Взлеты, проблемы и надежды российской авиации

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Майя Сапожкова. Российские туристы так и не дождались возобновления полетов в Египет в 2017 году, но получили однозначный сигнал, что ждать осталось недолго: первые рейсы в Каир отправятся уже в конце зимы.

Неприятностью года для отрасли и пассажиров стал уход с рынка одного из крупнейших чартерных перевозчиков - "ВИМ-Авиа".

Переполохом 2017 года можно назвать изменение правил провоза багажа и ручной клади в самолетах.

Прорывным уходящий год стал для авиастроителей – после многочисленных испытаний совершил первый дальний полет новый российский пассажирский самолет МС-21. Его разработчик корпорация "Иркут" планирует запустить серийное производство лайнера в 2018 году, уже есть заказы на 175 самолетов.

МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан".

НАДЕЖДЫ

Уходящий год принес туристам, соскучившимся по отдыху на Красном море, надежду на скорое возобновление авиасообщения с Египтом. По словам чиновников двух стран, этого можно ожидать уже с начала февраля.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

За прошедшие два года российские специалисты неоднократно проводили проверки мер безопасности в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эш-Шэйха. В итоге 15 декабря 2017 года стороны подписали протокол по авиационной безопасности, который стал первым шагом для возобновления прямого авиасообщения. Его детали не раскрываются, но уже известно, что Россия и Египет ведут переговоры с компаниями, которые будут обеспечивать дополнительные меры безопасности в египетских аэропортах.

Однако пока туристам следует ожидать только возобновления полетов в Каир, переговоры об открытии чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пройдут не раньше апреля.

По словам главы Минтранса РФ Максима Соколова, Россия и Египет начнут обсуждать открытие чартерных рейсов после того, как для этого будет готова инфраструктура. Сроки завершения переговоров он назвать затруднился.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОЗОК

Длительные задержки авиакомпании "ВИМ-Авиа" были привычны для пассажиров, однако в конце сентября, когда ситуация с долгами стала угрожать деятельности перевозчика, с проблемами столкнулись десятки тысяч пассажиров в России и за рубежом. В результате "ВИМ-Авиа", существовавшая 17 лет и входившая в десятку крупнейших российских авиакомпаний по объему пассажиропотока, не выдержала долгового бремени и в октябре прекратила полеты. К вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" под контролем Минтранса и Росавиации пришлось подключиться другим авиакомпаниям.

Вскоре история приобрела криминальный окрас: гендиректор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" были помещены под стражу, Следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве, а владельцы Светлана и Рашид Мурсекаевы, опасаясь уголовного преследования, сбежали из страны. По данным Росавиации, кредиторская задолженность перевозчика составляет около 10 миллиардов рублей.

Однако "ВИМ-Авиа", как когда-то и "Трансаэро" TAER, несмотря на свои колоссальные долги, привлекла авантюристов: так, некий бизнесмен Борис Карлов и его компания Aurora Investment не просто высказали заинтересованность в возобновлении деятельности авиакомпании, но даже составили план по выводу "ВИМ-Авиа" из кризиса и ее возрождению. Но план так и остался на бумаге.

Ситуация с "ВИМ-Авиа" не осталась незамеченной на самом верху: президент Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Соколову, а вице-премьеру Аркадию Дворковичу заявил, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли. Также на фоне краха авиакомпании было объявлено об отставке замминистра транспорта Валерия Окулова, который занимал эту должность более восьми лет.

Чтобы избежать повторения опыта "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с проблемами, в том числе из-за недостаточного количества воздушных судов, авиавласти решили "подстелить соломку" и в декабре сократили чартерную программу шести авиакомпаний для предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов. Сбоев в новогодней чартерной программе полетов не будет, уже пообещал Минтранс.

Также министерство транспорта готовит законопроект о пересмотре критериев финансовой устойчивости авиакомпаний, а в следующем году должен заработать фонд для оперативного финансирования расходов, возникающих из-за остановки деятельности авиаперевозчиков.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

В этом году россияне получили право выбора – лететь дешево и налегке по безвозвратному тарифу или с багажом за полную стоимость билета с возможностью возврата.

Началась эта история с недопонимания, после того, как Минтранс в июле опубликовал проект новых авиационных правил, предусматривающих минимальный вес ручной клади в пять килограммов. При этом из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт помимо ручной клади без дополнительной платы исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Предложенный Минтрансом порядок сразу же вызвал массу вопросов и критики. "Что касается ручной клади, там вы какую-то чушь написали, что нельзя проносить цветы, телефоны, верхнюю одежду", - возмутилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После обсуждений в ручную кладь "вернулись" папки для бумаг, зонтик, трость и сотовый телефон. Главе Минтранса Соколову пришлось пояснять, что для возвратных билетов правила провоза ручной клади в 10 килограмм останутся без изменений, а решение - повышать с пяти килограмм или нет планку по весу для невозвратных тарифов - останется за самими авиакомпаниями.

Новые правила, уточняющие провоз багажа и ручной клади, вступили в силу 5 ноября. Этой возможностью сразу воспользовался лоукостер "Победа", аргументируя решение тем, что новые нормы позволят авиакомпании снизить тарифы минимум на 20%.

Поправки в федеральные авиационные правила предписывают, что пассажир, кроме ручной клади, вес которой авиакомпания не может установить меньше пяти килограмм, сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание, костюм в портпледе, коляску для ребенка, медицинские изделия и лекарства, а также товары, купленные в магазинах duty free.

При этом вес и габариты рюкзака и пакета с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно. Этим также воспользовалась "Победа", ограничив размер провозимой в салоне ручной клади, но не ее вес.