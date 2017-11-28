Главные события в экономике в 2017 году

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ, Диляра Солнцева. Итоги 2017 года в российской экономике коротко можно охарактеризовать двумя словами: "ожидания" и "рекорды".

В уходящем году мы ждали роста ВВП на 2%, расширения санкций, продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и окончания "помидорных войн" с Турцией.

Рекорды же в этом году побили инфляция, урожай и экспорт зерна, стоимость биткоина, размах ЦБ по расчистке банковского сектора и сумма мирового соглашения "Башнефти" BANE и АФК "Система".

РОСТ ЭКОНОМИКИ НЕ ДОТЯНЕТ ДО 2%

Максим Орешкин, заняв кресло главы Минэкономразвития в конце 2016 года, назвал своей задачей на 2017 год ускорение роста российской экономики. Можно сказать, что эта цель достигнута: если в 2016 году был спад на 0,2%, то по итогам 11 месяцев текущего года рост ВВП составил 1,4%, и рецессия завершилась.

Но ложкой дегтя в этой бочке меда стал амбициозный прогноз министерства по росту экономики в 2017 году на 2,1%, реалистичность которого стала сомнительной уже по итогам третьего квартала.

Помешали достижению прогноза снижение добычи нефти в России в рамках договоренности ОПЕК+, теплые осень и зима, недостаточный рост инвестиций и невысокий потребительский спрос на фоне спада реальных доходов россиян.

ИНФЛЯЦИЯ НИЖЕ ТАРГЕТА

Но если темпы роста экономики не дотянули до ожиданий, то темпы снижения инфляции их превзошли, и намного – при таргете в 4% инфляция на конец 2017 года составит 2,5-2,6%, что будет очередным рекордом в истории современной России. Теперь главная цель ЦБ – устойчиво удерживать инфляцию вблизи 4%, чтобы у бизнеса и банков была определенность при планировании работы.

По мере замедления инфляции ЦБ смягчал денежно-кредитную политику, снизив ключевую ставку шесть раз за 2017 год – до 7,75%. Вслед за регулятором начали снижать ставки и банки, как по депозитам, так и по кредитам.

На конец года средние ставки по ипотеке в России, также впервые в истории, опустились ниже 10%. Однако рисков "пузыря" в ипотеке ЦБ пока не видит.

НАДЗОРНЫЕ СТРАСТИ

Банк России в 2017 году не ослаблял хватку не только в борьбе с инфляцией, но и в оздоровлении банковского сектора. Пик пришелся на вторую половину года – в июле лишился лицензии банк "Югра", входивший в российский топ-30 по активам.

Резонансных отзывов лицензий больше не было, однако целых три крупных банка ЦБ решил санировать через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора: в августе было объявлено о плане спасения "ФК Открытие", в сентябре - Бинбанка, а в декабре – Промсвязьбанка PSBR.

Примечательно то, что летом сотрудник "Альфа-капитала" Сергей Гаврилов разослал клиентам письмо, в котором фигурировали четыре банка из так называемого "московского кольца". Он предупреждал, что судьба этих банков может быть окончательно решена уже осенью. В отношении трех из них его слова оказались пророческими, что касается четвертого банка - МКБ - опасения не оправдались.

"БАШНЕФТЬ" И АФК "СИСТЕМА" ПОШЛИ НА МИРОВУЮ

В мае начался самый громкий судебный спор года - между "Роснефтью" ROSN, "Башнефтью" и АФК "Система". "Роснефть" требовала возместить убытки, причиненные "Башнефти" при реорганизации в период, когда контрольным пакетом акций башкирской компании владела "Система". Сумма иска составляла 170,6 миллиарда рублей, суд в августе удовлетворил его частично, взыскав с АФК и ее "дочки" 136,3 миллиарда рублей.

После этого пошли традиционные обжалования решения. Кроме того, "Роснефть" подала второй иск - на 131,6 миллиарда рублей по дивидендам, которые "Система" получила от "Башнефти" в 2009-2014 годах. АФК в свою очередь подала иск на 330 миллиардов рублей, оценив в эту сумму ущерб от судебных действий "Роснефти".

В конце декабря стороны объявили о долгожданном подписании мирового соглашения, к которому их фактически подтолкнул президент страны Владимир Путин. По нему "Система" выплатит "Башнефти" 100 миллиардов рублей в три этапа: 20 миллиардов рублей - не позднее 29 декабря, 40 миллиардов рублей - не позднее 28 февраля и столько же - не позднее 30 марта 2018 года. Параллельно будут сниматься аресты с активов АФК, наложенные судом в обеспечение исков. Посредником при заключении мировой выступил государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Аналитики уже оценили соглашение как позитивный сигнал для инвестиционного климата, а глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что это решение дает надежду частному бизнесу, который может рассчитывать на приемлемые для себя договоренности с крупнейшими госкомпаниями.

НЕФТЯНАЯ СДЕЛКА

Ведущие нефтедобывающие державы, как входящие в ОПЕК, так и нет, в 2017 году продолжили искать баланс цен на "черное золото". Цены на нефть рухнули в 2014 году более чем вдвое и долгое время не могли найти новое равновесие. Мешали им переизбыток производства нефти на фоне нерастущего спроса и опасения по поводу роста добычи сланцевой нефти в США.

Чтобы переломить тенденцию, в 2016 году нефтяным странам после долгих переговоров пришлось пойти на компромисс и договориться о снижении объема добычи. Сначала соглашение действовало до конца первого полугодия 2017 года, затем его продлили до конца марта 2018 года. Стороны договорились суммарно сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходится на Россию.

Все второе полугодие 2017 года сохранялась интрига, продлять соглашение или нет. Звучали доводы как "за", так и "против" этого решения. В результате 24 министра в ноябре в Вене договорились продлить сделку ОПЕК+ до конца 2018 года. Цены на нефть "обрадовались" этому решению и на данный момент закрепились выше отметки 60 долларов за баррель.

СГЛАЖИВАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РУБЛЯ

Для того чтобы минимизировать влияние волатильности нефтяных цен на курс рубля, Минфин РФ в 2017 году придумал новый инструмент: с февраля он покупает валюту на внутреннем рынке, направляя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступают в казну, если стоимость нефти оказывается выше заложенных в бюджет 40 долларов за баррель. Если нефть окажется дешевле 40 долларов, министерство выйдет на рынок с обратными операциями, но такого в уходящем году не было ни разу.

Этот инструмент, по словам министра финансов Антона Силуанова, действительно помог "отвязать" рубль от нефти - его курс был более-менее стабилен в течение года. Хотя при запуске инструмента и Минфин, и ЦБ заверяли, что влияние указанных валютных операций на курс национальной валюты должно быть нейтральным.

Общий объем покупок валюты Минфином за весь 2017 год составит 829 миллиардов рублей. Приобретенная валюта зачисляется на специальные счета в ЦБ, а в 2018 году эти средства пополнят Фонд национального благосостояния. Покупки валюты в следующем году будут продолжены, но по новой формуле: по расчетам министерства, при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель он составит 2 триллиона рублей, а при 60 долларах за баррель - 2,8 триллиона рублей.

В ОЖИДАНИИ НОВЫХ САНКЦИЙ

Опасения инвесторов и бизнеса в уходящем году были связаны с очередными санкциями против России. В августе президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций, запретив американским гражданам и компаниям участвовать в проектах всех крупных энергокомпаний России, в том числе "Роснефти" и "Газпрома" GAZP.

Однако российский ТЭК уже привык работать в условиях ограничений: первые санкции, введенные в 2014 году, тоже были в первую очередь направлены на нефтегазовый сектор. Одной из главных причин такого внимания западных властей к этой сфере эксперты называют рост конкуренции России и США в энергетике.

Подписанный Трампом документ также предполагает, что в феврале 2018 года конгресс США обсудит возможности распространения ограничительных мер на госдолг России. Это еще не значит, что инвесторам запретят покупать или держать в своих портфелях суверенные облигации РФ, но неопределенность в данном случае приносит даже больше вреда, чем введенный в действие запрет.

Российские власти стараются внешне сохранять спокойствие, хотя "подстелили соломку": Минфин заявил, что готовит альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если иностранные инвесторы начнут сбрасывать российские бумаги, испугавшись санкций, а ЦБ намекнул, что может сам выкупить суверенный долг РФ.

КРИПТОВАЛЮТНАЯ ИСТЕРИЯ

Криптовалюты в 2017 году пополнили если и не кошельки, то словарный запас большинства россиян. Минфин и ЦБ сравнивают эту технологию с финансовыми пирамидами, предупреждают о рисках "пузыря" и называют биткоины "суррогатами".

Их опасения небезосновательны, так как криптовалюты ничем не обеспечены и фактически являются лишь программным кодом в сети. Вместе с тем курс биткоина – самой популярной криптовалюты, начав 2017 год с отметки в 426,3 доллара, за год вырос почти в 47 раз. При этом резкий скачок сопровождался не менее яркими падениями - вплоть до снижения на 5 тысяч долларов за сутки. Минимумом 2017 года для биткоина стала отметка в 353,2 доллара, а максимумом - в 20 тысяч долларов.

Несмотря на то что в России пока нет регулирования биткоинов и других цифровых валют, власти признают, что этого "джинна" уже нельзя загнать обратно в лампу, и приступили к разработке законодательной базы в этой сфере.

С одной стороны государство хочет легализовать приобретение криптовалют, определив их правовой статус для квалифицированных инвесторов, а с другой стороны - максимально защитить от обмана простых граждан. Замглавы Минфина Алексей Моисеев уже сказал, что создавать крипторубль нецелесообразно, но предложил разрешить торговлю криптовалютами на биржах, которые получат специальную лицензию, а майнинг (добычу криптовалют) – обложить налогами.

ШИКАРНЫЙ УРОЖАЙ

Главным поводом для гордости российских аграриев в 2017 году стали новые рекорды экспорта и урожая зерна, несмотря на очень холодную весну и дождливое начало лета. Президент Владимир Путин не оставил этот факт без внимания: "Урожай шикарный, мы должны поздравить еще раз тружеников сельского хозяйства - это их заслуга, их результат".

По данным Росстата, в этом году было собрано более 134,1 миллиона тонн зерна в чистом весе, что превысило исторический рекорд 1978 года в 124,7 миллиона тонн и урожай 2016 года в 120,7 миллиона тонн. Урожай пшеницы в 2017 году составил рекордные 85,8 миллиона тонн против 73,29 миллиона тонн в 2016 году.

Прогноз Минсельхоза РФ пока предполагает "скромный" урожай в 2018 году в 110,6 миллиона тонн зерна, но эксперты считают, что он может быть и выше.

Данные по экспорту зерна также выглядят более чем убедительно: по итогам прошлого сельскохозяйственного года (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) он составил 35,474 миллиона тонн, что на 4,7% больше, чем в предыдущем сезоне. При этом поставки пшеницы за рубеж выросли на 10% - до 27,075 миллиона тонн. Эти показатели обновили достижения предыдущего сельхозгода, когда страна экспортировала 33,9 миллиона тонн зерновых, включая 25 миллионов тонн пшеницы.

И хотя в прошлом сезоне Россия лишилась первого места в мире по поставкам пшеницы (США экспортировали около 29 миллионов тонн), российские власти, аналитики и даже министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов ожидают возвращения РФ звания лидера в этом сельскохозяйственном году.

ПОМИДОРЫ РАЗДОРА

Торговые войны России с Турцией, начавшиеся в 2016 году, продолжились и в 2017 году – битвы поочередно выигрывали то одна, то другая страна.

Сначала Россия долго не снимала запрет на поставки помидоров, затем Турция ввела новые барьеры в торговле, фактически ограничив импорт зерна из России, таким образом подталкивая Москву сделать шаг навстречу.

В конечном итоге с 1 ноября Россия частично сняла запрет на импорт турецких томатов - до конца 2017 года Турция может поставить в РФ не более 50 тысяч тонн помидоров для последующей переработки. А все эти события стали неофициально именоваться "помидорной войной".