

Эксперты отмечают, что эта криптовалюта остается весьма волатильной, поэтому подобные колебания не редкость. Коррекция может быть вызвана желанием инвесторов зафиксировать прибыль. Еще одной причиной снижения цены BTC назывались спекуляции с покупкой и продажей криптовалюты. По мнению старшего аналитика "Альпари" Романа Ткачука, у текущего снижения есть несколько причин. Первая - нерешённость проблемы масштабируемости. Хардфорк SegWit2x был отменён в августе, размер блока остался на уровне 1 Мб. Из-за этого существенно возросли стоимость и время транзакций. Это подрывает доверие к биткоину как к платёжному средству.

Вторая - ужесточение отношения к биткоину со стороны американских властей. Многие американские биржи требуют у своих клиентов предоставления документов, удостоверяющих личность. А, например, крупнейшая криптобиржа Bitfinex из-за сложностей отказалась от сотрудничества с американскими гражданами.

Причина коррекционной динамики биткойна кроется в сохраняющейся неопределённости отношения к флагману всей криптоиндустрии со стороны правительств различных стран, согласен ведущий аналитик Amarkets Артем Деев. Кроме того, по его мнению, основные распродажи стали следствием появления фьючерсов на биткойн на чикагской бирже деривативов.

"Многие предполагали, что биржевая торговля, напротив, сделает его доступным для институциональных инвесторов, которые ранее не имели возможность работать с этим инструментом в условиях нерегулируемого пространства. В свою очередь приток новой ликвидности должен был привести к еще большему росту актива", - отметил он.

Оказалось, все наоборот. Выход на биржу привел к обвалу, поскольку впервые на рынке появилась возможность сыграть не только на рост, но и на понижение. Крупные инвесторы стали спекулировать на продаже. Что касается снижения курса биткойна в последние дни – это реакция участников рынка на сообщения о вероятном закрытии ряда бирж в Южной Корее, правительство которой пытается бороться с ажиотажным спекулятивным спросом на крипту.

Таким образом, в декабре инвесторы поняли, что биткоин способен не только быстро расти, но и быстро падать. Это изменило отношение к нему тех людей, которые инвестировали в него в последний год. Тем, кто покупал его в диапазоне 12-20 тысяч долларов, сейчас некомфортно находиться в позиции, поскольку их надежды на продолжение бурного роста не оправдались.

BITKOIN GOD НЕ ПРИ ЧЕМ

При этом колебания не связывают с прошедшим на этой неделе очередным хардфорком Bitcoin и выделением новой криптовалюты – Bitkoin God. "Участившиеся хардфорки биткоина, в которых не заложено каких-то прорывных технологий – достаточно посмотреть их слабоинформативные сайты - лишь запутывают инвесторов и подрывают доверие к криптовалютам в целом. Показательно снижение предыдущего форка Bitcoin Gold после хардфорка – мы ожидаем схожей динамики и от Bitcoin God", - говорит Ткачук.

На текущий момент любой желающий может провести хардфорк, ответвление от классического биткоина. Действительно значимыми хардфорками биткоина были Litecoin и Bitcoin Cash, в них было заложено решение проблемы масштабируемости, добавил он.

"На самом деле форки, с точки зрения финансов, превращаются в смесь двух процессов: выплаты дивидендов и дополнительной эмиссией денег, но с некоторыми поправками. Цена после форка (выплата дивиденда) падать не будет, потому что он не несет никакой стоимости в самом начале, но если команда справляется со своими задачами, то цена у этих токенов растет – денег на криптовалютном рынке становится больше", - полагает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПРОДОЛЖИТСЯ

Несмотря на подобный новостной фон, в долгосрочной перспективе курс биткоина снова может повыситься, но такого роста, как в 2017 году, уже не будет, считают эксперты. Рост ещё в 10 раз с текущих уровней означает рост капитализации ведущей крипровалюты до 2,6 трлн долларов – цифра одного порядка с денежной массой США, капитализацией американского фондового рынка. Это равносильно тому, что биткоин будет заметным конкурентом доллару в качестве платёжного средства, а блокчейн-технологии – заметной сферой в мировой экономике, но в ближайший год это точно не произойдет, уверен Ткачук.

Он не исключает второй волны снижения стоимости биткоина. В качестве поддержки может выступить уровень 10 тысяч долларов. В дальнейшем динамика будет зависеть от того, решат ли проблему масштабируемости. Если да, то биткоин вернёт себе статус платёжного средства. Если нет, то инициативу у него могут перехватить другие криптовалюты (например, биткоин кэш, лайткоин).

Ещё один важный фактор – отношение к криптовалютам со стороны мировых властей. Пока большинство занимают выжидательную позицию – официально не запрещают, видя перспективы блокчейн-технологий, но и не разрешают из-за недостаточной изученности и рисков. В случае лояльности властей, биткоин может подняться к 25-30 тысячам долларов, в противном случае он может откатиться к 5 тысячам долларам, прогнозирует представитель Альпари.

В свою очередь, Деев напоминает, что, как ни крути, но альтернативы столь известному и дефляционному инструменту по-прежнему нет. "Возможно, уже в первые месяцы 2018 года мы увидим котировки и выше 20 тысяч долларов", - предположил он.

По мнению Меркулова, можно ожидать большего роста не от самого биткоина, а от Bitcoin Cash или Ethereum. Альткоины будут преимущественно показывать максимальную доходность среди всех криптоактивов. Волатильности на рынке не станет меньше, пока не будет регуляции, а пока нас ждут как быстрый рост, так и стремительное падение, заключил он.