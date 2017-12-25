Бесполезная амнистия. Почему бизнес по-прежнему не верит государству

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Власти признали, что амнистия капиталов 2016 года не дала результатов, на которые рассчитывали. По словам главы Минфина Антона Силуанова, многие предприниматели, особенно среднего уровня, не верили в то, что если они раскроют информацию о себе и своих доходах, она не попадет в правоохранительные органы или открытые источники, СМИ. "Время прошло... такой информации никуда из налоговой службы не утекло", - подытожил министр.

В этой ситуации сегодня, особенно в условиях давления на российский бизнес за рубежом, есть все основания не только заявить о своих счетах, но и просто их перенести в Россию, в российские финансовые инструменты, банки, где эти активы будут защищены куда надежнее, чем в западных финансовых институтах, уверен он.

Амнистия капиталов, или налоговая амнистия, действовала в РФ с 1 июля 2015 года до 30 июня 2016 года и давала право российским налогоплательщикам добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях. В обмен декларант освобождался от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.

По словам Силуанова, возможность заявить о своих активах будет действовать в течение 2018 года. При этом условия амнистии будут те же, что и в 2016 году. Ранее президент Владимир Путин на встрече с бизнесом заявил, что амнистия капиталов должна быть продлена.

Речь идет о средствах, существенных для российской экономики. Недавно американская некоммерческая организация Национальное бюро экономических исследований в своем докладе написала, что граждане России по состоянию на 2015 год держали в оффшорах неучтенные средства, эквивалентные 75% национального дохода — примерно столько же, сколько было зарегистрировано активов внутри страны. По данным Росстата, российский ВВП в 2015 году достиг 83 трлн рублей. Минфин: Амнистия капиталов 2016 г не дала результатов

Однако эксперты напоминают, что, начиная с 2018 года, будет очень трудно держать деньги за рубежом, в оффшорных зонах. Во-первых, в будущем году Россия начинает участвовать в автоматическом обмене информацией об активах налогоплательщиков. Во-вторых, американские власти последовательно проводят политику ужесточения для оффшоров. Так, власти страны обязали банки проверять реальных собственников компаний при открытии для них счетов, норма вступит в силу также в 2018 году. Таким образом, утаить информацию о средствах и источниках их происхождения станет еще сложнее.

НЕДОВЕРИЕ И НЕВЕРИЕ

Эксперты, опрошенные "Прайм", согласны с тем, что результаты амнистии, проведенной в 2016 году, действительно несущественны. "По разным источникам количество граждан, подавших амнистионные декларации, не превышает 2,5 тысяч человек. И конечно, это ничтожно мало по сравнению с реальным количеством иностранных счетов, бенефициарами по которым являются резиденты РФ", - полагает старший юрист BGP Litigation Анастасия Евтушенко.

Причин такого развития событий несколько. Прежде всего, это недоверие к власти. Многие собственники счетов переживали за сохранность информации о своих счетах и об остатках средств по ним, полагая, что переданная налоговым органам информация станет общедоступной. Во-вторых, гарантии по отсутствию наказания были прописаны очень слабо, уверенности в том, что они будут соблюдены, не было.

В-третьих, у собственников зарубежных счетов отсутствовал стимул для репатриации активов, а именно не было осознания неотвратимости наказания при несоблюдении требований законодательства. На момент проведения амнистии автоматический обмен информацией о зарубежных счетах казался российским бизнесменам событием далеким. Иными словами, большинство бенефициаров были убеждены, что об их активах и зарубежных счетах "никто не узнает". Тем не менее, 21 декабря 2017 года на сайте ОЭСР были опубликованы первые списки стран, обмен с которыми Россия начнет уже в сентябре 2018 года. Во время амнистии 2016 года многие не верили, что будущее наступит так скоро, и не спешили раскрываться самостоятельно, рассуждает Евтушенко.

Наконец, многие бенефициары предпочли избавиться от своих иностранных активов вместо того, чтобы декларировать их: счета были закрыты, а активы переведены в пользу родственников-нерезидентов до начала автоматического обмена информацией, добавила она.

"В целом я согласен с тем, что низкая эффективность амнистии обусловлена недоверием предпринимателей к государству. Речь идет не столько о потенциально возможном в будущем преследовании за нелегальный вывод капиталов, сколько об опасениях, что из-за коррупции информация попадет третьим лицам или станет публичной", - рассуждает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. Он напомнил, что в 2016 году в глобальном рейтинге Transparency International, который оценивает уровень восприятия коррупции в разных странах мира, Россия опустилась на 131-е место (119-е место в 2015 году).

ЕВРОБОНДЫ КАК ВЫХОД

В этой ситуации власти обсуждают новые способы вернуть выведенные из России деньги обратно. Так, бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Путину предпринять специальные меры для возвращения нажитых в России капиталов, которые сейчас находятся за рубежом. Президент поручил выпустить в 2018 году гособлигации для возвращения капиталов. Как рассказали в Минфине, в соответствии с поручением президента вопрос параметра выпуска евробондов, которые смогут приобретать российские инвесторы, желающие вернуть капиталы в российскую юрисдикцию, будет безотлагательно проработан. По словам Силуанова, это будут номинированные в долларах специальные евробонды без увеличения запланированного объема внешних заимствований в рамках текущей программы госзаймов.

Эксперты, однако, не исключает, что новацию постигнет та же участь, что и неудачную амнистию. Поскольку инициатива выпуска специальных евробондов была приурочена к ужесточению санкций США против России, такая инициатива выглядит благоприятной больше для государства, которое, в случае кризиса, сможет использовать привлеченные через евробонды деньги крупных российских инвесторов, чем для самих инвесторов, считает Евтушенко. "Представляется, что не многие пойдут на такой шаг. Однако, возможно, использование евробондов будет выгодно тем инвесторам, на которых будут распространятся американские санкции", - рассуждает она.

Наконец, покупка "специальных" еврооблигаций так же, как и участие в амнистии, во многом зависит от доверия к государству. Готовы ли инвесторы перевести свои многомиллиардные активы (пусть и безналогово), без уверенности в том, что смогут впоследствии полноценно ими пользоваться и распоряжаться? – задает вопрос эксперт.

Специальные евробонды будут более эффективным средством возврата капитала, но это средство не будет экономически эффективным для РФ из-за процентных выплат, полагает Нигматуллин. Как правило, доходность валютных госбумаг выше, чем банковских валютных депозитов, ставки по которым в лучшем случае чуть превышают 2%. Евробонды Россия-47, например, торгуются с доходностью около 5%, десятилетняя Россия-28 — около 4%.



