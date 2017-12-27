Сбывшиеся и несбывшиеся экономические прогнозы в США в 2017 году

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Единственная цель экономических прогнозов состоит в том, чтобы астрология выглядела уважаемой наукой, говорил экономист XX века Джон Кеннет Гэлбрейт.

Действительно, некоторые прогнозы, сделанные экономистами в начале года, не оправдались. Тем не менее в целом ряд ключевых индикаторов, в том числе, занятость, рост производства и инфляцию, экономисты предсказали достаточно точно, сообщает Dow Jones.

Ниже приведены сравнения некоторых прогнозов опрошенных Wall Street Journal в январе 2017 года с последними из имеющихся данных.

Уровень безработицы

Средний прогноз на декабрь 2017 года: 4,5%

Данные за ноябрь 2017 года: 4,1%

На конец 2016 года уровень безработицы составлял 4,7%, и экономисты ожидали, что к концу 2017 года он опустится до 4,5%. Он достиг 4,5% в марте и продолжал снижаться, достигнув в ноябре минимума за 17 лет.

Создание рабочих мест

Прогноз среднего в месяц роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства в 2017 году: 166 000

Реальный средний рост в месяц с января по ноябрь: 174 000

Темп роста этого индикатора в течение нескольких последних лет замедлялся на фоне приближения экономики полной занятости. В прошлом году средний рост в месяц составлял 187 000 рабочих мест. Экономисты ожидали замедления в 2017 году, и оно произошло, хотя и не такое резкое, как они прогнозировали.

ВВП в реальном выражении

Средний прогноз на 2017 год (рост в 4-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года): 2,4%

Годовой рост в 3-м квартале: 2,3%

Еще одно почти точное попадание. В течение нескольких лет экономисты полагали, что ускорение роста экономики вот-вот начнется, но его временные рывки затухли через один-два квартала. Они опять повысили прогноз роста после избрания Дональда Трампа президентом, ожидая, что снижение налогов и налогово-бюджетное стимулирование в других формах поддержит экономику. Сейчас экономика США находится в одном из самых продолжительных непрерывных периодов роста за несколько лет, и многие аналитики прогнозируют сильный рост в 2018 году, который в большой мере должна обеспечить налоговая реформа.

Инфляция

Средний прогноз роста индекса потребительских цен (CPI) с января по декабрь 2017 года: 2,3%

Реальный годовой рост CPI на ноябрь 2017 года: 2,2%

В январе аналитики ожидали, что в этом году индекс потребительских цен вырастет более чем на 2% и, похоже, они оказались правы. В начале 2017 года инфляцию поддержал годовой рост цен на энергоносители. Потом она росла слабо и в последние месяцы стабилизировалась, если не учитывать роста цен на бензин из-за ураганов. Все это позволило ФРС продолжить повышение краткосрочных процентных ставок.

Повышение ставки ФРС

Средний прогноз на 2017 год: Три повышения ставки

Реально: Три повышения ставки

Экономисты ожидали, что в 2016 году ФРС трижды повысит стоимость заимствований, но она повысила ее только один раз. В этом году, в соответствии с прогнозом, центральный банк повысил ставку три раза на фоне продолжающегося роста экономики и снижения уровня безработицы ниже оценки руководителей ФРС, до устойчивого долгосрочного уровня.

Доходность облигаций

Средний прогноз доходности 10-летних казначейских облигаций на закрытии декабря 2017 года: 2,89%

Реальная доходность на 22 декабря: 2,486%

Не угадали. Экономисты ожидали роста доходности казначейских облигаций в 2017 году, но она оставалась в боковом тренде даже тогда, когда ФРС повышала краткосрочные процентные ставки. Кривая доходности спрямлялась, что может сигнализировать о рисках для экономики.

Цены на нефть

Средний прогноз на декабрь 2017 года: 56,31 доллара США за баррель

Реальная цена на 22 декабря: 58,47 доллара США за баррель

Экономисты не ожидали, что в этом году цены на нефть сильно изменятся, и цены вернулись примерно на те уровни, откуда они начали падение в первой половине года.

Рынок жилья

Средний прогноз закладки нового жилья в 2017 году: 1,26 млн единиц

Реально заложено за 12 месяцев на ноябрь: 1,21 млн единиц

Средний прогноз роста цен на жилье в 2017 году (в 4-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года): 4,4%

Реальный рост (в 3-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года): 6,5%

Застройщики заложили меньше жилых домов, чем ожидали экономисты, строительство многоквартирных домов замедлилось, и цены на жилье росли быстрее, чем прогнозировалось на фоне слабого предложения. Перспективы на 2018 год туманны из-за ожидаемой налоговой реформы, которая ослабляет стимулы для домовладельцев.

Риски рецессии

Средний прогноз вероятности рецессии в 2017 году: 16%

Экономисты полагали, что вероятность завершения начавшегося в середине 2009 года роста экономики в 2017 году составляет один к шести. До конца года осталось несколько дней, и, видимо, американская экономика закончит его, не свалившись в очередную рецессию.