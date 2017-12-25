Apple подрывает бизнес по продаже частных данных пользователей

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Интернет-рекламе угрожает, казалось бы, невероятная коалиция борцов за сохранность личной информации, в которую входят Apple <AAPL> и европейские регуляторы. И единственным долгосрочным выходом из сложившейся ситуации может стать то, что интернет-сайты повысят прозрачность способов получения выручки при использовании данных клиентов, сообщает Dow Jones.

В сентябре Apple, ссылаясь на опасения насчет сохранения частной информации, представила в своем браузере Safari новую функцию Intelligent Tracking Prevention, которая ограничивает использование cookie-файлов для отслеживания тех сайтов, которые просматривали пользователи. Такие файлы активно используются рекламными технологическими компаниями, которые максимизируют ценность своей онлайн-рекламы, предлагая ее именно тем интернет-пользователям, которых она с большей вероятностью заинтересует.

В этом бизнесе, по данным медийного агентства GroupM, принадлежащего WPP, доминируют Alphabet и Facebook <FB>: на их долю за пределами Китая приходится 84% всех расходов на цифровую рекламу. Впрочем, новая функция в браузере Safari мало повлияет на указанные компании просто потому, что они ежедневно общаются с потребителями. Apple сможет помешать только посредникам, которые устанавливают cookie-файлы, тогда как такие владельцы сайтов, как Google и Facebook, по-прежнему смогут использовать их для отслеживания истории просмотров, в том числе в течение суток после того, как пользователи уже закрыли посещаемые сайты.

Больше всего от нововведения Apple, скорее всего, пострадают независимые игроки на рынке технологий интернет-рекламы, особенно парижская Criteo. Она специализируется на так называемом ретаргетинге, то есть показывает рекламу тем клиентам, которые уже искали товары в интернете.

Акции Criteo, торгующиеся на Nasdaq, ранее входили в число отраслевых лидеров, но с начала июня, когда Apple анонсировала новую функцию, их цена упала более чем наполовину.

Тем временем европейская законодательная машина обновляет и свою систему защиты частной информации: Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation) вступит в силу в мае. Но особые опасения вызывает связанный с ним пакет мер "ePrivacy". Хотя еще необходимо доработать детали, новый закон может обязать компании, которые устанавливают cookie-файлы, получать более очевидное согласие европейских интернет-пользователей. Гораздо легче это смогут сделать Google или Facebook, учитывая их непосредственное общение с потребителями, чем такие незнакомые платформы, как Criteo.

До сих пор Criteo умудрялась приспособиться к изменениям в сфере интернет-рекламы, напоминает аналитик Jefferies Брайан Фицджеральд. Ранее, чтобы выйти из ситуации, она пользовалась слабыми местами Safari, но в декабре Apple устранила их. Это заставило Criteo выступить с предупреждением по продажам.

Сейчас Criteo пытается решить новую проблему, и если у нее все получится, то акции, вероятно восстановятся. Однако ситуация сложная. Как говорил в сентябре финансовый директор Criteo Бенуа Фойя, его фирма играет "в кошки-мышки" с крупнейшей публичной компанией в мире.

Без учета препятствий со стороны медийных гигантов, игрокам на рынке интернет-рекламы остается лишь надеяться на то, что издатели смогут объяснить пользователям ценность ретаргетинга и других маркетинговых инноваций. Известно, что интернет-пользователи любят бесплатный медийный контент, но, похоже, не совсем понимают, что он все больше финансируется за счет их историй просмотра интернет-сайтов. Отраслевым участникам следуют приложить больше усилий, чтобы прийти к общему согласию по данному вопросу.