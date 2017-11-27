Налоги в нефтянке: от новых договоренностей к старым спорам

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ, Мария Балюк, Марина Коцубинская. Главным прорывом уходящего года в налогообложении нефтяной отрасли можно назвать достигнутый Минэнерго и Минфином консенсус по налогу на дополнительный доход (НДД). Законопроект обсудили, согласовали, наконец, внесли в Госдуму, и кажется, все-таки примут.

Но не успело утихнуть эхо многолетних дебатов двух министерств, как в коридорах власти зазвучал новый спор: Минфин предложил вернуться к вопросу об обнулении экспортных пошлин на нефть - Минэнерго парировало удар, требуя поддержки для НПЗ. Быстрого завершения дискуссий не ждут ни эксперты, ни сами министерства.

"Трудно представить, что в ближайшие годы многое изменится. Во-первых, сам этот эксперимент по НДД потребует несколько лет, потом его оценка неизвестно какие даст результаты, поэтому трудно предсказать, когда переход на НДД будет всеобъемлющим и широким. И тогда уже встанет вопрос об обнулении экспортной пошлины", - сказал агентству "Прайм" аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.

Он напомнил, что идею налогообложения финансового результата в нефтяной отрасли Минфин и Минэнерго начали обсуждать много лет назад. По задумке разработчиков, новый налог должен стать альтернативой действующему налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Нынешняя система налогообложения нефтянки действует с 2002 года и предполагает изъятие в бюджет сверхдоходов нефтяных компаний через два инструмента: экспортную пошлину и НДПИ, ставки которых привязаны к ценам на нефть. Однако с 2008 года, когда цены на нефть стали снижаться, платежи оказались не по силам нефтяникам, и правительство, чтобы не убить отрасль, было вынуждено раздавать компаниям льготы. Тогда власти задумались о системном решении проблемы.

Самым разумным, по мнению Минфина, было бы снижение экспортной пошлины на нефть с одновременным изменением подходов к обложению добычи – обложению не количества добытой нефти, а финансового потока компании.

Минэнерго и нефтяные компании предложили альтернативный вариант - облагать не доход, а финансовый результат (прибыль) компаний. Спорили и о том, как вводить налог: Минфин предлагал вводить НДД для всех месторождений сразу. По мнению министерства финансов, это решило бы сразу и проблему льготирования низкорентабельных месторождений: низкий доход автоматически облагался бы более низким налогом. Минэнерго и нефтяные компании просили сначала отработать систему на "тестовых" месторождениях, и только потом распространять на всю отрасль.

В результате законопроект об НДД, внесенный в Госдуму, предполагает, что налог будет взиматься с денежного потока, как хотел Минфин. Закон может вступить в силу уже с 2019 года, однако, как и хотело Минэнерго, он еще несколько лет будет тестироваться на 35 пилотных проектах.

НА ОЧЕРЕДИ ПЕРЕРАБОТКА

Осенью этого года, когда стало понятно, что по НДД получается договориться, глава Минфина Антон Силуанов поднял вопрос о снижении экспортных пошлин, что позволит довести готовящийся уже несколько лет налоговый маневр в нефтянке до логичного завершения. Причем спровоцировал начало спора глава Минэнерго Александр Новак, когда на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет" попытался убедить иностранных инвесторов вкладывать в российский ТЭК, который, по его словам, остается привлекательным и устойчивым даже в условиях низких цен на энергоносители.

"Устойчиво развивающейся отрасли насколько нужны преференциальные режимы?" - удивился тогда глава Минфина и попросил коллегу скорее завершить начатый несколько лет назад налоговый маневр. Правительство закладывало его еще в стратегию-2020: предполагалось, что пошлины на нефть и нефтепродукты будут поэтапно снижаться вплоть до обнуления в течение нескольких лет, а НДПИ - расти. Однако позже про тему "забыли", сосредоточившись на законе об НДД.

Камнем преткновения для снижения пошлин сейчас, как и несколько лет назад, является нефтепереработка, для которой в этом случае резко вырастет стоимость сырья на внутреннем рынке. По данным Минэнерго, еще не все НПЗ в России провели модернизацию. Если провести маневр сейчас - на них ляжет основная нагрузка, и они не смогут завершить свои планы. Экспортная пошлина, по сути, является субсидией, которая позволяет им обеспечить маржинальность.

Как уточнил замминистра энергетики Кирилл Молодцов, к 2027 году планируют завершить модернизацию 127 установок переработки нефти на НПЗ, при этом к 2020 году - 120. Сейчас работы прошли уже на 77 установках.

"Лукойл" LKOH сообщал, что компания закончила модернизацию в середине 2016 года. "Газпром GAZP нефть" прошла ее первый этап и в 2015 году приступила ко второму. Как говорил в интервью РИА Новости глава Ростехнадзора Алексей Алешин, на заводах "Роснефти" ROSN отложен ввод 20 установок. Но нефтекомпания отмечала, что большое значение для развития нефтепереработки будет иметь фискальный режим.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэнерго до 15 января 2018 года представить в правительство предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. В качестве возможного решения Минфин и Минэнерго обсуждают так называемый "отрицательный (обратный) акциз" - выплату определенной компенсации НПЗ из уплаченного им акциза за каждую тонну переработанной нефти, если после модернизации завод увеличивает выход светлых нефтепродуктов.

Как говорил агентству "Прайм" первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер, нефтепереработка при снижении экспортной пошлины все равно останется в минусе, который должен быть компенсирован через механизм обратного акциза. Основной вопрос, по словам замминистра – критерии возврата, поскольку "все заводы разные, с разными показателями".

Кроме того, завершение налогового маневра в нефтянке может осложнить отношения с Белоруссией, которая, пользуясь выгодами беспошлинной торговли с РФ, импортирует российскую нефть и зарабатывает на экспорте нефтепродуктов.

ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

Пока министерства спорят том, каким должен быть общий режим налогообложения нефтянки, компании продолжают "выбивать" для себя специальные условия. Ярким примером в 2017 году стало предоставление налогового вычета Самотлорскому месторождению "Роснефти". В результате ежегодное снижение НДПИ для него составит 35 миллиардов рублей в течение 10 лет.

"Роснефть" обещала, что это принесет более 1,7 триллиона рублей налогов в бюджеты всех уровней. Откроет ли это решение ящик Пандоры в отношениях правительства и нефтяников – покажет время.

Самотлор фигурировал в числе обводненных месторождений, для которых обсуждалось предоставление льгот вне рамок системы НДД. Такой подход поддерживало Минэнерго. Минфин выступал против, поясняя, что не хочет создавать опасный прецедент, давая льготу одному месторождению.

Тем не менее, в начале октября финансовое ведомство и "Роснефть" объявили о том, что согласовали предоставление инвестиционного стимула Самотлору. Представители Минфина поясняли, что министерство по-прежнему не хочет устанавливать льготы для обводненных месторождений, и обводненность не была основанием для решения по Самотлору. Вычет из НДПИ для него связан в первую очередь с дополнительной нагрузкой на "Роснефть" в связи с повышением дивидендов до 50% прибыли.

Минэнерго публично продолжало говорить о необходимости проработки льгот для обводненных месторождений, помимо предоставления инвестиционного стимула Самотлору. Единичное решение вызвало отклик других нефтекомпаний. Газета РБК RBCM писала, что главы "Лукойла", "Сургутнефтегаза" SNGS и "Газпром нефти" обратились к премьер-министру РФ с вопросом о предоставлении налоговых льгот месторождениям с высокой обводненностью.

"Нашим коллегам, которых я очень люблю, уважаю, что могу сказать? Во-первых, никто из них не предложил таких условий, у них нет таких месторождений. В принципе очень легко выйти на договоренность, мне кажется: можно отдать контрольный пакет государству, сразу легче станет в получении льготы. У них нет таких обязательств перед государством, которые мы взяли на себя, а льготы, тем не менее, есть. Но мы же никого не критикуем за льготы, которые они получают", - комментировал в ответ глава "Роснефти" Игорь Сечин.