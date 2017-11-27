Криптовалюты вошли в реальную жизнь

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Уходящий год запомнится криптовалютной истерией – в лексикон даже далеких от инноваций россиян вошли слова "биткоин", "блокчейн" и "майнинг". Однако эти технологии не только вызвали взрывной интерес обывателей, но, в первую очередь, привели к развитию новых технологий и дали старт многим проектам в России.

Ряд появившихся проектов построен на технологии блокчейн, другие - с использованием криптовалюты (цифровой валюты, самой популярной криптовалютой в мире считается биткоин). Не осталась без внимания и тема майнинга (добычи) криптовалют при помощи специальных майнинг-ферм – предоставления вычислительных возможностей системам криптовалют за плату.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

Отдельный интерес участники рынка проявили к новому способу привлечения финансов ICO (Initial Coin Offering) – первоначальное размещение цифровых монет "токенов" компании. По подсчетам аналитиков, рынок блокчейн-проектов в России в этом году составляет один миллиард рублей без учета средств, привлеченных в рамках ICO.

"2017 год стал прорывным для индустрии блокчейна не только в мире, но и в России. Одним из важных моментов является разработка законодательной базы для блокчейна и криптовалют, открываются новые стартапы, проводятся ICO, ведутся разработки в частном и государственном секторе. Майнинг и торговля криптовалютами становятся все популярнее среди населения", - считает вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова.

ПИРАМИДЫ, РИСКИ, ПУЗЫРИ

Первые криптовалюты в мире появились в 2000-х годах, но большинство россиян узнало о них лишь в 2017 году. Профессиональные участники воспользовались образовавшейся шумихой и начали проводить операции с новыми технологиями, не дожидаясь появления законодательства. Благодаря этому появилось понятие криптовалютных миллионеров, а Россия стала одной из стран-лидеров по развитию новых технологий и нового криптовалютного рынка.

Так, глава Сбербанка SBER Герман Греф на волне других объявлений сообщил, что купил на свои первые биткоины несколько лет назад футболку, она тогда стоила 12 биткоинов. Теперь (с учетом бурного роста курса этой криптовалюты) эта футболка стала самой дорогой в его гардеробе. А первый вице-премьер Игорь Шувалов высказывался за создание крипторубля.

Однако замминистра финансов Алексей Моисеев и глава Минфина Антон Силуанов называли криптовалюты "суррогатами". Председатель Банка России Эльвира Набиуллина увидела в них признаки финансовой пирамиды, ее первый заместитель Ксения Юдаева - признаки "пузыря", глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнил котировки биткоина с динамикой стоимости акций крупнейшей в истории РФ финансовой пирамиды - "МММ".

Логика их слов понятна. Курс биткоина начал 2017 год с отметки в 426,3 доллара, за год он вырос почти в 47 раз. При этом резкий рост цены сопровождался периодическими не менее яркими коррекциями - вплоть до снижения на 5 тысяч долларов за сутки. Минимумом 2017 года для биткоина стала отметка в 353,2 доллара, а максимумом - в 20 тысяч долларов.

Хотя представители Банка России и правительства неоднократно предупреждали о рисках, связанных с криптовалютами, итоговую точку в длинной истории споров поставил президент Владимир Путин. Он поручил правительству и ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство, регулирующие размещение криптовалют по аналогии с первичным размещением ценных бумаг.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пообещал презентовать 28 декабря правовую конструкцию готовящегося законопроекта о криптовалютах. По его словам, в парламент документ будет внесен позже, но принят может быть уже в конце марта, поскольку необходимо, с одной стороны, легализовать приобретение криптовалют, а с другой стороны - максимально защитить граждан от обмана.

Моисеев уже сказал, что Минфин хочет сделать законопроект максимально прямого действия, надзорным органом будет выступать Банк России. Минфин хочет ограничить объем привлечения средств через ICO одним миллиардом рублей, неквалифицированный инвестор сможет вложить не более 50 тысяч рублей. Хождение биткоинов в России разрешать не планируется, они будут приравнены к денежным суррогатам.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Но отсутствие регулирования и предостережения лишь "раздувают паруса" первопроходцев. Например, внимание на рынок криптовалют обратил Дед Мороз. Он рассказал о совете друзей выпустить свою криптовалюту "дедульки", а также о планах установки майнинг-фермы для отопления своей резиденции в Великом Устюге. Благотворительный фонд "Подари жизнь" начал принимать пожертвования в трех видах криптовалют, в том числе в биткоинах, через партнерский фонд в США.

Депутат Госдумы Борис Чернышов сообщил об инициативе построить майнинг-город в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции. Это позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины, полагает он.

Не осталась без внимания российских компаний и технология блокчейн. "Российские разработчики и бизнесмены в этом году стали одними из самых активных участников крипто-сообщества. Российские имена в той или иной должности встречаются практический в каждом втором блокчейн-проекте", - отметил один из основателей проекта VRT World Константин Негачев.

Сбербанк в этом году организовал первую в российской банковской практике пилотную платежную блокчейн-транзакцию. "Я считаю, что самым ярким событием, несомненно, является транзакция между Сбербанком и Альфа-банком, для консервативного банковского мира это значительный шаг вперед", - считает президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

В течение года было создано несколько проектов на основе блокчейна, в том числе в области здравоохранения, предлагалось создать майнинг-ферму криптовалют на острове Русский, крипто-детективное агентство во Владивостоке, блокчейн-площадку в Крыму, российско-китайскую биржу по торговле древесиной.

Сотовый оператор "Мегафон" MFON первым в России разместил облигации, расчеты по которым будут осуществляться по технологии блокчейн. "Хотя объем размещения был маленьким для крупной корпорации – всего на 500 миллионов рублей, но таким образом удалось проверить совместно с реестром и депозитарием биржи конфиденциальность данных при совершении сделок в ходе размещения бумаг", - сообщила замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова.

Основатель и гендиректор компании Fundery Эдуард Ланчев считает, что в основном заявленные в 2017 году проекты представляют собой лишь пилотные версии и говорить пока о серьезных разработках не приходится. "С другой стороны, нас радует, что целый ряд крупнейших российских компаний заявили о поддержке технологии блокчейн и начале работы с ней. Этим 2017 год и запомнится больше всего", - считает он.

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ИНВЕСТИЦИЙ

Привлечение финансирования через ICO, правда, пока на иностранных площадках, также оказалось привлекательным для российских стартапов.

Согласно данным РАКИБ, объем ICO российских резидентов в зарубежной юрисдикции за 10 месяцев 2017 года составил 18 миллиардов рублей – фактически столько потеряла российская экономика из-за отсутствия регулирования ICO.

Первый вице-премьер Шувалов уже пообещал отстаивать возможности ICO и не дать ему "умереть".

"Государство сейчас идет навстречу нам. Мы, конечно, жалуемся, что все медленно идет, но все же работа идет. У государства есть свои опасения, они понятны. ... Я считаю, что если нам совместно с государством удастся через полгода запустить процесс ICO - это будет для нашей экономики громадный прорыв вперед", - заявил Припачкин.

Аналогичного мнения по развитию придерживается и Глеб Костарев из Waves Platform. "ICO стал мейнстримом, именно в этом году все стартапы стали обращаться по многим вопросам финансирования не к венчурным инвесторам, а к механизму ICO, и привлекать деньги через него. ... Каждый третий-четвертый стартап, который проводил ICO, включает в свою группу представителей России", - рассказал он.

"Я ожидаю, что рынок ICO в России в 2018 году ждет либерализация, причем именно ICO имеет все возможности стать источником серьезных зарубежных инвестиций, особенно из Китая", - заключила Иванова из "Прайм Капитала".