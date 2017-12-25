Страховой рынок РФ в 2018 г снова вырастет, основной драйвер сохранится

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Анна Назарова. Страховщики в уходящем году отмечали не совсем благоприятную ситуацию как в страховании, так и в экономике в целом, хотя темпы роста страхового рынка РФ в 2017 году заметно превзошли прирост российского ВВП. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты рассказали, что в 2018 году отрасль снова вырастет, несмотря на сохранение основных негативных тенденций прошлого года. Локомотивом роста как в уходящем году, так и в будущем, останется страхование жизни, а тормозом - убыточное ОСАГО.

Страховой рынок РФ, по данным Банка России, в январе-сентябре текущего года вырос на 8,7%, до 962,4 миллиарда рублей. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) прогнозирует его рост в целом по итогам года на 9-11%, а в 2018 году ожидает его на уровне 10-15% - до 1,4 триллиона рублей. Этому будет способствовать стабилизация экономики, считает президент ВСС Игорь Юргенс.

"На сегодняшний день рынок находится в стадии турбулентности. Страховые компании не только регулярно сталкиваются с необходимостью реагировать на глобальные изменения финансового рынка, но вынуждены оценивать риски, которые могут возникнуть у конкретных партнеров по бизнесу, их клиентов и акционеров", - заявил заместитель гендиректора по розничным видам страхования СК "Согласие" Дмитрий Кузнецов.

РАСТУЩИЕ ВИДЫ

Основным драйвером роста страхового рынка в России последние четыре года является инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), и интерес к программам этого вида страхования продолжает расти.

"В 2018 году положительными остаются перспективы развития рынка инвестиционного страхования. … Динамика роста связана с наличием у граждан достаточных средств и желания инвестировать в активы на фондовом рынке на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам. Кроме того, на развитие программ ИСЖ влияет активность банков-агентов в связи с излишней ликвидностью", - пояснил Кузнецов.

Сектор личного страхования, по прогнозам Юргенса, также может продемонстрировать положительную динамику в размере примерно 5-10%, страхование имущества, в лучшем случае, продемонстрирует слабоположительную динамику в размере 1-2%, а страхование ответственности прибавит около 5-6%.

Еще одним драйвером в рознице может стать ипотечное страхование на фоне бурного роста объемов ипотечного кредитования населения, считает начальник аналитического отдела компании "Ингосстрах" ings Евгения Васильева. "В корпоративных видах страхования мы не ожидаем роста страхового рынка, значительно превышающего +3%", - добавила она.

Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС), по ее словам, также ожидает рост на уровне не ниже медицинской инфляции. "Дополнительным фактором роста, по нашим ожиданиям, будет развитие продуктов с включением услуг телемедицины и дальнейшее распространение коробочных розничных продуктов", - уточнила она.

Сборы по страхованию выезжающих за рубеж, по оценкам страховщиков, вырастут по итогам года на 21% в сравнении с прошлым годом. Кроме того, "Ингосстрах" прогнозирует дальнейшее увеличение доли онлайн страхования, модификации страховых продуктов для возможности их дистрибуции посредством сайтов и мобильных приложений.

"Скорее всего, продолжит развитие внедрение новых партнерских продуктов с банками, ритейлерами, онлайн-партнерами. Определенным драйвером розничного рынка в среднесрочной перспективе также могут стать продукты по страхованию финансовых и киберрисков клиентов. Спектр таких продуктов расширяется", - рассказала Васильева.

ПРОБЛЕМНАЯ "АВТОГРАЖДАНКА"

Страховщики заявляют, что основные риски для российского страхового рынка сосредоточены в сегменте ОСАГО, где на фоне роста активности автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и неизменных тарифов продолжается рост убыточности.

Глава ВСС предполагает, что, каско даже продемонстрирует "слабоотрицательную динамику" на уровне 2-3%, а ОСАГО, скорее всего, останется либо на уровне 2017 года, либо покажет небольшой минус.

Страховщики уже неоднократно жаловались на недобросовестных посредников-автоюристов, которые отслеживают ДТП, выезжают на места аварий, скупают у их участников требования, выплачивая им небольшие деньги прямо на месте, а затем через суд взыскивают со страховщиков значительные суммы.

"В 2018 году не ожидаются значительные законодательные нововведения, которые могли бы ограничить влияние автоюристов и мошенников на рынок ОСАГО. … По нашим прогнозам, при сохранении текущего состояния судебной и правоохранительной практики в части ОСАГО, а также неизменности тарифов, в 2018 году кризис на рынке ОСАГО только усилится", - комментирует Кузнецов.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов предупреждал, что с развитием натуральной выплаты страховщики столкнутся с появлением станций технического ремонта, которые будут работать на автоюристов. Кроме того, в электронных продажах ОСАГО мошенничество с "фирмами-клонами", фишинговыми операциями и фальсификациями коэффициентов, влияющими на расчет тарифа, в 2018 году продолжится.

Начальник отдела маркетинговых исследований СК "МАКС" Евгений Попков сообщил, что они не знают, куда может зайти ситуация с ОСАГО, и что предпринимаемые попытки исправить ситуацию не приносят положительного результата.

Единственный выход, который видят страховщики – либерализация тарифов.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ОСАГО

Страховщики ожидают, что в 2018 году, как и в текущем, в диалоге страховой отрасли и мегарегулятора будет остро стоять вопрос о возможных путях к либерализации рынка ОСАГО, первый этап которой может начаться уже к июлю. Продлится переход к свободным тарифам может три-четыре года.

Еще в конце сентября исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев говорил, что в ходе обсуждений с ЦБ вырисовывается конструкция, по которой будет достаточно широкий коридор по базовому тарифу ОСАГО, внутри которого страховщик сможет применять свои коэффициенты.

"Без либерализации тарифов никаких кардинальных изменений ждать не стоит. … До тех пор, пока из системы не будет удалена заложенная туда изначально, но упорно не работающая "социальная функция", значимого позитива в этом виде страхования не ожидается", - заявил заместитель гендиректора по андеррайтингу страховой компании "Опора" Алексей Володяев.

По его словам, предполагалось, что жители более экономически развитых регионов будут немного "доплачивать" на выплаты жителям менее экономически развитых регионов, что и нашло отражение в установленных государством тарифах, но, в итоге, это привело только к "подпольным" агентским вознаграждениям в благополучных регионах и недоступности полисов в неблагополучных.

Тогда как Попков не уверен в том, что переход на рыночное формирование цены на полисы обязательной "автогражданки" способен стать "той самой вакциной от эпидемии".

Согласно исследованию холдинга "Ромир", порядка 53% российских автомобилистов положительно относятся к возможным изменениям ОСАГО в рамках либерализации.

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ

Определенные ожидания российского страхового рынка в текущем году были также связаны с принятием закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), который был принят в первом чтении Госдумой ещё в феврале 2015 года. Кузнецов полагает, что эти ожидания будут преобладать на страховом рынке и в 2018 году.

"Давно зреет программа обязательного страхования жилья. И вполне вероятно, что в следующем году реализация данного вида страхования перейдет из плоскости дискуссий в плоскость практических шагов по разработке и внедрению", - уточнил Попков.

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, надо попробовать договориться о введении стимулирующих мер для граждан, которые, соответственно, будут или не будут страховать свое жилье. В ноябре он заявлял, что второе чтение данного законопроекта возможно к середине весенней сессии.

Однако в Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) считают, что работа над проектом ведется неактивно и вряд ли он будет принят в весеннюю сессию. А по словам заместителя гендиректора СПАО "Ингосстрах" Ильи Соломатина, этот законопроект теперь не приоритетный для Минфина.

ИГРОКИ

Российские страховщики также ждут сокращения числа игроков на рынке в 2018 году. Хотя, по словам Попкова, в ЦБ заявили, что основная работа по очистке рынка от неблагонадежных страховщиков завершена.

"Основной поток "на выход" закончился год назад. Полагаю, теперь уменьшение количества будет проходить в основном за счет сделок M&A (слияние и поглощение – ред.) и продаж портфелей. Количество страховщиков, если и будет уменьшаться, то уже не десятками, а единицами", - уточнил Володяев.

Кузнецов допускает, что продолжится уход страховщиков с рынка ОСАГО, которые не справились с убыточностью этого вида страхования.

"Страховой рынок ожидает усиление контроля со стороны регулятора", - продолжила Васильева.

А Попков добавил, что в первой половине 2018 года все с интересом будут наблюдать за санацией "Росгосстраха". "Финансовое оздоровление такой крупной компании, да еще и с участием государства — это событие однозначно станет знаковым для отрасли", - заключил он.