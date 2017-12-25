Тепло по новым правилам: 2017 год положил начало реформе рынка теплоснабжения

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Лариса Макеева. Уходящий год для отрасли теплоснабжения был неоднозначным. С одной стороны, наконец-то приняли закон о новой модели рынка тепла, о котором говорили несколько лет, с другой – участники отрасли в ожидании подзаконных актов, в которых будут прописаны основополагающие моменты новой модели. И именно от них во многом будет зависеть, как в дальнейшем будут развиваться "теплые отношения".

СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

"Не могу сказать, что сектор централизованного теплоснабжения в 2017 году отметился серьезными событиями. Пока, все те проблемы, которые были раньше, не исчезли, если не усугубились", - говорит профессор Высшей школы экономики Сергей Сиваев.

Трудностей в теплоснабжении хватает. Как правило, традиционно говорят о росте изношенности основных фондов, которая местами достигает уже критической отметки, отсутствии предсказуемых правил игры, из-за которых компании не стремятся вкладываться в модернизацию и развитие теплоснабжения. Не остается без внимания и рост долгов, в котором кредиторская задолженность опережает дебиторскую, что свидетельствует о проблемах с адекватностью тарифного регулирования. Ухудшается финансовое положение предприятий сектора, более трети из них относится к банкротам.

К вышеупомянутым симптомам болезни стоит отнести еще пару немаловажных. "Это значительный рост концессий практически без реального привлечения инвестиций, - отмечает Сиваев. - При более тысячи концессий не более 10 случаев финансового закрытия, что на местах приводит к фактической дискредитации механизмов государственно-частного партнерства".

Затрудняет диалог и отсутствие доверия между всеми участниками.

"Рынок не знает, чего ждать от регуляторов. … Регулятор, в свою очередь, не очень доверяет рыночным механизмам в регулируемой сфере. Например, мы не верим, что можно заставить инвестировать. Не верим, что у организации появится внутренний стимул становиться эффективнее. … Этот дисбаланс сохраняется уже долгое время. … Коллеги, предложите, что нужно сделать для повышения уровня доверия. Мы открыты к диалогу", - сказал на конференции, посвященной проблемам теплоснабжения, и.о. директора департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

Местные и региональные власти, от решения которых сегодня зависит вопрос перехода на новую модель рынка тепла, опасаются скачков тарифов на тепловую энергию, что грозит соцнестабильностью в регионе. А потому предпочитают в лучшем случае повременить с решением и посмотреть, как это будет у соседа.

Но больше всего вопросов возникает у потребителя - при получении очередной коммунальной квитанции. Смысл их был озвучен президентом РФ Владимиром Путиным в ходе декабрьской пресс-конференции: "Последние пару лет предельный рост тарифа обозначен в качестве 4%. Но он не выдерживается. … Это вообще никуда не годится, у нас же есть ограничение, откуда 8,8% взялось?"

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ

С 1 января 2018 года новый закон о теплоснабжении юридически вступает в силу. Опорными пунктами новой модели рынка тепла являются новый принцип тарифообразования по методу альтернативной котельной и расширение полномочий единой теплоснабжающей организации. ЕТО становится главным игроком на рынке тепла в пределах своей территории. Она сможет отбирать поставщиков тепла, предложивших лучшую цену за качественное теплоснабжение, отвечать за модернизацию теплообъектов, ремонтировать сети и нести ответственность за надежность теплообеспечения в целом.

В качестве платы за работу компания получает тариф, посчитанный по-новому – по принципу альткотельной. Предполагается, что цена на теплоэнергию для потребителей в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно формируется региональными регуляторами на основе расходов, заявленных компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. То есть предельная цена за 1 гигакалорию тепла будет высчитываться исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить альтернативную котельную.

Компании не скрывают, что инвестировать в модернизацию им интересно только при условии окупаемости, а значит, тепловой тариф должен вырасти. В Сибирской генерирующей компании, например, обещают, что в зонах присутствия компании рост тарифов на тепло в новой модели рынка не превысит инфляцию более чем на 2 процентных пункта.

Если грамотно построить программу модернизации теплосетей и теплоисточников с одновременным увеличением эффективности потребления энергии, то можно этим демпфировать рост тарифа, и платеж граждан не будет значимо расти, подсчитали в "Т Плюс".

СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Проблема в том, что отдельные части систем централизованного теплоснабжения крупных городов оказались в собственности разных лиц, считает Сиваев.

"А каждая граница собственности в одной инженерной системе – это как рост транзакций, а часто практически открытая война. И муниципалы в такой ситуации часто действительно стараются уйти на собственные мелкие источники тепла, снижая долю сбыта тепла с больших когенерационных станций", - замечает эксперт. Лучшим способом для оптимизации тепловых мощностей, которых сейчас в избытке, по его мнению, может стать единое управление общей системой централизованного теплоснабжения в масштабах поселения. Вопрос лишь в том, каким образом этот лучше сделать.

Федеральная антимонопольная служба проводила анализ целевого характера использования компаниями инвестсредств в период с 2000 по 2015 годы, то есть на предмет соответствия объема средств, учтенных в тарифе в виде амортизации, и темпов обновления основных фондов. Расчеты показали, что должно обновляться не менее 4% стоимости основных фондов, тогда как по факту обновлялось не более чем 1,5% в год.

Возможно, что наличие единого отвечающего за теплоснабжение на конкретной территории позволит упорядочить использование инвестсредств, заложенных в тарифе. И в ответ на повышение тарифа потребители, наконец, получат качественное теплоснабжение.