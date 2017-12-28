Ставка ЦБ подошла к докризисным рубежам

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ, Гульнара Вахитова. Банк России в уходящем году снижал ключевую ставку шесть раз, но чтобы откатить ее к докризисному уровню, в целом, потребовалось почти три года. Снизить ставку до 7,75% помогли растущие цены на нефть и хороший урожай в стране.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что регулятор продолжит смягчать риторику и осуществлять плавный переход от умеренно-жесткой к нейтральной политике, оценивая риски для инфляции и состояние экономики. Такой переход не исключает и пауз, но, по планам ЦБ, ключевая ставка в течение двух следующих лет должна опуститься до равновесного уровня.

В понимании регулятора равновесная, или "нейтральная" ставка, составляет 6,5-7% годовых, и достигнута она будет в 2019 году. В ЦБ считают, что при устойчивой инфляции в 4% ставка должна быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта. Таким образом, большая часть пути к равновесной ставке уже пройдена.

В декабре Набиуллина заявила, что возможность для некоторого снижения ключевой ставки сохраняется в первом полугодии следующего года.

"Мы будем двигаться постепенно, скорее всего, с паузами, оценивая отклик финансовых рынков, внутреннего спроса, потребительских цен на уже принятые ранее решения по ключевой ставке. В следующем году мы будем все ближе и ближе подходить к нейтральной денежно-кредитной политике. Такая постепенность дает возможность всем субъектам экономики подстраиваться к новым условиям", - отметила она тогда.

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

По итогам ноября 2017 года годовая инфляция замедлилась до 2,5%. Главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах считает недостаточным снижение ключевой ставки в уходящем году, ведь инфляция сокращалась быстрее. "Инфляция была забита ниже таргета 4%, и Россия до сих пор остается рекордсменом по размеру реальной процентной ставки. Потенциал для снижения был значительно больше, то есть страхи, которые ЦБ озвучивал, не материализовались", - указал аналитик.

Тем не менее, в Банке России утверждают, что инфляция опустилась ниже таргета лишь из-за временных факторов - укрепления рубля и рекордного урожая, действие которых будет исчерпано уже в наступающем году. Замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Липин уже заявил, что инфляция в стране практически достигла "дна", и в ЦБ не видят причин для ее дальнейшего замедления. При этом он указал, что инфляция никогда не будет находиться на уровне ровно 4%, как температура тела у человека не может быть постоянно 36,6 градуса по Цельсию.

По расчетам ЦБ, влияние укрепления рубля на инфляцию в 2017 году составило чуть менее 1 процентного пункта, рекордного урожая - чуть менее 0,5 пункта. В то время как рубль укрепился к доллару с конца 2016 года к середине декабря 2017 года примерно на 4,5%. Аналитик из "Эксперт РА" признает влияние временных факторов на снижение инфляции, но состояние экономики и монетарные факторы были более значимыми, уверен он. "Скорее всего, мы увидим ставку ниже 7%, то есть 6,75-7% - к концу 2018 года. Но, вероятно, основная доля снижения придется на первое полугодие 2018 года", - полагает Табах.

Потенциал для смягчения политики кроется также в неутешительных экономических данных, считает Табах. По прогнозу Банка России, в 2018 году темпы роста экономики составят 1,5-2%. "Это невысокие темпы роста, они могут быть выше, если будут определенные изменения, которые позволят снять так называемые структурные ограничения в экономике", - посетовала Набиуллина.

БЕЗ МИНУСОВ

Глава ЦБ неоднократно подчеркивала, что низкая инфляция не имеет никаких минусов и не тормозит экономический рост, наоборот, имеет ряд существенных преимуществ.

Одним из достоинств низкой инфляции являются доступные кредиты для компаний и граждан. "Именно низкая инфляции, а не ключевая ставка есть база для снижения стоимости кредита", - поясняла Набиуллина.

Так, по итогам 2017 года ЦБ прогнозирует рост кредитования экономики на уровне 7-9%, а в 2018 году - 8-11%. При этом прирост кредитования населения составит около 9% в 2018 году и около 10% в 2019-2020 годах. А кредитование финансовых и нефинансовых компаний, по ожиданиям, увеличится на 9-9,5% в 2018 году и на 8-9% в 2019-2020 годах.

В частности, низкая инфляция привела к активному росту ипотечного кредитования в стране. По данным регулятора за январь-октябрь, рекордный рост на рынке ипотеки продолжается: выдано более 800 тысяч ипотечных кредитов на 1,5 триллиона рублей, что по сумме на 30% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Однако, Банк России не видит признаков образования "пузыря" или рисков в данном сегменте.

Эксперты в целом сходятся с мнением регулятора относительно перспектив роста цен, который влияет на кредитование в стране. В АКРА ожидают временного отклонения от целевой инфляции вверх в 2018 году.

"В 2017 году достижению целевого уровня инфляции помогла не только жесткая денежно-кредитная политика - свою лепту внесла и благоприятная конъюнктура. Часть краткосрочных факторов инфляции прекратит сдерживать ее в 2018 году, поэтому возможно ускорение роста цен до 4,5-4,6% декабрь к декабрю", - считает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Пока есть ощущение, что к концу 2018 года инфляция будет около 4%, поскольку она зависит не только от политики ЦБ и курса, а например, от тарифных факторов и прочего. Поэтому маловероятно, что инфляция на уровне 2,5-2,7% будет долго", - ожидает главный экономист "Эксперт РА".

НАЩУПАТЬ РАВНОВЕСИЕ

Среди основных вызовов 2018 года для Банка России станет "нащупывание" уровня нейтральной краткосрочной ставки, считают в АКРА. "Теоретическое обоснование равновесной ключевой ставки нужно будет подкрепить эмпирически", - отметил Куликов из АКРА.

По его мнению, также регулятору предстоит в наступающем году определить допустимые по длительности и величине отклонения инфляции от целевого уровня.

Однако Банк России пока считает преждевременным публиковать прогнозные графики по снижению ключевой ставки, но не исключает этого в будущем. "Среди участников рынка такие прогнозы по ставке могут восприниматься как наше обязательство, и это может создать ложные сигналы", - поясняла Набиуллина.

Аналитики, участники рынка и бизнес уже не сомневаются, что ЦБ продолжит смягчение ДКП, вопрос лишь в траектории снижения ставки. "В этой ситуации от ЦБ требуется лишь корректировать заявлениями ожидаемую скорость. А если потребуется повышать ставку, то ЦБ нужно будет выработать и сообщить рынку какие-то новые ориентиры", - указал эксперт АКРА.

Также вызовом для регулятора в 2018 году станет удержание инфляции вблизи 4% при потенциально менее благоприятной конъюнктуре.

Не удастся Банку России избежать координации ДКП с бюджетной политикой, добавил Куликов. В России с 2018 года начнет действовать новое бюджетное правило, в котором цена отсечения на нефть Urals установлена на уровне 40 долларов за баррель. По признанию первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, введение бюджетного правила и консервативная бюджетная политика также расширяют пространство для снижения ставки.