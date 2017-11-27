"Газпром" отстоял право на экспортную монополию от посягательств "Роснефти"

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил СМИ о достижении принципиальной договоренности о поставках газа с проекта "Сахалин-1" на единственный в России СПГ-завод, контролируемый "Газпромом" GAZP. По словам министра, в настоящее время ведутся переговоры о цене, а также обсуждается вопрос о поставках газа со стороны "Газпрома" для нефтехимического комплекса, построить который планирует "Роснефть" ROSN. Достижение договоренности между компаниями означает окончательный отказ "Роснефти" от планов разрушить монополию "Газпрома" на экспорт трубопроводного газа.

Проект "Сахалин-1" реализует консорциум компаний на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), что позволяет вести добычу углеводородов на особых условиях – вне существующей в России системы налогообложения. С экономической точки зрения, подобные соглашения считаются невыгодными для государства, но правительство было вынуждено пойти на подписание ряда СРП в 90-е годы из-за экономических трудностей, которые испытывала Россия в тот период.

В рамках "Сахалин-1" разрабатываются шельфовые месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги, извлекаемые запасы которых оцениваются в 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа. Оператором проекта является Exxon Neftegaz, дочерняя компания американской ExxonMobil, с долей участия 30%, японской SOCECO принадлежит 30%, "Роснефти" и ONGC – по 20%.

Добыча нефти и газа началась в 2005 году на Чайво. Сейчас в разработке находятся все три месторождения. Добываемая нефть экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, что позволяет получать огромные прибыли. Однако газ, добываемый в рамках "Сахалина-1", не может поставляться за рубеж, поскольку законодательство РФ позволяет экспортировать газ только "Газпрому" или компаниям, которые принадлежат ему на 100%.

Обладающая огромным административным ресурсом "Роснефть" не раз поднимала вопрос о либерализации экспорта газа. На российскую компанию, оказывали давление другие участники "Сахалина-1", прежде всего американские партнеры, с целью получить от российского правительства разрешение на экспорт газ.

В середине 2014 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о праве на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Экспортировать СПГ получили "Роснефть" и "Новатэк" NOTK, что многими было воспринято как первый шаг на пути к полной либерализации экспорта газа.

Представители "Роснефть" и ее американского партнера ExxonMobil неоднократно сообщали о планах строительства СПГ-завода на юге Сахалина или в районе Де-Кастри, где расположен экспортный терминал для отгрузки нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-1".

Однако дальше слов дело не пошло, поскольку строительство СПГ-завода требует больших инвестиций. Кроме того, для создания крупномасштабного производства запасов газа "Сахалина-1" явно недостаточно. "Роснефть" и ее партнеры предпочли дождаться полной либерализации экспорта газа, что позволило бы осуществлять поставки в Китай по существующему газопроводу Сахалин – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Реализация этого проекта потребовала бы минимальных инвестиций на расширение пропускной способности газопровода и подсоединение его к китайской газотранспортной системе.

Однако этим планом не суждено было сбыться. Несмотря на лоббистские усилия, "Роснефти" не удалось получить право на экспорт трубопроводного газа. Для участников проекта "Сахалин-1" остро встал вопрос монетизации газа, поскольку продавать который на внутреннем рынке не выгодно из-за низких цен.

"Газпром" ведет работы по увеличению мощности единственного в России завода по производству СПГ, который был построен в рамках проекта "Сахалин-2", где компании принадлежит контрольный пакет - 50% плюс одна акция. Предприятие, проектная мощность которого составляет 9,6 млн т/г, расположено на юге Сахалина в поселке Пригородное. После окончания работ по расширению производства завод сможет обеспечить выпуск СПГ до 15 млн т/г.

Проект является приоритетным, "Газпром" заинтересован в расширении ресурсной базы и предлагал поставлять газ, добываемый на месторождениях "Сахалин-1", на СПГ-завод. Однако эти предложения до последнего времени были отвергались "Роснефтью" и ее партнерами.

Если "Газпром" договорится с участниками проекта "Сахалин-1" о поставках газа на СПГ-завод, то это будет означать отказ "Роснефти" от попыток получить право на экспорт трубопроводного газа. Поставки газа на СПГ-завод с месторождений "Сахалин-1" обуславливаются поставками сырья "Газпромом" для "Восточной нефтехимической компании" (ВНКХ).

ВНХК – компания, созданная "Роснефтью" для строительства в Приморском крае гигантского нефтехимического комплекса мощностью 30 млн т/г в партнерстве с китайской ChemChina. Для обеспечения работы комплекса потребуется большое количество газа, который есть у "Роснефти", но она хочет получать его от "Газпрома". В ряде СМИ уже сообщалось, что газовый монополист согласился поставлять газ для ВНКХ в объеме 2,3 млрд куб./г. Теперь после достижения принципиальной договоренности о взаимных поставках компании должны урегулировать ценовые вопросы.

21 декабря стало известно, что "Газпром" и китайская CNPC договорились об условиях, объеме и сроке поставок газа с Дальнего Востока в Китай. По оценке экспертов, "Газпром" способен поставлять в соседнюю страну до 20 млрд куб. м/г. В этом объеме нет места для газа "Роснефти".

После обнародования стратегии развития "Роснефти" вице-президент компании Влада Русанова заявила об отсутствии планов разрушить экспортную монополию "Газпрома". Приоритетом для "Роснефти" становятся проекты по добыче газа за рубежом, в чем компания добилась определенных успехов.