Суд опубликовал условия мирового соглашения "Роснефти" и АФК "Система"

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ, Татьяна Щербатюк. Арбитражный суд Башкирии опубликовал вынесенное 26 декабря определение об утверждении мирового соглашения "Роснефти" ROSN, "Башнефти" BANE, Башкирии, АФК "Система" AFKS и ее дочернего АО "Система-Инвест", содержащее его основные условия.

О заключении мирового соглашения сами "Роснефть" и "Система" сообщили 22 декабря, озвучив лишь, что АФК согласно ему выплатит "Башнефти" 100 миллиардов рублей не позднее 30 марта 2018 года, после чего стороны обязуются отказаться от взаимных претензий. "Система" со своей стороны пообещала осуществить выплату за счет собственных и заемных средств. А "Роснефть" уточняла, что в привлечении займов корпорации помогут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Сбербанк SBER.

Согласно документу, размещенному в картотеке арбитражных дел, мировое соглашение заключено в целях урегулирования спора по реорганизации "Башнефти", а также "иных судебных споров между истцами и ответчиками, связанных с нахождением "Башнефти" и/или ее аффилированных лиц во владении и/или под управлением "Системы" и "Системы-Инвест".

Арбитраж Башкирии в августе взыскал с АФК и ее "дочки" 136,3 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2014 году "Башнефти" при ее реорганизации, частично удовлетворив иск "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, требовавших 170,6 миллиарда рублей.

АФК "Система" владела контрольным пакетом акций "Башнефти" до конца 2014 года, когда они были переданы государству после признания судом незаконными приватизационных сделок 2009 года. "Роснефть" выкупила пакет у государства в 2016 году, сейчас ей принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти". Башкирия владеет блокирующим пакетом акций.

По мировому соглашению АФК "Система" и "Система-Инвест" обязуются возместить "Башнефти" причиненные ей убытки в размере 100 миллиардов рублей, из которых сама корпорация выплатит 80 миллиардов, а ее "дочка" - 20 миллиардов. При этом в документе четко и подробно прописана ожидаемая последовательность действий сторон.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

На первом этапе "Система-Инвест" не позднее 29 декабря перечисляет "Башнефти" 20 миллиардов рублей. Источник финансирования - в том числе средства, полученные в результате снятия запрета на получение доходов от арестованных акций МТС MTSS, "Медси" и БЭСК.

Реализация этого этапа уже идет полным ходом - буквально через несколько часов после утверждения судом мирового соглашения АФК "Система" сообщила, что судебные приставы сняли ограничение на получение ею доходов по данным активам. А 27 декабря МТС проинформировала, что перечислила АФК "Система" дивиденды за 2016 год и первое полугодие 2017 года на общую сумму 16,5 миллиарда рублей.

ВТОРОЙ ЭТАП

На втором этапе АФК "Система" должна не позднее 28 февраля перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Источник финансирования - денежные средства, предоставление которых "Системе" организует РФПИ под залог освобожденных от ареста акций БЭСК и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение.

Для этого сначала РФПИ, АФК "Система" и/или иные лица подписывают обязывающую документацию, предусматривающую предоставление этих средств.

Затем в течение одного рабочего дня стороны просят московских судебных приставов частично снять арест с активов АФК "Система", а именно с 90,47% акций БЭСК и 52,09% акций "Детского мира", а в течение двух рабочих дней - подают аналогичное заявление в башкирский арбитраж.

Есть уже некоторые подробности и по этому этапу. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в четверг сообщил, что фонд предоставит АФК "Система" кредит на 40 миллиардов рублей сроком на шесть месяцев, до июня 2018 года. В качестве ожидаемого залога он упомянул только акции БЭСК и "Детского мира".

ТРЕТИЙ ЭТАП

На третьем этапе АФК "Система" должна не позднее 30 марта перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей. Источник финансирования - кредитные средства, предоставляемые "Системе" Сбербанком под залог освобожденных от ареста 31,76% акций МТС.

Для этого сначала Сбербанк и "Система" подписывают документацию на выдачу кредита.

Затем в течение одного рабочего дня стороны просят московских судебных приставов частично снять арест с активов АФК "Система", а именно с 31,76% акций МТС, а в течение пяти рабочих дней - подают аналогичное заявление в башкирский арбитраж.

ЭТАП 3.1

"Система" считается исполнившей свои обязательства по мировому соглашению в момент зачисления на счет "Башнефти" последней выплаты.

В течение одного дня после этого стороны просят московских и петербургских судебных приставов снять арест со всех остающихся под ним активов АФК.

На этот момент под ним по идее остаются: 100% акций сети клиник "Медси", 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций МТС-Банка, 100% долей в ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей в ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей в ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей в ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей в ООО "Объединенное мостостроительное предприятие".

ФИНИШ

В течение трех рабочих дней после выполнения "Системой" всех обязательств по мировому соглашению "Роснефть" и "Башнефть" подают в башкирский арбитраж заявление об отказе от второго иска к "Системе" на 131,6 миллиарда рублей - по дивидендам, которые корпорация получила от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, а Башкирия - отказывается от своего аналогичного иска.

Со своей стороны АФК в тот же срок обязуется подать в московский арбитраж заявление об отказе от иска к "Роснефти" на 330 миллиардов рублей, в которые "Система" оценивала ущерб корпорации от судебных действий "Роснефти". Также АФК заявляет в Мосгорсуд об отказе от иска, оспаривавшего нотариальное заверение переписки менеджеров "Башнефти", которую "Роснефть" представляла в качестве доказательства в башкирский арбитраж.

В течение тех же трех рабочих дней стороны подают также заявления в башкирский арбитраж о полной отмене обеспечительных мер.

Отдельно в мировом оговаривается, что каждая из его сторон отказывается от всех других имущественных требований к иным сторонам соглашения, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с данными четырьмя исками (реорганизация "Башнефти", ее дивиденды в период контроля "Системой", обвинения со стороны АФК в адрес "Роснефти" в причинении ущерба и намерении довести до банкротства).

Также в документе указывается, что в случае задержки "Системой" исполнения обязательства по любому из трех этапов реализации мирового соглашения на срок свыше семи рабочих дней истцы вправе обратить взыскание на любое имущество, арестованное в рамках обеспечительных мер по обоим искам "Роснефти".

ДОПНАГРУЗКА

Утвержденный судом документ фиксирует и то, что "Система" обязуется обеспечить урегулирование до 30 марта за свой счет претензий своих акционеров к "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии, возникших в связи с судебными спорами сторон соглашения. Перечислены семь миноритариев, но оговаривается, что обязательство распространяется на все такие иски, поданные до утверждения мирового соглашения, то есть до 26 декабря.

Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов уточнял РИА Новости, что корпорации предстоит урегулировать претензии восьми своих миноритариев к "Роснефти" на общую сумму менее 300 тысяч рублей. Согласно мировому соглашению, если урегулировать их во внесудебном порядке не получается, то АФК возмещает расходы "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии из-за этих исков.