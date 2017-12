Станут ли "трусливые львы" Китая смелее?

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Китайские технологические компании долгое время ориентировались на Кремниевую долину США, следствием чего стало возникновение китайских аналогов Google, YouTube, Twitter и Uber.

Однако в прошедшем году для некоторых популярных компаний из Кремниевой долины наступил час расплаты. Uber Technologies Inc. пришлось проанализировать свою корпоративную культуру, которой якобы допускались сексуальные домогательства. Facebook<FB> Inc. и владелец Google, Alphabet Inc., признали свою роль в распространении сфабрикованных новостей, которые могли усугубить разделение общества во время прошлогодних президентских выборов, сообщает Dow Jones.

Произойдет ли нечто подобное с китайскими технологическими гигантами в 2018 году? В 2017 году их мощь и социальное влияние резко выросли. Рыночная стоимость Alibaba Group Holding Ltd. и Tencent Holdings Ltd., доминирующих в секторе мобильного интернета, удвоилась, позволим им войти в десятку самых дорогих технологических компаний в мире. Beijing Bytedance Technology Co. – владелец новостного приложения Toutiao, работающего на базе искусственного интеллекта – претендует на оценку в 30 млрд долларов в рамках очередного раунда финансирования, что превышает стоимость Twitter, составляющую 18 млрд долларов.

Некоторые инвесторы, представители отрасли и пользователи социальных сетей считают, что крупные технологические компании должны отчасти переосмыслить себя, учитывая зарождающееся недовольство, связанное с их непомерным влиянием и коммерческой мощью.

"Вы действительно думаете, что мир интернета принадлежит вам, и что вы можете с легкостью контролировать его, использовать его любым удобным вам способом и грабить по своему желанию?", – заявил недавно бывший редактор ведущего китайского делового издания China Business News Цинь Шо в своем персональном блоге.

Он также написал, что разочаровался в крупных технологических компаниях из-за их склонности к публичным перепалкам и черному пиару. По его мнению, Alibaba и Tencent ведут себя не так, как подобает великим компаниям.

Как и их коллеги из Кремниевой долины, китайские технологические компании создали инновационные продукты и сервисы. Как и в США, общественное положение их основателей сопоставимо с положением рок-звезд. Их считают умными и трудолюбивыми, в отличие от магнатов, например, сегмента недвижимости, где якобы процветают коррупция и непотизм.

Влияние таких компаний на общество, возможно, гораздо сильнее, чем влияние их американских аналогов. Alibaba, начинавшая с электронной торговли, и Tencent, наиболее известная своими онлайн-играми и социальными медиа, контролируют бизнес-империи, которые занимаются платежами, сферой развлечений, доставкой продуктов питания и охватывают почти всех китайских интернет-пользователей (751 млн человек).

Это позволило им создать огромные базы клиентских данных при меньших ограничениях, чем в США. Они также вынуждены работать с авторитарным китайским правительством, которое стремится использовать новые технологии для контроля за обществом и построения так называемого полицейского государства.

"Интернет-магнаты хуже баронов-разбойников, – заявил один из влиятельных инвесторов на прошлой неделе. – За время моей карьеры я, к сожалению, создал стаю чудовищ".

Tencent не ответила на просьбу о комментариях. Представитель Alibaba заявляет, что компания создает в Китае рабочие места и экономические возможности для малого бизнеса, а также поддерживает программы образования в сельских районах, защиты окружающей среды и другие социальные инициативы.

Лю Синлян, отвечающий за исследования в пекинской аналитической фирме Data Center of China Internet, указывает, что критики технологических гигантов не учитывают, насколько те беспомощны они перед лицом правительства, которое может наказать их за непослушание или вознаградить выгодными заказами. Что касается разработки функции распознавания лиц и других передовых технологий слежки, то, по его словам, если крупные компании не будут сотрудничать с правительством, это будет делать кто-то еще.

"Эти гиганты будто танцуют с оковами на ногах, – указывает Лю. – Обычные люди видят только их эффектные танцевальные па, но не видят оков".

Тем не менее китайская интернет-индустрия будет права, если воспримет разговоры в социальных сетях и критику со стороны инвесторов как признаки того, что общественность начинает терять терпение.

Чтобы провести самоанализ, им стоит ответить на несколько ключевых вопросов.

Вопрос первый: насколько влиятельна ваша компания?

В разговорах с топ-менеджерами крупнейших технологических компаний всегда озадачивает, что они гордятся популярностью своих продуктов и сервисов, но не хотят признавать, что их компании влиятельны.

Нравится вам это или нет, но эти гигантские интернет-платформы обладают огромным влиянием. Сервис интернет-поиска Baidu Inc. определяет результаты онлайн-запросов большинства китайцев. Toutiao решает, какие именно новости прочитает ее аудитория, насчитывающая 219 млн пользователей в месяц. Что же это, как ни влияние?

Вопрос второй: при всей влиятельности китайского правительства, так ли необходимо конкурировать за государственные заказы?

Отвечая на вопросы о госконтрактах, компании всегда говорят, что если контракты не получат они, то их получат конкуренты. Однако рынок сейчас достаточно велик, и компании с предпринимателями могут выжить на нем и без правительственных заказов. Конечно, их размеры, цены акций и рыночные оценки в результате могут уменьшиться, но и требования правительства к ним, в свою очередь, могут сократиться.

Вопрос третий: нельзя ли вести себя посмелее?

Пекин этой зимой расчистил пожароопасные кварталы, попутно выселив большое количество трудовых мигрантов, включая работников служб доставки Alibaba и JD.com Inc. Можно было ожидать, что после этого крупные китайские компании электронной торговли несколько осмелеют. Однако никто из этих компаний не сказал ни слова.

Вместо этого через несколько дней после освещения этой кампании в прессе Alibaba и Tencent начали публичную распрю, и их топ-менеджеры на конференциях и в блогах говорили о том, что бизнес-модель конкурента вреднее для общества.

"При снижении оценок китайские компании становятся только покорнее, – заявил один из венчурных инвесторов. – Для них главное – победа".