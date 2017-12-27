Российские министры зарабатывают больше коллег в США и Европе

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Минфин впервые опубликовал сведения о зарплате в федеральных госорганах, в том числе, это касается министров. Данные приводятся за 2016 год. Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, самые высокие зарплаты выплачиваются министрам финансово-экономического блока. В 2016 году больше всего получал министр финансов Антона Силуанова — 1,7 млн рублей в месяц. Министр экономического развития (большую часть 2016 года им работал экс-глава ведомства Алексей Улюкаев) получал 1,266 млн рублей, министр энергетики - 1,155 млн рублей.

Несколько меньше были зарплаты других министров. Так, глава МЧСв 2016 году получал 954 тысячи рублей в месяц, глава Минпромторга - 921,3 тысячи рублей. Информация о зарплатах глав силовых ведомств – Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки, а также премьер-министра и президента России в открытых данных не приводится. Согласно опубликованной в апреле текущего года декларации о доходах, президент Владимир Путин в 2016 году заработал около 8,86 млн рублей. Осенью этого года он в очередной раз продлил действие действующего с 2015 года указа о снижения зарплаты высшим государственным чиновникам, включая себя, на 10%. Зарплата с дисконтом будет выплачиваться высшим чиновникам до конца 2018 года. Премьер-министр Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,586 миллиона рублей.

Как правило, зарплата чиновника складывается из разных составляющих – фиксированного оклада, ежемесячных и ежеквартальных премий, разовых выплат и поощрений, надбавок за выслугу лет, отпускных. В совокупности, по данным Росстата, средняя зарплата среди всех федеральных чиновников составила в 2016 году 116 тысяч рублей.

При этом доход чиновников учитывает не только зарплату – в него входят дивиденды по акциям, банковским вкладам, суммы от сдачи недвижимости в аренду. По закону чиновники должны передавать все это в доверительное управление. При этом они имеют право продать активы, находящиеся в доверительном управлении, тогда полученная сумма тоже учитывается в декларации в виде дохода. Так произошло, например, с доходами министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. В 2016 году он заработал 520,9 млн рублей, заняв одно из лидирующих мест среди чиновников по уровню доходов. Пресс-секретарь Абызова пояснила, что высокие доходы реализацией активов, переданных в доверительное управление.

А БЫЛА ЛИ "ТАЙНА"?

По мнению руководителя Центра экономических исследований ИГСО Василия Колташова, данная информация была опубликована, чтобы подчеркнуть, что власти не скрывают доходов и "копать" в этом направлении, изыскивая скрытые источники, не имеет смысла.

"С другой стороны, не исключено, что после выборов мы увидим обновленный кабинет, и вышеупомянутые должности займут другие люди. Сейчас просто тестируется общественная реакция на обнародование сумм, которые обычному россиянину сложно представить. Достаточно вспомнить, что, по данным опросов, идеальным доходом люди считают около 50 тысяч рублей в месяц, а еще пять лет назад называли 100 тысяч рублей", - рассуждает он. Таким образом, информация о зарплатах министров только раздражает и работает против них, что, в результате, облегчит их возможную замену, добавил эксперт.

В свою очередь, член Совета Московского отделения "Опоры России" Станислав Супрунов напомнил, что тайны из доходов высших чиновников никто не делает. "Они обязаны декларировать доходы, можно ознакомиться с этой информацией как в части заработанного, так и в части имущества", - отметил он.

При этом только кажется, что зарплаты запредельные: ведь чиновники такого уровня не могут получать, как рядовые работники. Все-таки их должности предполагают большую ответственность в принятии решений, определяющих политику по своему направлению и, в конечном счете, будущее страны. Если люди работают на своем месте, принося пользу стране и экономике, то они, как в бизнесе, имеют за это достойное вознаграждение. Еще одна причина – недопущение коррупционного соблазна. Ведь эти люди по должности имеют дело с многомиллионными сделками, подчеркнул Супрунов.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

По словам советника по макроэкономике гендиректора "Открытие Брокер" Сергея Хестанова, уровень зарплат российских министров немного превышает европейский (и заметно – американский) уровень. "Причем основной фактор формирования именно такого уровня зарплат чисто исторический. Так уж сложилось. Зарплаты силовых министров часто не разглашаются по соображениям безопасности, хотя они и не сильно отличаются от зарплат других министров", - отметил он

Для сравнения, зарплата канцлера ФРГ Ангелы Меркель – немногим более 20 тысяч евро в месяц (около 1,5 млн рублей), членов ее кабинета – порядка 15 тысяч евро. Оклад премьера Италии – около 20 тысяч евро в месяц. Годовая зарплата премьер-министра Великобритании – порядка 150 тысяч фунтов стерлингов (менее 1 млн рублей в месяц). Зарплата британских министров немногим ниже – около 130 тысяч фунтов стерлингов. Премьер Норвегии получает около 150 тысяч евро в год (около 900 тысяч рублей в месяц).

Согласно опубликованным администрацией президента США Дональда Трампа данным о зарплатах сотрудников Белого дома, доход чиновников варьируется от 30 тысяч до 180 тысяч долларов в год (т.е. максимальная зарплата – менее 1 млн рублей в пересчете на российскую валюту). Сам Трамп после избрания отказался от положенного ему жалования в 400 тысяч долларов в год. Вместо этого он получает минимум – всего 1 доллар в год. Работать полностью бесплатно американский президент не имеет права.



