"Транснефть" и Сбербанк урегулировали спор по деривативам

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Транснефть" и Сбербанк SBER достигли договоренности об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года. Условия урегулирования позволяют сторонам отказаться от продолжения судебного разбирательства, говорится в сообщении "Транснефти".

"Транснефть" и Сбербанк выражают надежду, что интерес профессионального сообщества, проявленный к указанному спору, будет способствовать формированию четких и понятных правил поведения на рынке производных финансовых инструментов", - сообщает компания.

ИСТОРИЯ СПОРА

Суть разбирательства – дело об убыточной для "Транснефти" сделке с производными финансовыми инструментами (ПФИ), заключенной Сбербанком в 2014 году. Компания тогда пыталась застраховаться от обесценения доллара, однако случилась девальвация рубля. В результате "Транснефть" выплатила банку в рамках сделки 67 млрд рублей, а получила только 0,5 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы в июне обязал стороны вернуть друг другу всё полученное по сделке. Однако девятый арбитражный апелляционный суд в августе поддержал в этом споре Сбербанк, отменив решение столичного арбитража и отклонив иск нефтетранспортной компании. "Транснефть" обжаловала это решение в следующей инстанции. На последнем заседании 30 ноября стороны заявляли, что ведут переговоры по урегулированию спора.

В середине декабря глава Сбербанка Герман Греф и президент "Транснефти" Николай Токарев сообщили, что переговорный процесс продолжается. В конце концов, будет найдено оптимальное решение, которое устроит и банк, и нас, высказал тогда уверенность Токарев.

Условий сделки компании не раскрывают. Однако эксперты называли позицию "Транснефти" в споре достаточно сильной. Компания требовала возврата 66 млрд рублей и тот факт, что она пошла на регулирование, с большой долей вероятности свидетельствует о том, что деньги ей все же вернут – в том или ином виде, но не сообщая об этом публично. Возможно, это будут какие-то услуги от Сбербанка по льготным условиям, которые позволят возместить убытки.

НЕУРЕГУЛИРОВАННЫЙ РЫНОК

Изначально ЦБ в ходе спора поддержал Сбербанк, утверждая, что средства возвращать нельзя, поскольку это ударит по рынку деривативов. Тезис, по мнению многих экспертов, спорный.

Дело в том, что в настоящее время рынок деривативов и других производных финансовых инструментов, с которым работают банки и инвестфонды, никак не урегулирован. Нигде не прописана ответственность организатора сделок и формат, в котором они дают информацию обо всех рисках.

"К нам приезжал главный экономист Сбербанка и объяснял, как все будет хорошо, как нефть никогда не опустится ниже 80 долларов, как курс рубля не поднимется выше 40 рублей за доллар. Мы не согласны, что они раскрыли нам все риски. В декларации о рисках — да, указан риск 10%... Уже потом мы начали смотреть, а собственно 10% риска чего. Сбербанк здесь зашел с разных сторон, недобросовестно используя наше доверие к крупнейшему банку страны", - рассказывал в интервью "Коммерсанту" первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИСТОРИИ

И, наконец, эксперты отмечают, что в России хоть и не прецедентная система права, но решения судов по знаковым делам имеют большое значение для дальнейшей судебной практики. "А ведь аналогичные убытки (пусть и меньшие по размерам) по позициям по валютным опционам имеют "Роснефть" (122 млрд рублей), "Уралкалий" (36 млрд рублей), "Аэрофлот" (27,4 млрд рублей), "Новатэк" (20 млрд руб.), АКХ "Сухой" (13,5 млрд рублей)", рассуждает старший аналитик Альпари Роман Ткачук.

По его словам, во всех случаях предпочтительнее выглядит вариант досудебного разрешения спора. В этом случае сторонам удалось бы "сохранить лицо", и доверие к российскому внебиржевому рынку деривативов было бы восстановлено. В последний год он практически "встал" в ожидании разрешения спора между двумя госкомпаниями.

По мнению экспертов, соглашение с "Транснефтью" дает надежду, что и по другим случаям Сбербанк сможет договориться с компаниями. Так, старший аналитик Альпари Анна Бодрова приводит в пример историю с АХК "Сухой", в 2013–2014 годах заключившего Со Сбербанком пять сделок поставочного валютного опциона на общую сумму около 13,5 млрд рублей с барьерным условием. Одно из условий сделок — при росте курса доллара выше 40,25 рубля "Сухой" обязывался продать Сбербанку валюту по курсу 28,30 рубля на общую сумму 248,4 млн долларов. Курс валют вырос гораздо более существенно, в результате компания осталась в проигрыше.

"С технической точки зрения, предъявить что-то Сбербанку как исполнителю соглашения между сторонами, сложно. С другой, АХК "Сухой" затем и обратилась к банку, чтобы снять с себя финансовые вопросы данной категории", - указывает она.

МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ

В любом случае, история с "Транснефтью" повлияет на решение регулятора определить четкие правила на рынке. Четкого понятия "неквалифицированный инвестор" в законе пока нет. Есть общее определение, что это физические или юридические лица, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Инвесторы квалифицированные – те, кто занимается операциями на финансовых рынках профессионально и имеет соответствующую лицензию. Центробанк неоднократно предлагал повысить требования к квалифицированным инвесторам при сделках с ПФИ, однако на данный момент окончательного решения нет.

Регулятор должен понятно прописать права неквалифицированных инвесторов и обязать всех профучастников четко и подробно разъяснять каждый аспект сделки. Это отразится позитивно на всех игроках и на рынке целом. Кроме того, по словам Бодровой, ЦБ может впоследствии ограничить возможность компаний применять сделки с производными инструментами или обязать их брать на себя всю ответственность за неэффективное хеджирование, считает она.

В любом случае Банку России предстоит усилить регулирование этой сферы, согласен Ткачук. Вполне возможно, ЦБ РФ воспользуется европейским опытом и будет вводить квалификации для корпоративных клиентов, которые намереваются совершать сложные сделки с производными финансовыми инструментами.

В 2018 году в Евросоюзе вступит в силу директива европейского регулирования рынков финансовых инструментов (MiFID II/MiFIR), все эмитенты еврооблигаций должны получить код LEI (Legal Entity Identifier — Международный код идентификации юридического лица).

В этом случае любая компания будет понимать, какой риск на себя может брать, на какие сделки может идти и какой квалификацией должны обладать финансовые менеджеры. Это позволит определять квалификацию контрагента, заключил эксперт.