Alibaba и Tencent вступили в войну за китайский интернет

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Технологические титаны Alibaba Group Holding и Tencent Holdings в последние годы соперничали в ряде бизнесов, связанных с мобильным интернетом. Теперь же эта пара, которая оказала решающее влияние на интернет в Китае, готовится к войне, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Отраслевые эксперты отметили признаки зарождающегося конфликта ранее в декабре. На отраслевом мероприятии World Internet Conference, проводимом при поддержке китайских властей, неожиданно отсутствовал Джек Ма, лицо китайского предпринимательства. Он не появился на двух крайне важных ужинах, на которых присутствовали яркие представители интернет-отрасли.

На одном из ужинов во главе стола сидел сооснователь Tencent Пони Ма в окружении глав 10 быстрорастущих китайских интернет-компаний. Tencent является инвестором каждой из этих фирм, кроме одной. Среди них – компания по совместному использованию транспортных средств Didi Chuxing Technology и платформа бытовых услуг Meituan-Dianping.

В китайских СМИ это собрание немедленно окрестили "альянсом против Alibaba".

Позднее этого стало известно, что Tencent метит и на ключевой бизнес Alibaba – розницу. На прошлой неделе Tencent сообщила, что приобрела 5%-ную долю в китайской сети супермаркетов Yonghui Superstores за 638 млн долларов. На этой неделе она объединила усилия с JD.com, основным конкурентом Alibaba, чтобы заплатить 604 млн долларов за 7%-ную долю в интернет-ретейлере Vipshop Holdings, который торгует модными товарами со скидками.

"Это полномасштабная война", - считает У Шичунь, основатель фирмы Plum Ventures, которая инвестирует в компании на начальном этапе их развития.

Итоги этой войны, по словам инвесторов, вероятно, изменят китайский деловой мир и повлияют на жизнь в Китае и судьбы менее крупных компаний.