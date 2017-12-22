Россия снизит военные расходы, чтобы не вступать в гонку вооружений

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны подтвердил ранее высказанный тезис, что Россия не будет втягиваться в истощающую экономику гонку вооружений. Военные расходы будут снижаться, опираться нужно не на мускулы, а на мозги, заявил он. "Нас с вами еще Суворов учил, что воевать нужно не числом, а умением. Есть очень много хороших наших народных всяких поговорок, например: сила есть, ума не надо. Нам с вами нужен ум. Мы не будем опираться исключительно на вот эти военные мускулы, мы не будем втягиваться в истощающую нашу экономику бессмысленную гонку вооружений, не будем этого делать ни в коем случае", - сказал Путин. Путин: Рост военных расходов в 2016 г был вызван решением погасить кредиты

Военные расходы, как отметил российский лидер, будут снижаться. В следующем году их доля составит 2,85% ВВП, а в перспективе будет еще ниже. В этих условиях и с этими возможностями страна будет самодостаточной, обороноспособность государства будет надежно и безусловно обеспечена. В прошлом году военные расходы составили 4,1% ВВП или 46,6 млрд долларов. Для российской экономики это много, но речь шла не о завышении текущих трат, а о принятом решении погасить кредиты, которые Минобороны было вынуждено брать на то, чтобы реализовывать программу вооружения. Это было сделано по согласованию с правительством и Минфином. Ничего сверх ранее заявленного министерство обороны не потратило, заверил глава государства.

Говоря о текущих расходах, Путин напомнил, что власти РФ предусмотрели ежегодную индексацию довольствия военнослужащих, на эти цели направят 82 млрд рублей за три года. Одновременно с 1 января будут увеличены и военные пенсии. Будет продолжена работа по развитию медицинского обеспечения семей военнослужащих.

В ходе состоявшейся недавно ежегодной пресс-конференции глава государства обозначил, что расходы на оборону сбалансированы таким образом, чтобы обеспечить свою безопасность, но не допустить разрушения экономики и сокращения социальных расходов. Москва не может позволить себе такие крупные военные расходы, как Вашингтон, однако средств, которые тратятся сегодня Россией на оборонные нужды, вполне достаточно для поддержания ее обороноспособности, заверил Путин. Для сравнения, военный бюджет США на 2018 финансовый год запланирован в размере 700 млрд долларов.

ДЕНЕГ НА ОБОРОНУ ХВАТИТ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, нынешних 46 млрд рублей или около того России вполне хватит для поддержания эффективной обороноспособности. "Мы строим концепцию от обороны, а другие, например, те же США – от наступления, поскольку им необходимо глобальное доминирование, и, как следствие – огромное количество военных баз. У нас баз так мало, что это некритично для бюджета", - рассуждает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Путин: На ежегодную индексацию довольствия военнослужащих направят 82 млрд руб

На данный момент Россия в значительной степени завершила программу перевооружения армии, и, по мере достижения заданной планки в 70% новых образцов объем военных заказов будет сокращаться. От ядерной войны нас страхуют стратегические ядерные силы, а системы военно-космической обороны и силы наземного реагирования – от неядерной войны. На каждом стратегическом направлении развернуты самодостаточные боеспособные группы войск, поэтому даже в нынешних непростых международных условиях мы можем позволить себе не втягиваться в гонку вооружений. Путин подчеркивает, что Россия помнит советский опыт и современную практику ряда государств, когда военные расходы буквально "съедали" экономику, и не собирается этого допускать, добавил эксперт.

Кроме того, глава государства отметил, что ряд вопросов, связанных с обеспечением безопасности, мы можем решать дипломатическими средствами даже в условиях объективного ограничения бюджета. Таким образом, Россия сохраняет мощный военный потенциал при скромных затратах.

На содержание и закупку военной техники в будущем году направят в общей сложности 2,8 трлн рублей, напомнил военный эксперт Виктор Литовкин. Этого хватит, если ситуация в мире не выйдет за обычные рамки, если же произойдет что-то экстраординарное, придется выделять средства из госрезерва. "Но в любом случае, у государства хватит средств, чтобы злоумышленники на нас не посягнули. Сегодня мы можем уверенно разговаривать с США и Китаем, поскольку наша обороноспособность нисколько не уступает их вооружению и военному потенциалу, несмотря на огромную разницу в бюджетах на оборону, особенно с Америкой", - констатирует он.

По словам эксперта, на сегодняшний день Россия и США имеют абсолютный баланс по стратегическому ракетно-ядерному вооружению, что позволяет нам чувствовать себя в безопасности. У Китая стратегического ядерного вооружения меньше. Мы уступаем США в надводных кораблях, в подводных лодках отставание незначительнее, то же касается авиации, сухопутных войск. Опыт войны в Сирии показал, что мы умеем воевать, и наши боевые соединения полностью готовы к отражению любых атак, заключил он.