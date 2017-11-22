"Нафтогаз" заявил о победе в суде, но "Газпрому" все равно заплатит

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ, Мария Грабарь, Татьяна Щербатюк. Стокгольмский арбитраж в пятницу принял долгожданное решение по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину. Обе компании восприняли это решение как свою победу, однако деньги по решению суда получит всё же российский холдинг: более 2 миллиардов долларов за уже осуществленные поставки газа и ежегодную оплату за поставки не менее 5 миллиардов кубометров газа начиная с 2018 года. "Газпром" утверждает о своей победе в арбитраже Стокгольма, "Нафтогаз" уверен в своей

"Нафтогаз" же для получения внушительной суммы якобы "выигрыша" в 75 миллиардов долларов вынужден был посчитать всё, что он теоретически мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда.

Опрошенные РИА Новости эксперты сочли решение в целом неудивительным, отметив, что полный проигрыш "Нафтогаза" означал бы по сути банкротство как компании, так и государства в целом. Также они обратили внимание на то, что при выполнении решения суда Украина не только вновь начнет закупать российский газ, но и вынуждена будет отказаться от реверсных поставок из ЕС.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за поставленный в мае-июне 2014 года газ и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом. "Нафтогаз": Стокгольмский суд признал недействительным запрет реэкспорта газа РФ

РЕШЕНИЕ СУДА

Решение суда не опубликовано, поэтому его смысл приходится восстанавливать из кусочков информации, которую сочли нужным обнародовать стороны спора - "Нафтогаз" и "Газпром".

Арбитраж сократил годовой контрактный объем закупки газа украинской компанией у "Газпрома" с 52 до 5 миллиардов кубометров. Однако эти 5 миллиардов кубометров "Нафтогаз" будет обязан ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать, то есть по сути на этот объем будет распространяться условие "бери или плати".

Украинская компания также должна оплатить "Газпрому" долг за поставленный газ в 2,019 миллиарда долларов. Проценты будут начисляться в размере 0,03% за каждый день просрочки платежа, начиная с 22 декабря. Вместе с тем "Нафтогазу", судя по всему, удалось снизить сумму взыскания благодаря тому, что суд пересчитал его исходя из сниженной цены за второй квартал 2018 года - 352 доллара за тысячу кубометров вместо 485 долларов, на которых настаивал "Газпром".

Что касается других параметров контракта, "Газпром" ограничился заявлением, что "арбитры признали действующими основные положения". "Нафтогаз" же сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам. Таким образом, теперь цена для "Нафтогаза" будет рассчитываться исходя из стоимости газа на европейском спотовом рынке.

ДРУГОГО БЫТЬ НЕ МОГЛО

Положительное решение суда в части уплаты "Нафтогазом" всех требований "Газпрома" по "бери или плати" могло бы привести к банкротству Украины, считают эксперты. В частности, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сказал, что претензии в десятки миллиардов долларов по условию "бери или плати" могли бы стать "непомерной ношей как для "Нафтогаза", так и для государства".

"Это было бы банкротство Украины и нынешнего киевского режима в частности", - отметил и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По его оценке, решение арбитража по обязательным закупкам "Нафтогазом" российского газа в объеме 5 миллиардов кубометров в год приведет к тому, что украинская компания в ближайшие два года (контракт действует до конца 2019 года) практически перестанет покупать газ по реверсу. "В ближайшие два года "Нафтогаз" будет вынужден снизить закупки по реверсу почти до нуля либо вытеснить с этого рынка частных импортеров. Ну или саботировать решение арбитража", - сказал Гривач. Самые громкие судебные процессы 2017 года

Цена российского газа для "Нафтогаза" может составить более 200 долларов за тысячу кубометров, хотя точно подсчитать ее пока невозможно - точная формула не раскрыта, отметил он. "Думаю, что она будет, как по реверсу - "хаб плюс". К примеру, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала газ в среднем по 226 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, средняя цена хабов за этот период была около 205 долларов, а средняя цена по контракту с "Газпромом" с нефтяной привязкой - менее 200 долларов за тысячу кубометров", - объяснил эксперт.